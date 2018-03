26 de Marzo: #DíaMundialdelaEpilepsia #Epilepsia #PurpleDay #DíaPúrpura

La epilepsia, no es una enfermedad mental ni una discapacidad, es una patología neurológica que causa desequilibrios en la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro, que ocasiona convulsiones recurrentes con consecuencias cognitivas y psicológicas. La epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo. y en el 50% de los casos se desconoce la causa.

La epilepsia, es un un trastorno del cerebro que origina una predisposición a sufrir crisis epilépticas repetidas. … La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental, sino que se trata de un problema físico causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Es algo físico, es un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro, que ocasiona convulsiones recurrentes con consecuencias cognitivas y psicológicas. La epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo. y en el 50% de los casos se desconoce la causa, lo que la convierte en unos de los trastornos neurológicos más comunes.

El 26 de marzo fue elegido por la Comunidad Médica Internacional para celebrar el #DíaMundialDeLaEpilepsia. En el año 2008 fue elegido el color púrpura para identificar a esta enfermedad neurológica, color asociado con la soledad de las personas que la sufren.

Medidas para minimizar el riesgo de crisis: tomar la medicación, evitar alcohol y drogas, respetar el ritmo de sueño, reducir el estrés, realizar ejercicio y mantener una alimentación adecuada.

En México: La epilepsia afecta a más de 2 millones de mexicanos, el 75% de los casos se presentan antes de la adolescencia. En Chile se estima que entre 0,5 al 1% de la población tiene algún tipo de epilepsia, es decir entre 90 a 180 mil personas. Todos los años hay 500 casos de niños nuevos con epilepsia por millón de habitante.

¿Qué hacer en caso de que una persona tenga crisis convulsivas?

Llamar a Emergencias (911). Esperar que llegue la ambulancia o paramédicos.

Quedarse con la persona mientras dure la crisis y recupere el conocimiento. La convulsión puede durar pocos segundos, pero a veces tarda en recobrar el conocimiento.

Proteger a la persona. Ponerle de costado y doblar su cabeza (hacia el costado y un poco hacia atrás) para que no trague la lengua. No sujetar con fuerza a la persona.

Cuidar que no se muerda mucho la lengua. No poner nada en la boca. Los músculos de la mandíbula es el que más fuerza tiene del cuerpo, por lo que si pones un dedo, la presión de los dientes (mandíbula) te puede romper el dedo, o cualquier objeto que pongas en el interior, causando un problema mayor, puesto que podría obstuir la garganta o las vías respiratorias.

Después de la convulsión, hablar tranquilamente.

En el #DïaMundialDeLaEpilepsia te decimos todo lo que necesitas saber sobre este padecimiento. Checa #ElDato💡 pic.twitter.com/FVw0QKlOQ0 — Imagen Radio (@Imagen_Mx) March 26, 2018

Con motivo del #DíaMundialdelaEpilepsia o #DíaPúrpura te invitamos a conocer los factores de riesgo de esta enfermedad, que afecta tanto a niños como a adultos: pic.twitter.com/StYQWayKoO — SanVicente Fundación (@sanvicentefund) March 26, 2018