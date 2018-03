Tormenta solar podría afectar a la Tierra en éstos días

Posible afectaciones por tormenta geomagnética entre los días 14 y 15 de marzo. En ésta nota también se habla de la Tormenta solar o geomagnética, Grietas de Equinoccio, Clima Espacial y el Vocabulario espacial.

Tormenta solar

Se prevé que una tormenta solar muy fuerte pase por donde está nuestro planeta entre los días 14 y 15 de marzo, por lo que se espera que en principio se vean espectaculares auroras boreales en el norte, pero además de eso, podría provocar interferencias o daños en satélites de comunicaciones y hasta afectar las fuentes de eléctricas.

Nuestro querido Astro Rey (el Sol) está mostrando un gran agujero coronal por el cual expulsó una gran masa coronal que podría coincidir con el recorrido de nuestro planeta.

El Sol es más que una bola de fuego en el espacio, es más que una roca gigante quemándose de manera estática, es inclusive mucho más que una gigantesca central nuclear a punto de estallar. El Sol -hay que admitir- es algo desconocido, y nuestros científicos tienen cada vez más dudas sobre lo que es y lo que no es nuestro Astro Rey.

Todavía no se entiende por qué la atmósfera del Sol es más caliente que su interior (según mediciones satelitales de la NASA). Ni se sabe qué son esos hoyos coronales o el plasma o masa coronal que sale de ahí.

Lo único que se sabe, es que del Sol salen tormentas solares que pueden afectar a cualquier planeta, como se cree que sucedió con el planeta Marte, que (de acuerdo a una teoría) a causa de las tormentas solares lo dejó sin atmósfera, y así quedó devastado.

La Tierra está más cerca del Sol que la distancia de Marte. Así que -supuestamente- las tormentas del Sol afectaron a Marte, entonces es posible que afecte también a la Tierra.

Las tormentas solares (también llamadas tormenta geomagnética ) son gigantescas emanaciones de plasma que salen del Sol, llamadas Eyecciones de masa coronal (CME). Eso produce una especie de viento solar, provocando una “lluvia” de Partículas energéticas solares que “chocan” (en realidad atraviesan) la Tierra. Las Partículas energéticas solares atraviesan todo, inclusive nuestros cuerpos. Esta tormenta se llama “geomagnética” porque afecta el campo magnético de la Tierra, de la misma manera que afecta nuestro campo magnético que tenemos en nuestra aura corporal, y una tormenta muy fuerte es capaz de producir interferencias o daños en las comunicaciones y redes eléctricas (de aviones, radares, satélites), de la misma manera que también puede afectar al ser humano y animales, puesto que afecta a los campos o chakras de la Salud.

La NASA ha avisado que una gran masa coronal (esa tormenta solar que salió de un gigantesco hoyo coronal del Sol) ha sido expulsado del Sol es posible que llegue mañana a nuestro planeta. A causa de eso, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió una alerta de tormenta “G1”. En éstos momentos (13 de marzo) estamos en “G0” (eso significa que está todo bien), pero para mañana hay pronóstico de “G1”. Sin embargo, hay pronósticos muchos peores, hasta “G5” o más.

Aquí tengo que explicar una cosa que es obvia pero que muchos pasan por alto. Nuestro planeta está en movimiento de rotación (sobre su propio eje imaginario) y traslación (alrededor del Sol). Para que esa masa coronal que sale del Sol llegue a nuestro planeta, el Sol tiene que “disparar” su tormenta hacia un lugar dónde la Tierra pasará unos días después. Por eso existen los “pronósticos” en el “Clima espacial”. No quiere decir que el Sol tiene una “explosión de plasma” y enseguida llegue a la Tierra, puesto que si eso ocurriera, no podríamos hablar de mañana sino de hoy mismo. Cuando esa masa coronal sale del Sol, tarda unos días en llegar a dónde la Tierra está pasando en su movimiento de traslación, y para eso se puede ver la siguiente imagen que lo detalla más fácilmente (en dónde el punto amarillo es la Tierra y el punto central o cero es el Sol)

Grietas de Equinoccio

Para colmo, la llegada de ésta tormenta solar (para el día de mañana) coincide con la formación de “grietas de equinoccio” en el campo magnético de la Tierra, que se forman alrededor de los equinoccios el 20 de marzo y el 23 de septiembre de cada año.

Estas grietas debilitan la protección natural de nuestro planeta contra partículas cargadas y podrían dejar los vuelos comerciales y los sistemas de GPS expuestos a la tormenta entrante. Las grietas también significan que los observadores de estrellas son más propensos a vislumbrar la aurora boreal esta semana.

Clima Espacial

El estudio espacial está todavía en pañales. Poco se ha descubierto hasta el momento de por qué el Sol y los planetas están “suspendidos” (o “flotando”) en el espacio. Existen muchas teorías al respecto, una dice que hay “eter” que lo sostiene todo, otra que simplemente es la falta de “gravedad”, y existen otras más. Estas enunciaciones son sólo teorías y no podemos probar al 1000%, por lo que cada tanto aparecen científicos que ponen en duda algo de cada teoría, por más popular que sean cualquiera de éstas. Una teoría habla del “Universo eléctrico”, y eso podría explicarse como que todo está conectado, es decir: los planetas estarían conectados con el Sol y los otros planetas por una especie de conexión eléctromagnética que se puede medir en las tormentas solares (ver en la gráfica anterior las líneas puntuadas de blanco y negro). El Universo es muy complejo, y aquellos que tratan de simplificar diciendo que todo ya está explicado, sin dudas no saben nada. Lo único que se puede decir hasta ahora del Universo, es lo que decía Sócrates hace mucho tiempo: “Sólo sé que no sé nada”.

Vocabulario espacial:

Las tormentas solares o la actividad solar se pueden dividir en cuatro componentes principales que pueden tener impactos en la Tierra:

Llamaradas solares : una gran explosión en la atmósfera del sol. Estas bengalas están hechas de fotones que viajan directamente desde el sitio de la bengala. Las erupciones solares impactan la Tierra solo cuando ocurren en el lado del sol que mira hacia la Tierra.

: una gran explosión en la atmósfera del sol. Estas bengalas están hechas de fotones que viajan directamente desde el sitio de la bengala. Las erupciones solares impactan la Tierra solo cuando ocurren en el lado del sol que mira hacia la Tierra. Eyecciones de masa coronal (CME) : Grandes nubes de plasma y campo magnético que salen del sol. Estas nubes pueden estallar en cualquier dirección, y luego continuar en esa dirección, atravesando el viento solar. Estas nubes solo causan impactos a la Tierra cuando apuntan a la Tierra.

(CME) : Grandes nubes de plasma y campo magnético que salen del sol. Estas nubes pueden estallar en cualquier dirección, y luego continuar en esa dirección, atravesando el viento solar. Estas nubes solo causan impactos a la Tierra cuando apuntan a la Tierra. Corrientes de viento solar de alta velocidad : provienen de agujeros coronales en el sol, que se forman en cualquier parte del sol y, por lo general, solo cuando están más cerca del ecuador solar los vientos impactan sobre la Tierra.

: provienen de agujeros coronales en el sol, que se forman en cualquier parte del sol y, por lo general, solo cuando están más cerca del ecuador solar los vientos impactan sobre la Tierra. Partículas energéticas solares : partículas cargadas de alta energía que se cree que se liberan principalmente por los choques formados en la parte frontal de las eyecciones de masa coronal y las erupciones solares. Cuando una nube CME atraviesa el viento solar, se pueden producir partículas energéticas solares y, como están cargadas, siguen las líneas de campo magnético entre el Sol y la Tierra. Solo las partículas cargadas que siguen líneas de campo magnético que se cruzan con la Tierra tendrán un impacto.