Derechos del Niño por Nacer vs el #Aborto y la #Eugenesia

Durante éste 25 de marzo se festejó en Argentina, el Día del Niño por Nacer y se aprovechó para salir a protestar contra un proyecto que busca la despenalización del aborto. En ésta nota: Derecho a elegir sobre su propio cuerpo y el Aborto como excusa de la Eugenesia (caso España y caso Islandia).

La “Marcha de la Vida” se realizó en Buenos Aires, Argentina, organizada por distintos sectores que coincidieron en una campaña iniciada en las redes sociales con el lema “Cuidemos las dos vidas“.

“El aborto no soluciona nada”, fue uno de las tantas consignas que se hizo notar durante la marcha. El aborto no soluciona nada, hay que luchar a favor de la atención social y sanitaria de las mujeres en situaciones vulnerables, en la prevención de abusos intrafamiliares y en el juzgamientos de los responsables para que no queden impunes. Por último, hay que generar políticas de contención a la mujer vulnerable, educación sexual íntegra y agilización de las adopciones en los casos en que las madres no quieran o no deseen tener a sus hijos.

Anteriormente, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó en Argentina una marcha a favor del aborto con el lema “Aborto Legal Ya“, organizada por sectores feministas.

Derecho a elegir sobre su propio cuerpo

La mayor mentira que existe en el mundo, es el mensaje abortista que, la mujer tiene el derecho a elegir sobre su propio cuerpo. Lo que en realidad sucede, es que la mujer está eligiendo matar a un tercero, el hijo que viene a través de su cuerpo, convirtiéndose así en asesina.

Hablan de “interrupción del embarazo”, pero “Interrumpir un embarazo” es “Hacer que una vida que comenzó, ya no continúe”, es decir, eso es “matar”.

La Vida enseña todo el tiempo sobre la vida misma, y aún en los casos de embarazos por violaciones, se debe continuar a favor de la vida. ¿Qué culpa tiene el bebé por nacer? Hay que tener en cuenta, que el feto es una persona desde el momento de la concepción, decir lo contrario es condicionar la vida a tiempos legales absurdos.

Matar a un bebé por nacer a causa de los “errores” (u horrores) de los padres, sería como castigarle a usted por lo que hizo su padre o madre antes o durante de que usted fuera concebido. En otras palabras, nos estamos atribuyendo el poder de quitar la vida.

Mucho se critica el “machismo” del “Dios del Antiguo Testamento de la Biblia (el Dios del pueblo judío adoptado por los cristianos), en donde muchas veces se relata que Dios decía que castigaba a los hombres por generaciones, pasando el castigo a sus hijos y nietos.

Pues, creer que una persona -sea hombre o mujer- puede matar (aborto) a su descendiente por el solo hecho de que no le agrada la idea de tener un bebé a determinada edad, o en determinadas condiciones, es caer la misma porquería de ideas antiguas, en donde se creía que alguien podía morir o vivir relegado solo por su condición natural, o por la voluntad de otra persona (como hacían antiguamente con los esclavos).

El Aborto como excusa de la Eugenesia

Caso España

En España el tema del aborto llegó a otro extremo. Allá está permitido, y muchos doctores inducen a sus pacientes a que elijan la opción de abortar.

Así lo describe Esperanza Puente, una ex feminista que antes estaba a favor del aborto. Ella comentó en el programa de televisión “Involucrados” de Argentina (ver video*), donde confrontó a las feministas que estaban a favor del aborto bajo el lema que una decida sobre su propio cuerpo. Pues, según el relato de Esperanza, lo que sucede en España es que se quedaron sin opciones. No es que el aborto sea una opción, sino que ha llegado a transformarse en la única opción, y por lo tanto, ya no son opciones sino una imposición.

La señora Puente dice que en España se ha creado una presión social para que elijan el aborto. Desde una presión familiar a una presión del médico. La presión del profesional en medicina ocurre cuando presionan a la mujer en los casos de los casos de los diagnósticos prenatales, y a la mujer le diagnostican un bebé con malformaciones.

Como se ve, el “derecho del aborto” se utiliza en otros países para hacer una especie de eugenesia**. “La presión es automática y para mañana, y no dejan consultar a las mujeres con sus maridos o sus familias”.

Caso Islandia

España no es el único país que utiliza el aborto para la Eugenesia. Podemos ver por ejemplo, el caso de Islandia, país dónde hay muy pocos casos de Síndrome de Down, a causa de que matan al bebé por nacer, cuando son diagnosticados con éste síndrome, a los bebés por nacer.

En otras palabras, lo que el Estado (sea español o de Islandia) busca en dichos casos (a través de las presiones de los médicos para que las pacientes elijan el aborto), es que existan menos niños con discapacidades, para ahorrarse el costo del seguro social o los gastos de rehabilitación.

En todo caso, si esa es la tendencia en el futuro, ¿quién garantiza que en el futuro los médicos no presionen a las madres para que aborten o maten a los “bebés por nacer” sólo por su color de piel, color de ojos, de cabellos?

En éstos ya casos mencionados, el Estado prioriza los costos por sobre la vida humana. Prefiere matar que lidiar con los problemas de Salud del bebé afectado. En vez de invertir para curar o buscar soluciones a dichas enfermedades desde antes del nacimiento, prefiere matar porque es más barato.

Anteriormente existía un país que también aplicaba la Eugenesia a los bebés por nacer de su pueblo, y ese país era la Alemania Nazi gobernada de Adolf Hitler.

¿Me pregunto, cuánto tiempo más falta para que los países de latinoamérica comiencen a utilizar el aborto como una excusa para aplicar la Eugenesia? ¿Y después qué seguirá? ¿Acaso será posible que lleguen a exigir algún día el “derecho de la madre a elegir el color de ojos o de cabellos de sus hijos”? Y en el caso de que no salgan como querían, ¿acaso le darán el derecho a abortar por eso o por cualquier otra causa de ese estilo?

*Video dónde aparece la ex feminista Esperanza Puente criticando la utilización del aborto en España.

** Eugenesia: aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. La eugenesia (del griego ευγονική /eugoniké/, que significa ‘buen origen’: de εὖ /eu/ [‘bueno’], y γένος /guénos/ [‘origen’, ‘parentesco’]) busca “mejorar” los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de la ciencia.​