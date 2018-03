Policías manejados por Narcos. ¿La solución es más “mano dura”?

Ex primera dama afirma que muchos policías son manejados por narcotraficantes. En la nota: Margarita Zavala, Procuradores de BCS, Mano dura y Narcocorridos.

Margarita Zavala

Margarita Zavala es alguien que sabe del tema. Ella es la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narco, y cuyo enfrentamiento provocó miles de muertes de civiles.

Así que Margarita Ester Zavala Gómez del Campo sabe del tema, ya sea porque el esposo le dijo o porque ella misma se rodeó de contactos que saben del tema. Ella iba a ser la candidata del PAN, pero ahora quiere ir como candidata independiente. Así que, si ella habla, hay que tomar sus palabras muy enserio.

En el día de ayer, Margarita Zavala afirmó que el Mando Único de muchos estados está manejado por Los Zetas. Para comenzar, aclaremos que en muchos estados hay tres clases de policías: municipales, estatales y federales. Sin embargo, para que no exista tanta corrupción en muchos municipios, se ha decidido (a nivel federal con la connivencia de los estados) que desaparezca la policía municipal, o que sus elementos sean “absorbidos” por la corporación estatal, haciendo de esos dos (municipales y estatales) un mando único.

Pues la señora Zavala dijo (en la 81 Convención Bancaria) que el Mando Único está bajo el mando de la banda de narcotraficantes Los Zetas.

Por tal motivo, la señora Zavala considera que deben mejorar los controles de confianza, tratando de encontrar una Policía Federal y Ministerios Públicos más confiables.

Es muy preocupante lo que contó Margarita Zavala, pero ante ésta información (que no es nueva pero ahora podemos decir que es validada por una muy buena fuente de un ex gobierno) hay que ver qué hacen los gobernadores de cada uno de los estados en dónde está fallando la Seguridad Pública, como por ejemplo: Baja California Sur (ya que Los Cabos aparece ahora como el lugar más peligroso del mundo) o Guanajuato (estado dónde hay balaceras todas las semanas).

Procuradores de BCS

Hasta ahora, los gobernadores han apostado por Procuradores de Justicia elegidos de una manera muy política, sin respetar el mejor historial para llegar al cargo. En Baja California Sur, por ejemplo, el gobernador Carlos Mendoza Davis eligió como su “puño de acero” (Procurador) a Erasmo Palemón Alamilla Villeda, quien tenía experiencia en un ministerio público federal (PGR) y de ahí fue como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Éste abogado originario del estado de Hidalgo y que pasó por la UNAM, tenía más devoción por la parte docente y publicar libros que entender los problemas de BCS. Nunca le encontró la solución a la inseguridad, y sin dudas, durante su titularidad en la PGJE, el crimen creció más que nunca. Por eso, tuvo que renunciar (en diciembre de 2017), debido a que durante ese año, los homicidios en BCS aumentaron 500%.

En reemplazo de ese inútil Procurador (podrá ser una excelente persona y un excelente abogado, pero como Procurador fue un inútil), le reemplazó Daniel de la Rosa Anaya, quién viene del estado norteño de Baja California, dónde estuvo como Secretario de Seguridad Pública, a quién ya le hicieron “saltar” ya un historial de presuntas “amenazas y privación de libertad” a un periodista (Mariano Rafael Soto Cortez) y de un presunto robo de mercadería ilegal (droga) a los narcotraficantes, por lo que los narcos de Baja California le perseguían a muerte. El tema es que, desde que el señor es Procurador en BCS, las ejecuciones han disminuido. No sé si Daniel de la Rosa Anaya le haya encontrado la vuelta al asunto o si solamente están en treguas o descansos.

Mano dura

A veces se necesita mano dura. Aproximadamente hace dos décadas atrás, la ciudad de New York era una de las más peligrosas del mundo. En 1994, William Bratton diseñó su plan de “Mano dura” para la policía de New York. El plan se llamaba el plan Broken window (ventana rota) o Tolerancia cero. Una vez fui a una curso de Seguridad dónde explicaron el Broken window: Si hay una casa que quedó recientemente abandonada, y alguien hace grafitis en sus paredes o rompen los vidrios de la ventana, eso le servirá de señal a los vagos para saber que allí hay una casa abandonada, y pues, con el tiempo, se llenará de vagos o delincuentes en ese lugar. Por lo tanto, hay que eliminar los focos de delincuencia desde el primer momento, dispersando a los vagos desde antes de que rompan los vidrios de la ventana. El plan de Bratton fue armar un mapa del delito. Es cierto que esa clase de delitos es muy distintos a las balacera, pero igualmente se puede hacer mapas, en dónde se instalan más cámaras de seguridad o elementos de inteligencia policial que pasan desapercibidos entre la población de civil (sin uniformes).

Es cierto que Bratton tuvo que renunciar dos años después de instalar su plan de mano dura o tolerancia cero, debido a las muchas quejas de Derechos Humanos en su contra. El alcalde Rudolph Giuliani le pidió la renuncia por abuso y atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que gracias a él, New York salió del puesto de las ciudades más peligrosas del mundo, y hoy en día, es una de las más seguras del mundo, aunque con algunas zonas declaradas como menos seguras.

Narcocorridos

México tiene un problema existencial con los narcos: la cultura de los narcocorridos. Si bien es cierto que el presidente Vicente Fox Quesada prohibió los narcocorridos, lo cierto es que duraron hasta hoy, con muy pocas excepciones, como por ejemplo en Sinaloa, donde el gobernador Mario López Valdez, prometió sanciones a quiénes escuchen dichas canciones en la vía pública.

El narco es dinero fácil, y aunque no hay estadísticas, existe un alto porcentaje de jóvenes que se enlistarían en las filas de los narcos, con tal de tratar de ganar más dinero. Esa “cultura” narco está fomentada por los narcocorridos o música de corridos que alaban a los delincuentes. Lamentablemente, es tan fuerte ésta cultura, que no hay policías que hagan respetar la ley, y mientras ésto no cambie, seguirán existiendo mucha “materia prima” para ejercer la delincuencia.

Tal vez, los encargados de diseñar la Seguridad Pública en los estados mexicanos, no se dieron cuenta que aquí no hay que aplicar el plan contra el Broken window, sino el plan contra los Narcocorridos. Es decir, que aquí nadie se pone a romper ventanas de casas abandonadas como si fuera una especie de aviso de que allí surgirán delincuentes, sino que, en vez de buscar casas abandonadas, en México hay que buscar los vehículos en movimientos, en cualquier auto o camionetas dónde se escuche narcocorridos, puesto que allí está fermentando los delincuentes que después terminarán creyendo que son valientes, asaltando o convirtiéndose en narcotraficantes.