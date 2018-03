Virginia Woolf: Su suicidio y sus frases

Hoy se cumplen 77 años de la muerte de Virginia Woolf, y aprovecho para compartir con los ilustres lectores algunos de los siguientes temas: El Suicidio. Su última carta. El Feminismo de Virginia Wolf. Frases.

Adeline Virginia Stephen fue una gran escritora británica que se hizo conocida como Virginia Woolf. Nació el 25 de enero de 1882, en Londres (Reino Unido) y falleció el 28 de marzo de 1941, en Lewes (Reino Unido). Ella murió, como se fueron muchas grandes escritoras sensibles; como Alfonsina Storni, Antonieta Rivas Mercado, Anne Sexton, Sylvia Plath y Alejandra Pizarnik. A través de su propia decisión.

El suicido de Virginia Wolf

El 28 de marzo de 1941 fue un día difícil para Virginia Woolf . Ese día, su marido, Leonard, estuvo tratando de distraerla y mantenerla ocupada, porque vio que ella estaba depresiva y tenía miedo que intente suicidarse. “Parecía que tenía uno de sus malos días otra vez”, pero Leonard no quería mantenerla bajo vigilancia constante de enfermeras o cuidadoras, pero después se arrepintió de eso diciendo que eso “fue un error que llevó al desastre”.

En uno de esos breves momentos en que la dejó sola, ella dijo primero que iba a escribir. A la hora de la comida, se dieron cuenta que ella no estaba, su marido pensaba que ella seguía escribiendo, pero ella, se había ido a pasear sola, hacia el lugar dónde solía ir, el rio Ouse. Fueron a la cabaña que ella utilizaba para escribir, y encontraron las cartas dirigidas al marido, en donde daban indicio de que intentaría suicidarse.

Inmediatamente fueron hacia el río, y allí encontraron sus huellas y también su bastón, pero ni rastro de ella. Ella había llenado los bolsillos de piedras, y tardaron tres semanas para encontrar su cuerpo.

Posteriormente hicieron pública su carta, la cual fue filtrada a la prensa que malinterpretó una frase “tengo la sensación de que me voy a volver loca de nuevo y ya no puedo continuar en estos tiempos tan terribles“, cuando el texto se refería totalmente a otra cosa. Los lectores confundieron la causa de su muerte, creyendo que ella se suicidó porque no aguantaba Segunda Guerra Mundial, siendo que en realidad, era un tema más íntimo lo que la perturbaba.

Su última carta

Querido:

Estoy segura que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor.

Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos, todo lo que se puede er. No creo que dos personas puedan haber sido más feliz hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más.

Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno.

Quiero decirte que… Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo.

No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo hemos sido nosotros.

V.

Algunos lectores podrán preguntarse ¿Por qué he comenzado a escribir sobre ella a través de su suicidio? Porque creo a ella sólo podemos entenderla a través de su sensible personalidad. Sus escritos, muestran una profundidad diferente, que pocos escritores pueden plasmar. Su espíritu necesitaba trascender mientras que su cuerpo se encontraba en una especie de prisión disimulada con enfermeras y cuidadoras que hacían de enfermeras.

El Feminismo de Virginia Wolf

Ustedes saben que yo soy un crítico del Feminismo moderno, anarquista y revolucionario, que muchos llaman Feminismo radical. Sin embargo, como humanista que soy, siempre estuve a favor de las “feministas de antes”, aquellas que luchaban por la igualdad de los derechos, pero no solo de las mujeres, sino de aquellas que estaban en contra de la Injusticia, de la Desigualdad, de la Discriminación. Muchas de esas feministas lucharon por la Igualdad de las mujeres, como así también por la Igualdad con las personas de color (o de otras razas, no sólo descendientes africanos, sino también asiáticos y latinos).

Pues Virginia era una “feminista de antes”. En contra del hambre, de las trabas culturales, de la igualdad. Las feministas radicales no deberían hablar del feminismo de Virginia Wolf, por ser un feminismo distinto, que luchaba contra la discriminación, de la misma manera que lo hacía Martin Luther King luchaba en contra de la discriminación de los afros descendientes. Ella luchaba por la igualdad, no por el empoderamiento de algún sector o sexo politizado. La diferencia entre el feminismo de Wolf con las anarquistas o radicales de ahora, se puede ver reflejada en su última carta: Ella amaba a su marido, no odiaba a los hombres.

Algunas de sus frases

“Sabe Dios que hice mi parte, con mi pluma y con mi voz, en pro de la especie humana. Sí, merezco una primavera. No le debo nada a nadie.” “Se ha empobrecido incalculablemente la literatura con las puertas que le han sido cerradas a las mujeres”. “Cierren las bibliotecas si quieren, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.” “Sabe Dios que hice mi parte, con mi pluma y con mi voz, en pro de la especie humana. Sí, merezco una primavera. No le debo nada a nadie.” Los ojos de los demás son nuestras cárceles, sus pensamientos nuestras jaulas. “Nos produce náusea la vista de personalidades triviales que se descomponen en la eternidad de lo impreso”. (“El lector común”). “No puedes encontrar paz evitando la vida”. “No hay prisa. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie salvo uno mismo”. “Quien nos roba los sueños nos roba la vida”. “A veces retumba como un trueno dentro de mí el sentimiento de la total inutilidad de mi vida”