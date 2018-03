Otra #Balacera en zona liberada de Apaseo el Alto #Guanajuato

Desde que las autoridades quitaron la oficina del Módulo de la Policía de Tránsito en la esquina que está enfrente de la Alameda, los delincuentes andan a sus anchas por la zona. Ayer, otra balacera: 3 muertos.

Policías huyen de delincuentes

En la esquina de la avenida Guanajuato y continuación Juárez, estaba ubicado el Módulo de Tránsito. Y como mencioné en una nota pasada: El pueblo que ya no confía en sus autoridades #Apaseo el Alto #Guanajuato, desde que ocurrió la tercer balacera en ese lugar, las autoridades decidieron salir huyendo del edificio.

En vez de enfrentar a los delincuentes, los policías de tránsito salieron de ese lugar. El Módulo de Tránsito servía de referencia en una zona que quedó prácticamente liberada para que los delincuentes hagan lo que quieran. En un pueblo que intenta transformarse en ciudad, cuya geografía se podría describir como alargada, la zona de la alameda es la más desprotegida. Ya era desprotegida cuando estaba la oficina de la Policía de Tránsito, y ahora lo es más, ya que no hay nadie.

¿Zona liberada?

Durante la mañana y tarde (horas antes de la balacera) el lugar se encontraba “blindado, y se podía ver dos, cuatro y hasta seis patrullas de la Policía Municipal (ahora en Mando Único) patrullando el lugar o estacionados enfrente de la Alameda. Además, también andan circulando vehículos del ejército mexicano.

Casualmente, justo cuando ocurrió la balacera, no había ninguna patrulla en el lugar. ¿Será que liberaron la zona a sabiendas de que los sicarios iban a actuar en esa zona? ¿Los sicarios sabían que los policías no iban a estar en ese lugar a esa hora? ¿Cómo sabían que no iban a llegar en cualquier momento?

La balacera de ayer

Ayer, alrededor de las 18:30 hrs. (6:30 de la tarde) ocurrió una balacera en ese lugar, a pocos metros del Módulo de Tránsito. Según testigos, dos camionetas (posiblemente) tipo Lobo, siguieron a tres personas que estaban en un vehículo Chevrolet plateado, matando a todos.

El vehículo fue interceptado en la calle Lázaro Cárdenas (a un costado de la Alameda). Cuando una camioneta se puso enfrente, el vehículo frenó (según relataron los testigos), y dio marcha atrás tratando de escapar. De la camioneta bajó un sujeto que comenzó a disparar y mató al conductor y acompañante del asiento delantero.

De alguna manera que no alcanzamos a entender, otro sujeto, que se cree que se encontraba en el vehículo, salió corriendo para adelante, y también fue alcanzado por las balas, quedando su cuerpo tirado boca abajo.

Las víctimas fueron identificadas como:

Fernando Axel Paredes Saavedra , de 25 años;

, de 25 años; Héctor Mendoza Vega , de 21 años de edad y,

, de 21 años de edad y, Martín Girón , de 28 años de edad (Era el tercero, que fue localizado a metros del lugar).

, de 28 años de edad (Era el tercero, que fue localizado a metros del lugar). Además de ellos, 4 personas que se encontraban en una hamburguesería resultaron con heridas menores a causa de las esquirlas de las balas,