Un “peligroso” asteroide está pasando cerca de la Tierra

El asteroide AJ129 2002 es un asteroide “potencialmente peligroso” según la calificación que le ha dado la Unión Astronómica Internacional. Esta organización califica así a los asteroides cuya órbita se acercan a menos de 7.4 millones de kilómetros de la Tierra.

Éste asteroide fue descubierto el 15 de enero de 2002 por el equipo del Near Earth Asteroid Tracking desde el Observatorio de Haleakala, Hawái, Estados Unidos.

Se estima que mide entre 500 y 1200 metros de largo y se mueve muy rápido, a más de cien mil km/h. Para que puedan tener una idea de esa velocidad, les comento que la velocidad supersónica cuando es mayor que la velocidad del sonido, es decir, mayor que 1.225 km/h o sea 340,3 m/s.

Los aviones supersónicos son catalogados de “mach 1” a “mach 5” (o más), según cuántas veces supere la velocidad del sonido. Un “Mach 5” es de 6,125 km/h, y de ahí en adelante, se llaman velocidades “hipersónicas”. Éstas velocidades, tanto las supersónicas e hipersónicas de los aviones de guerra más modernos, no son nada en comparación a la velocidad que tiene éste asteroide, puesto que se mueve a unos 108 mil km/h.

Éste asteroide se acercará a la Tierra durante éste 4 de febrero de 2018 a una distancia de 4.2 millones de kilómetros de la Tierra, unas 10 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Y los científicos estiman como muy baja la probabilidad de impacto.

¿Qué pasaría si éste asteoride cae en nuestro planeta?

En Arizona, Estados Unidos existe un enorme cráter conocido como “Cráter Barringer”, en honor al geólogo Daniel Barringer, que en 1903, fue el primero en sugerir que dicho cráter fue producido por un meteoro. Según los estudios posteriores, Se especula que el meteoro que cayó aquí era de 50 metros de largoe y que podría haber viajado a unos 12 km/seg. El cráter que dejó, mide aproximadamente 1200 metros y tiene casi 170 metros de profunidad. Así que se pueden dar una idea del desastre que ocasionaría en nuestro planeta éste asteroide mucho más grande y rápido.

En caso de impacto con la Tierra no ocasionaría una extinción en masiva en nuestro planeta; pero podría arrasar un pequeño país como si hubiera sufrido una guerra nuclear, y podría ocasionar efectos en los cambios de temperatura del planta durante mucho tiempo. Aunque por ésta vez no hay peligro inminente, no se sabe qué podría pasar en las siguientes ocasiones que se acerque a la Tiera. Por ahora es de mucho interés para el ámbito científico.

Hasta ahora existen 1786 asteroides calificados como “potencialmente peligrosos”. Y de todos esos, se supone que hay alrededor de 157 tienen más de un kilómetro de diámetro. Laa mayoría de éstos asteroides se han descubierto en los últimos 20 años, y es posible que todavía se descubran muchos más.

Después del 4 de febrero, se espera que el asteroide AJ129 2002 vuelva a acercarse a la Tierra el 18 de abril de 2024.