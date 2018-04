El aborto no es una broma

El Aborto entre las consignas feministas. Derechos y Responsabilidades de una mujer embarazada. El 1 de Abril: Día de las bromas. Un día que no debería ser de bromas por la matanza de los niños inocentes" en la época de Jesús.

El Aborto. Feministas. Derechos y Responsabilidades

Muchas feministas salen ahora a decir que tienen derecho a disponer de su cuerpo, cuando en realidad están disponiendo del cuerpo y vida de otra persona: su bebé.

“Todos tenemos derechos mientras no afecten a otros“. Esa frase debería estar entre los 10 mandamientos de la Biblia, bueno, que sean once. Es una frase lógica, puesto que de ahí salen todos las buenas enseñanzas sociales y familiares. Por ejemplo, Benito Juárez (considerado por los mexicanos como el «Benemérito de las Américas») decía: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz“. Pues, en eso mismo gira todo, que todos tenemos derechos, mientras que no se afecten a los demás.

Pero las feministas salen ahora a decir que tienen “derecho” a matar a su hijo, y agregan que lo pueden hacer porque se les canta las ganas. Es decir, que tienen “derecho” a abortar porque el bebé por nacer es de un sexo que no quería, o porque es de un padre que no quería, o porque no tiene el color de ojos, cabellos o piel que quería.

Todas esas excusas son puras porquerías. Piensan en “derechos” cuando deben pensar en “responsabilidades”. Una vez que eres “portadora de vida”, no puedes andar pensando en tu egoísmo cotidiano, puesto que para eso mejor se hubieran cuidado, tú y el futuro padre. Una vez que tienes el privilegio (y sí, dije bien “privilegio”, puesto que no todas las mujeres pueden quedar embarazadas), debes pensar en tus responsabilidad para que ese hijo o hija que está en tu vientre, pueda nacer. Después, si todavía no lo quieres, si no fuiste lo suficiente persona como para amarlo o amarla hasta entonces, recién ahí elije darlo en adopción, pero al menos hazte responsable de tenerlo o tenerla. No la mates.

Si la idea principal que quieren instaurar algunas feministas es que la mujer “decida” abortar, es mejor que exijan a los hombres a utilizar condones. La educación en éste aspecto es la mejor de todas las soluciones, puesto que de esa manera no se tiene que llegar a matar (abortar) a nadie.

El principal derecho de las mujeres embarazadas, comienza en el derecho a la asistencia médica, tanto para revisión de su salud como la de su bebé. Nadie le puede quitar ese derecho.

Así como el padre tiene la obligación de asistir en alimentos y gastos necesarios para la madre e hijo, la madre también tiene responsabilidades, y la primera de todas es cuidar a su hijo (o hija) por nacer, de la misma manera que se cuida a un recién nacido, a un niño o niña, etc. El aborto no es un derecho natural sino que es un falso derecho creado políticamente por pro-feministas que odian el concepto establecido de familia, y buscan la libertad de “identidad de género” y “pedofilia” entre sus ocultas intenciones.

¿A qué hay que dar prioridad, al “derecho” del aborto o la responsabilidad de cuidar al no nacido? Entre una responsabilidad y un derecho que se contrapongan, siempre se debe dar prioridad a la que garantice la vida del no nacido, puesto que esa persona en desarrollo (ya es una persona desde la concepción, pero a la vez se está desarrollando dentro del vientre de la madre) necesita de protección y no tiene la culpa de cualquier excusa que quieran imponer para matarlo.

1 de Abril: ¿Bromas de embarazos?

Aprovechando que hoy es 1 de abril, día en que se festeja el Día de las Bromas, de los Tontos o Ingenuos (April Fools’ Day) en los países anglosajones y en otros (con diferentes nombres, en Francia e Italia le dicen el “Pescado de Abril”, Poisson d’avril o Pesce d’aprile, respectivamente. Mientras tanto, en México y en otros países, muchas bromas estúpidas se realizan el 28 de Diciembre, durante el Día de los Inocentes*).

Pues resulta que durante el 1 de Abril, muchas mujeres hacen una “broma” que se está poniendo de “moda” en nuestro tiempo: decir que quedaron embarazadas, e inclusive hay mujeres que hacen “bromas” de que tuvieron un aborto. ¡Vaya broma!

Alguien que protesta contra ese tipo de bromas es Kayla Welch, de Alabama (EEUU), quién rogó a las mujeres que no bromeen sobre el embarazo y mucho menos sobre el aborto. Ella estaba embarazada el año pasado cuando tuvo un aborto involuntario. Ella se dio cuenta que no hay que jugar con esas “bromas”.

Actualmente (un año después) está embarazada nuevamente. Recuerda que justamente hace un año también también lo estaba, cuando de repente, un aborto involuntario. A través de las redes sociales dijo que, recordaba que hace aproximadamente un año, ella era una mujer muy feliz con su embarazo, cuando de repente fue al baño y vio que le salía sangre, era una hemorragia que le anticipaba lo peor.

“Esta es la razón por la cual la broma de los inocentes no es graciosa. Por eso no es divertido mentir y bromear sobre estar embarazada. Mis ojos están tan hinchados y oscuros que parece que algo más que solo mi corazón está roto. Llorando tan fuerte que te vuelves insensible y ya no sientes nada. Estar tan enojada y molesta con todo, pero no ser capaz de explicar por qué. Tratando de ser feliz de que su bebé que nunca ha conocido otra cosa que no sea el amor. Y extrañar a alguien tan apreciado que nunca conocieron. Es un dolor que nadie puede describir. ¿Cómo puedes afligir adecuadamente a alguien que nunca has conocido? Por favor, piénsalo dos veces antes de publicar esa broma de los inocentes. Porque lo gracioso por un segundo en tus ojos aplasta el corazón de otra persona por la eternidad. #pregnancyisnotajoke. Recuerdo haber orado una y otra vez rogándole a Dios, por favor, no te lleves a mi bebé.”

“Algo que aplastó mi alma, me destrozó por meses y me puso en una depresión tan profunda que de repente tuvo sentido. Entendí por qué Dios se llevó a mi bebé y lentamente comencé a sanar“.

Sin embargo, a pesar de la aceptación, la madre admitió que todavía tiene problemas con la experiencia y le aterroriza encontrar sangre nuevamente. Decir que estás embarazada, o que has abortado no es ninguna broma.

Un día que no debería ser de broma

(*) El Día de los Inocentes no debería tener nada de broma.

El día de los Inocentes no fue originalmente pensado para hacer bromas, sino que fue un día trágico, en el que se recordaba el fallecimiento de muchísimos niños que fueron asesinados por orden de Herodes el Grande, quien quería matar a Jesús cuando todavía era un bebé.

El”Día de los Inocentes” es una conmemoración de la matanza de todos los pequeños menores de dos años ordenada por Herodes (rey de Judea) al enterarse que había nacido el Jesús, profetizado como el “Mesías (Ungido, Enviado o Salvador)”. La tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a esa conmemoración hasta convertirla en el “Día de los Santos Inocentes”, un día en donde se podía hacer bromas a los ingenuos.

Cuando los “reyes magos” (que posiblemente eran respetados astrónomos y astrólogos de su época), llegaron a Jerusalén, a buscar al futuro rey de Israel, hizo que el rey vigente de esa época, Herodes el Grande, se preocupara y se volviera muy celoso, al punto de querer matar al “elegido” que era recién nacido. Herodes el Grande le dijo a los reyes magos que vayan hasta Belén (donde una profecía apuntaba que podía nacer el elegido). Sin embargo, los reyes se dieron cuenta de las malas intenciones del rey, y no regresaron a Jerusalén sino que se fueron a sus respectivos países, por otros caminos.

Las cifras de los niños que murieron a causa de esa matanza, varía entre unos tres mil, catorce mil o unos sesenta y cuatro mil niños, según los expertos de distintas religiones.

Por lo tanto, viendo que se eligió un día para recordar dicha matanza, no debería ser utilizado para hacer bromas.