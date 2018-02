Escándalo en Paraguay: se prostituyó el deporte

Jugador paraguayo es víctima de acoso. El jugador Bernardo Gabriel Caballero, y el presidente del club Antonio González, aparecen juntos, acostados en una cama, aparentemente desnudos. Ver video explicativo.

Paraguay: Ubicado entre Brasil, Argentina y Bolivia, éste país ha sido un histórico referente de la superviviencia, cuando entre 1864 – 1870 sobrevivieron a la “Guerra de la Triple Alianza” o -como ellos le llaman- la Guerra Guasú o Guerra Grande.

En ese entonces, motivados por distintos intereses, Paraguay entró en Guerra nada menos que contra los poderosos ejércitos de Brasil, Argentina y también Uruguay, que lo diezmaron al punto de dejarlos prácticamente sin hombres ni adolescentes varones.

Los pocos que quedaron fueron protegidos por las mujeres, quienes aceptaron vivir en ese entonces, en una especie de poligamia. Los pocos hombres y niños que sobrevivieron, inclusive sacerdotes de la iglesia católica, tuvieron muchos hijos, puesto que casi no había hombres.

Desde entonces, existió en Paraguay, una cultura machista. Un país en donde las mujeres son las más trabajadoras y muchos hombres, continúan con la costumbre de ser mantenidos. La homosexualidad es en cambio, muy frecuente.

Pero lo que más impactó en éstos días en sociedad paraguaya, es la foto de un futbolista con el presidente del Club Rubio Ñu donde jugaba. El jugador Bernardo Gabriel Caballero, y el presidente del club Antonio González, aparecen juntos, acostados en una cama, aparentemente desnudos.

El jugador salió a decir que se trató de una extorsión. Dijo que el presidente le obligaba a él y a otros jugadores, a acostarse con él, a cambio de darles una promesa de darles el pase para lograr trascender en ese deporte. Y agregó que hay muchos jugadores en la misma situación que la de él.

“Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y luego diciendo que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí. Tenía la esperanza y soñaba siempre con ser un futbolista exitoso. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie”.

“Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba. Nos decía que nos iba a promocionar, que nos iba a vender a un club más grande. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso”.