La vaca que se creía bisonte

En Polonia, una vaca dio la noticia cuando decidió salirse del corral y convertirse en parte de una manada de bisontes para vagar libremente por las praderas.

La vaca y el rebaño de bisontes fueron vistos en sueltos en los prados que bordean un bosque en el este de Polonia. La vaca ha estado vagando con la manada durante tres meses después de escapar de su corral.

La vaca de color marrón rojizo ha sido descubierta siguiendo bisontes a través de los campos de maíz y colza que bordean el bosque de Bialowieza en el este de Polonia, mientras se alimentan de mazorcas de maíz abandonadas y otros alimentos.

Rafal Kowalczyk, un experto en bisontes que ha logrado fotografiar la vista inusual, dijo que la vaca parece estar en buenas condiciones. Eso indica que está logrando encontrar comida, a pesar de que a veces se la ve al margen de la manada.

Kowalczyk, director del Instituto de Investigación de Mamíferos de la Academia de Ciencias de Polonia, describió la situación como excepcional y dijo que es la primera vez que presencia una vaca que vive entre bisontes.

El experto también agregó que existe peligro de ambos lados.

Peligro para la vaca:

Si la vaca se aparea con el bisonte macho y queda embarazada, podría morir durante el parto porque su ternero híbrido sería más grande que un ternero de vaca normal. Por tal motivo, los especialistas polacos que se encargan de los cuidados de los mamíferos querrán eliminar la vaca de la manada en verano para evitar el riesgo de apareamiento, aunque Kowalczyk dijo que no será una operación fácil.

Peligro para los bisontes:

Cualquier descendencia también podría contaminar el acervo genético de los bisontes y poner en peligro de extinción a la población de bisontes en Polonia, que se extinguió en estado salvaje después de la Primera Guerra Mundial y ha sido restaurada en base a algunos sobrevivientes cautivos.

Por ahora, la historia de una vaca rebelde que desafió el destino del matadero para vagar libremente con el bisonte es un éxito en la página de Facebook de Kowalczyk.

Uno de sus seguidores volvió a publicar la foto con las palabras: “La próxima vez, cuando pienso que algo me impide cumplir mis sueños, recordaré a la vaca que se convirtió en bisonte”.

Fuente: By Associated Press and Cecile Borkhataria For Mailonline