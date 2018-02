¿Qué hacer cuando falla el Internet? #Infinitum

Cuando falla la conexión de Internet (ya sea del cable o wif)i, muchas veces se pueden resolver el problema reseteando el módem. ¿Pero qué pasa cuando el problema es generalizado y no es culpa de nuestro módem? Cambiar los DNS.

El pasado 30 de enero, muchos usuarios de Internet de Infinitum (servicio ofrecido por Telmex) se han visto damnificados con una falla generalizada en gran parte del país. Por tal motivo, muchos intentaron reseteando el módem o apagando y encendiendo dicho aparato.

El modem tiene un pequeño orificio o agujero en la parte de atrás, dónde se encaja un clip de alambre, durante el tiempo suficiente como para que parpadeen las luces (entre cinco y quince segundos, dependiendo el aparato). De esa manera, muchas veces, se logra restablecer las desconfiguraciones locales.

Sin embargo, hay veces que el problema no es del modem local, y no sirve de nada con apagar y encender el modem (o resetear), sino que es un problema de los servidores de Infinitum. Y para que no te pase lo que le pasó a muchos usuarios que se dieron cuenta que resetear, o hacer algo parecido: apagar y encender nuevamente el modem, no funcionaba, era hora de intentar algo nuevo.

Y yo como pendeja prendiendo y apagando el puto modem. #Infinitum — María Mondragón 🇲🇽 (@YosoyMariaxD) January 30, 2018

Una de las primeras cosas que te recomiendo, es que le preguntes a tus vecinos si tienen Internet (obviamente, siempre asegúrate que ellos también tengan Internet por el mismo servicio que tú tienes, en éste caso hablamos de Infinitum). Muchas personas entran a Internet vía datos del celular, y consultan a amigos, o directamente se enteran en Twitter si hay problemas de Infinitum, como ocurrió durante el pasado fin de enero.

Si tu amigo o vecino tampoco tienen Internet, entonces podrías probar otros métodos para tener Internet provisorio, hasta que vuelva tu servicio.

Las posibles soluciones:

La primera solución la puedes encontrar en los DNS. Primero de todo, tiene que comenzar a aprender más sobre los DNS, puesto que ésto es lo que te conecta a tu Internet (además del cable y del módem).

¿Qué son los DNS? Cuando un dispositivo (Computadora, Celular, Xbox, etc.) está conectado a una red (ya sea Internet o una red casera) tiene asignada una dirección IP. Pero ¿qué ocurre si hay miles de millones de dispositivos y cada uno tiene una IP diferente? Pues por eso existen los dominios y las DNS para traducirlos. Por lo tanto, el DNS es un sistema que sirve para traducir los nombres en la red, y está compuesto por tres partes con funciones bien diferenciadas.

Cliente DNS: está instalado en nuestro dispositivo y realiza peticiones de resolución de nombres a los servidores DNS.

Servidor DNS: son los que contestan las peticiones y resuelven los nombres mediante un sistema estructurado en árbol. Las direcciones DNS que ponemos en la configuración de la conexión, son las direcciones de los Servidores DNS.

Zonas de autoridad: son servidores o grupos de ellos que tienen asignados resolver un conjunto de dominios determinado (como los .es o los .org).

La solución estaba en cambiar los DNS. ¿Cómo se hace eso? Aquí tienes que tener un poco de paciencia, y pensar que posiblemente el problema está en los DNS de Infinitum, por lo que la solución estaría en cambiar provisoriamente a los DNS de Google o a OpenDNS como sugirieron muchos usuarios. Para ello tiene que ir a la configuración de tu dispositivo, y agregar los números 8888 y 8844 (para el caso de cambiar a Google), y a 208.67.222.222 y 208.67.220.220 (para OpenDNS).

Direcciones DNS públicas de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4

Direcciones OpenDNS: 208.67.222.222 y 208.67.220.220

Tienen problemas con su conexión de #infinitum?

Pongan un DNS fijo en su PC y listo. De nada. pic.twitter.com/2dwo7T6N9R — elTore (@hanzuresg) January 30, 2018

Tengo la impresión de que es una falla en los dns de Telmex, yo cambié los míos a 8.8.8.8 y 8.8.4.4 y todo volvió a la normalidad — Net0o (@LaNetaElNeto) January 30, 2018

Resulta que sí funciona. Pero es una posible solución temporal y no sirve para “engancharse” indefinidamente al Internet.

¿Qué dijo Telmex del problema que tuvieron?

El día 30 de enero enviaron un email a sus clientes preferentes, y reconocieron que tuvieron un problema en algunas partes del país, y que la situación fue detectada por el sistema automatizado de gestión de monitoreo 24/7 y solucionada sus técnicos especializados. En dicho breve mensaje, no ofrecieron disculpas ni mencionaron ningún descuento a los clientes damnificados.