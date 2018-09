Festejan día de la Virgen de los Dolores en Apaseo el Alto

Virgen de los Dolores (una adelante y otra atrás) en Apaseo el Alto, Guanajuato.

La celebración muy temprano en Apaseo el Alto, con poderosos estruendos de “cuetes” (cohetes) a las seis de la mañana, lo que generó malestar generalizado en la población no religiosa, puesto que entre tantos estruendos de armas, ya no hay una tranquilidad generalizada entre la población. Posteriormente, la comunidad religiosa perteneciente a la Iglesia de la Virgen de los Dolores, que obviamente fue la que organizó la fiesta, llevaron músicos, hicieron misa (1 pm) y posteriormente una kermés, dónde vendieron varios platillos populares en éstas clases de eventos (carnitas, tacos, etc.). Ésta kermés duró hasta las 8 pm, tiempo en que los músicos dejaron de cantar, y los organizadores levantaron las carpas y cocinas que tenían ubicados en la calle, frente a la mencionada iglesia. Hablé con varias personas referentes a la organización, pero no pudieron vencer la “pena” o timidez, y no quisieron salir en ninguna entrevista, por lo que el espacio reservado para dicha entrevista, quedó vacío en ésta revista. Por tal motivo, les muestro imágenes tomadas en la Iglesia de los Dolores, ubicada en la calle Guadalupe Mandujano, en la colonia Manuel Ávila Camacho.Éste medio es independiente. Si quieres apoyar para que existan más noticias de Apaseo el Alto, deja tu donación aquí