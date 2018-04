¿Cuánto valen tus libros viejos?

Tal vez tengas que volver a mirar entre los libros viejos que tengas tú, o tus padres, o tus abuelos, porque alguno de ellos pueden llegar a valer en el futuro, mucho más de lo que te imaginas.

Tal vez tengas que volver a mirar entre los libros viejos que tengas tú, o tus padres, o tus abuelos, porque alguno de ellos pueden llegar a valer en el futuro, mucho más de lo que te imaginas.

Los libros antiguos se volvieron muy valiosos, tanto así como una obra de arte para cualquier coleccionista entendido en la materia, que cada vez son más. Pero claro, estamos hablando de buenos libros, de libros cuyos autores son muy famosos o reconocidos.

En un mundo donde cada vez se lee menos libros de papel, parece contradictorio decir que cada vez son más valiosos los libros (de papel). Y justamente por eso, porque cada vez se lee más en formato digital, ya se por Internet o archivos que se descargan, por ejemplo en Amazon. Sin embargo, los libros de papel no están muertos. El público se resiste a abandonar la experiencia de leer un libro de verdad (de papel) y pasar a leer en un dispositivo (Kindle, Tablet o celular). Cada vez que compras libros digitales, te das cuentas que se pueden borrar con la misma facilidad con la que descargaste (y lo peor es que ya pagaste el precio). En mi caso, por ejemplo, por una cuestión de accesibilidad, he leído muchos libros digitales, comprando muchos libros, pero cuando se perdió el celular o se me descompuso, ahí me di cuenta que se me perdieron todos los archivos que había comprado, y en vez de tener una hermosa biblioteca, de repente no tienes nada.

Los coleccionistas saben que los libros digitales no valdrán nada extra en el futuro, sino al contrario, son los libros de papel los que valen, ya sea porque en el futuro llegara a existir poco papel (pocos árboles que cortar), o porque directamente aunque existan muchos árboles, llegarán legislaciones que protegerán a los árboles para que no los talen más para hacer libros. Entonces, todos los libros del mundo, en formato de papel, se convertirán en una rareza.

En mi caso, yo había formado una hermosa librería, con libros nuevos y viejos, y cuando me cambié de ciudad, me enviaron todos los libros. Me costó más caro la paquetería o envío (miles de pesos) que muchos libros que tengo, pero los amantes de los libros somos así.

Un buen libro vale tanto como una buena obra de arte

¿Se acuerdan de Bill Gates? El que creó Microsoft. Nada tonto el hombre. En 1994 pagó 32 millones de dólares por el Código Leicester de Leonardo Da Vinci (también conocido como Códex Hammer, 1506-1508) que tiene 72 páginas, en la subasta de Christie’ s Nueva York. Ese libro explica e ilustra la ciencia de nuestro planeta como si fuera un libro para niños: Allí podrás entender ¿Por qué el cielo es celeste o azul y por qué la luna es luminosa?, ¿cuáles son las propiedades del agua?, ¿por qué se encuentran fósiles en las montañas? , etc. Además, como si fuera poco, Leonardo escribió ese libro al revés, de derecha a izquierda, con ayuda de un espejo. El Código Leicester.

En la Feria del Libro Antiguo de Nueva York, se pagó dos millones de dólares por la primera edición del libro de Copérnico donde argumenta que el Sol (y no la Tierra), es el centro del universo.

La antisemita carta autografiada y firmada por Martin Lutero al preboste de San Nicolás en Berlín, Georg Buchholzer (1543), donde predica contra los judíos, a los que califica de “pueblo diabólico”, vale 450,000 dólares.

Los libros más caros del mundo

Codex Leicester , de L eonardo da Vinci — 22.4 millones de euros. Comprado por Bill Gates. Escrito por Leonardo Da Vinci, 72 páginas acerca de astronomía, meteorología, hidráulica, cosmología, geología y paleontología.

, de L — 22.4 millones de euros. Comprado por Bill Gates. Escrito por Leonardo Da Vinci, 72 páginas acerca de astronomía, meteorología, hidráulica, cosmología, geología y paleontología. Evangelios de Enrique el León — 16 millones de euros. La propiedad del manuscrito la comparten actualmente el estado germano federal, los estados federados de Baja Sajonia y Baviera, y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. Durante la Edad Media, la riqueza de la ornamentación de los Evangelios solía reflejar el poderío de aquel que había encargado su realización, por lo que Enrique el León, príncipe de lo que en ese entonces eran los reinos de Sajonia y Baviera, mandó a hacer el suyo en 1188 en el convento de Helmarshausen. Sus monjes utilizaron 226 hojas de pergamino para confeccionarlo. Sus ilustraciones, 50 de ellas a toda página, constituyen una muestra excepcional del arte medieval.

— 16 millones de euros. La propiedad del manuscrito la comparten actualmente el estado germano federal, los estados federados de Baja Sajonia y Baviera, y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. Durante la Edad Media, la riqueza de la ornamentación de los Evangelios solía reflejar el poderío de aquel que había encargado su realización, por lo que Enrique el León, príncipe de lo que en ese entonces eran los reinos de Sajonia y Baviera, mandó a hacer el suyo en 1188 en el convento de Helmarshausen. Sus monjes utilizaron 226 hojas de pergamino para confeccionarlo. Sus ilustraciones, 50 de ellas a toda página, constituyen una muestra excepcional del arte medieval. Magna Carta — 15.5 millones… Es una copia de 1297 de este documento histórico, escrita a mano y con el sello del Rey Eduardo I.

— 15.5 millones… Es una copia de 1297 de este documento histórico, escrita a mano y con el sello del Rey Eduardo I. Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne — 10.7 millones… Una copia manuscrita y en latín del Evangelio según San Juan, descubierta en la tumba de San Cuthbert al abrirse en 1104.

— 10.7 millones… Una copia manuscrita y en latín del Evangelio según San Juan, descubierta en la tumba de San Cuthbert al abrirse en 1104. Bay Psalm Book – 10,5 millones de dólares. Es el libro impreso en EE UU más antiguo.

– 10,5 millones de dólares. Es el libro impreso en EE UU más antiguo. The Birds of America , de John James Audubon — 8.4 millones… Una obra de la que sólo se publicaron 120 copias completas entre 1827 y 1838; un total de 435 impresiones distribuidas en cuatro volúmenes. Todas las ilustraciones están hechas a mano por su autor (Audubon) a escala natural, algo que complicó mucho la posición en la que debían ser representadas las especies.

, de — 8.4 millones… Una obra de la que sólo se publicaron 120 copias completas entre 1827 y 1838; un total de 435 impresiones distribuidas en cuatro volúmenes. Todas las ilustraciones están hechas a mano por su autor (Audubon) a escala natural, algo que complicó mucho la posición en la que debían ser representadas las especies. Comedies, histories and tragedies (first folio). (3,94 millones). Primera compilacion de obras de teatro de Shakespeare . El libro tiene 36 folios con 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas. Fue editado en 1963. Hoy su valor, pese al precio al que se adjudicó, se estima en 16 millones de euros.

(first folio). (3,94 millones). Primera compilacion de obras de teatro de . El libro tiene 36 folios con 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas. Fue editado en 1963. Hoy su valor, pese al precio al que se adjudicó, se estima en 16 millones de euros. La Biblia de Gutenberg. Se trata del primer libro realizado en imprenta, publicado por el ahora famoso Johans Gutenberg alrededor de 1455. Su producción dio comienzo a la producción impresa de libros en occidente.

Otros escritos que valen mucho

Los poemas de Liberté de Paul Éluard ilustrados por Fernand Léger.

La traducción de Mallarmé para El cuervo, de Poe, con dibujos de Manet.

Los 10 libros de Arquitectura de Vitrubio con diseños de Palladio (1550)

Las Aventuras de Oliver Twist que perteneció a Charles Chaplin.

El original mecanografiado y anotado de la primera versión de Tristana de Buñuel (una versión censurada por el gobierno francés en 1963) con su pluma Cartier de oro.

El tratado sobre las deformidades de animales y plantas (Historia Natural de los Monstruos) de Ulisse Aldrovandi (S. XVI).

Las cartas y textos manuscritos del Marqués de Sade a su esposa

Consejos para coleccionar libros

Tal vez no tengas ninguno que se parezca a esos, pero sí puede ser que tengas algún libro histórico, ya sea que hable de una lucha social, feminismo o revolución guerrillera, ya que esos se están volviendo muy cotizados, por ejemplo, las primera ediciones de los textos fundacionales del feminismo, de Anne Bradstreet, Mary Wollstonecraft, Jane Marcet, Ednah Dow Cheney, y otras muchas más. Otros temas que son muy cotizados, son los pensadores sociales, como el uruguayo Eduardo Galeano o Noam Chomsky. Hoy, sus libros valen poco, en el futuro valdrán serán valorados.

Busca entre tus libros (y léelos) aquellos que representen una idea o una causa, principalmente aquellos que son de una primera edición, o de una edición única, y mucho más, busca aquellos editoriales que imprimieron pocos ejemplares, esos se vuelven “inconseguibles” (es decir, que cuesta conseguir, y por lo tanto valen mucho más para los coleccionistas). Yo he comprado libros (de papel) a través de los Mercados (ejemplo, Mercadolibre, Amazon, etc.), y sé de lo que estoy hablando, gastando miles de pesos en libros antiguos. No se necesita ser Bill Gates ni ser millonario, cada uno puede “invertir” dentro de sus posibilidades, y dejar como herencia libros que en el futuro se convertirán en obras de arte, o al menos, valdrán como tales.