LosCabos: ¿Del Paraíso perdido a la región más peligrosa del mundo?

¿Qué está pasando con Los Cabos que está destruyendo su grandioso pasado? ¿Qué pasa con Los Cabos que se está perdiendo su futuro?

Yo conozco Los Cabos desde arriba a abajo. Conocí su prosperidad, y conocí la debacle que afectó a gran parte de la población.

Cuando yo conocí Los Cabos, los empresarios se referían a éste lugar como un “Paraíso”. Sin embargo, con el pasar de los años, fui tal vez el que más se ha referido a Los Cabos como el “Paraíso perdido”. Hoy, vemos que no me equivoqué. Las noticias nacionales e internacionales, se refieren tristemente a Los Cabos como el lugar turístico más inseguro del mundo.

Mi única hija nació en Cabo San Lucas, así que yo amo a esa linda ciudad. Durante muchos años (desde el 2003), me he esforzado por comunicar todo sobre esa ciudad, y de a poco fui publicando notas y noticias de otras ciudades del Estado de Baja California Sur. No soy un indiferente a esa querida tierra, y la seguiré llevando en mi corazón, no importa dónde yo me vaya. Pero hablemos seriamente de Los Cabos. Ustedes saben que yo no tengo “pelos en la lengua”, como se dice vulgarmente, para criticar lo que sea. He criticado a todos los alcaldes y gobernadores. Por lo que les puedo asegurar que así como amo a Los Cabos, también he criticado que lo hayan dejado prácticamente al abandono y por tal motivo, más de una vez dije que se vino abajo, transformándose en un “Paraíso perdido”. Lamentablemente, los nuevos datos me dan la razón.

El año 2017 fue el año negro para Los Cabos. Durante ese año, fallecieron un promedio de 111 personas por cada cien mil habitantes, o para ser más exactos: 111.33 por dicha cantidad. En ese mismo período de tiempo, en la ciudad de Caracas (Venezuela), fallecieron casi la misma cantidad: 111 personas, 111.19 por cada cien mil habitantes. Antes de 2017, Caracas era la ciudad más violenta del mundo, después del 2017, Los Cabos (un municipio compuesto por dos ciudades, pueblos y rancherías), se convirtió en el número uno en el mundo. [Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal].

¿Recuerdan el caso de Acapulco? En Los Cabos se decía: “ojalá que nunca nos pase lo que lo que pasó en Acapulco”. Acapulco era considerada la “Perla del Pacífico”, por su belleza y gran turismo. Después de tantos homicidios que se registraron en ese lugar, la “Perla” se perdió, y ahí comenzaron a nombrar “Paraíso” a Los Cabos. Bueno, los datos dicen que en Acapulco se registraron un promedio de 106.63 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que Los Cabos está al frente de todo el mundo con sus 111.33 muertes por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas hablaron, es decir que, con números en manos, no hay nada más que se pueda objetar. Y sin embargo, objetaron.

Las cifras son frías, pero como siempre, hay mucha gente que quiere salir a tapar el sol con un dedo: El gobierno salió a decir que los datos están mal, porque no se tomaron en cuenta a las ciudades que están en guerra. No, es cierto, puesto que sólo importaron las ciudades o regiones turísticas. Y los periodistas oficialistas salieron a criticar al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, diciendo que éste informe tiene tinte electoral.

En el año 2016, en Los Cabos existieron 61 homicidios, y en el 2017, la cifra llegó en ese lugar a los 365 víctimas mortales: es decir, un muerto por cada día del año. Las autoridades también alegan que durante el 2018 no existieron tantos muertos… Pues, ¡Qué bueno! Eso quiere decir que el año que viene tal vez Los Cabos salga de la lista negra de las ciudades o regiones turísticas más violentas del mundo. Pero su reputación ya quedó manchada.

También hablan de que la cónsul estadounidense Roberta Jacobson salió a decir que cuando ella estuvo en Los Cabos, no percibió ningún peligro, pero claro, la señora Jacobson nunca se paseó por las colonias populares, ni por zonas pobres, ni por las zonas limítrofes del municipio, sólo estuvo en un hotel de lujo y en un paseo en yate. Si la señora Jacobson quisiera saber más de Los Cabos, debería preguntarle al pueblo de Los Cabos cómo se siente.

Hace rato que en Los Cabos se perdió la tranquilidad. Los datos que ahora cuestionan son del año 2017, dónde los homicidios subieron casi un 500% en comparación al año pasado, pero desde hace tiempo que se sentía el peligro. Estamos hablando de que en el 2016 sólo se registraron 61 homicidios, pero -al igual que en los años anteriores- muchos homicidios se tapan (se cubren o se esconden) o se “maquillan” los informes, para que un muerto no aparezca como un caso de homicidio, y aparezca como “suicidio”, o hasta “accidente”. Así que si ahora creen que durante el 2018 no se han registrado muertes violentas, es porque Los Cabos volvió a ser el “Paraíso” para las autoridades, pero no el de antes, sino el de Peter Pan, ese que se llamaba la Tierra del Nunca Jamás.

Esperemos por el bien de Los Cabos, que las cifras de muertes violentas bajen, que vuelva la Seguridad, que las autoridades trabajen mucho más. No basta con “rezar” para que en Los Cabos vuelva la normalidad. Y de nada sirve que las autoridades y periodistas oficialistas traten de tapar el sol con un dedo, o traten de dar “atole con el dedo” al pueblo. En realidad falta autocrítica de parte de las autoridades. ¿Pero qué podemos esperar de las autoridades si éstas coquetean con la amistad de los narcos? ¿Y quién pone a las autoridades en su cargo (pagando las costosas campañas políticas) si no son aquellos que después se cobran la plaza? ¿De qué sirve que gasten en más publicidades para que vengan más turistas si después le cobran impuestos a los que se bajan de los cruceros, o muchos se pierden los vuelos por problemas con los taxis o hasta con las reservaciones por problemas con el mal servicio de Internet que a veces se pierde por muchas horas?

Las autoridades locales dirán que están haciendo muchas cosas, pero lo cierto es que falta mucho más. ¿Y cuál sería la solución para que Los Cabos no siga caminando por el borde del precipicio del desastre económico y turístico? La solución que podría comenzar aparecer es muy drástica: la militarización del municipio. Si la Policía Estatal no puede con el paquete de Seguridad, pues entonces que se llenen de Federales (desde policías federales, gendarmería, la marina y el ejército) recorriendo las calles, carreteras y playas. Y si los uniformes asustan a los turistas, pues entonces que se quiten el uniforme y se pongan camisetas bonitas, diseñadas con palmeritas o patos donalds, pero ¡Que hagan algo ya, porque hay que salvar al municipio que se está cayendo a pedazos! No alcanza con lo que hicieron hasta ahora. Miren lo que han hecho, tanto las autoridades estatales como las municipales, han llevado a Los Cabos a estar en el primer lugar de los lugares turísticos más inseguros del mundo. ¡Las autoridades son un desastre! ¡He dicho!