Situación ciclónica en el #Pacífico y el #Atlántico #Ofelia

Situación ciclónica #PacíficoMexicano: Una formación ciclónica en el #PacíficoMexicano , mientras que el huracán #Ofelia en el Atlántico moviéndose con trayectoria hacia las costas de Europa.

Pacífico

Una formación ciclónica en el océano Pacífico (sector mexicano), está ahora al 50% de su potencial ciclónico, con potencial del 60% en cinco días.

Ésta formación ciclónica no muestra un peligro para las costas mexicanas, por dos motivos: 1) en primer lugar, no tiene trayectoria hacia las costas. Actualmente se encuentra al Sur (suroeste) de la Península de Baja California, y se espera que se mueva hacia el Oeste-Noroeste (lejos de las costas mexicanas). 2) En segundo lugar, se espera que éste sistema ciclónico no se desarrolle demasiado, por dos motivos: a) porque va a comenzar a salir de las aguas cálidas, e iniciará recorrida en aguas templadas o más frías, y b) por encontrarse con un frente frío que se acerca por el lado del Noroeste.

Atlántico

En el océano Atlántico se encuentra el décimo huracán de ésta temporada (2017), que mostró récord en dos cosas: 1) Por un lado, se registraron tres huracanes juntos, 2) además que se registraron huracanes de categoría 5, y 3) ahora se registra un huracán al revés que en vez de ir hacia el continente americano, como hacen la mayoría, se movió hacia Europa, acercándose a las islas Azores (de Portugal) como un huracán categoría 2, y se espera que continúe moviéndose hacia más arriba, hasta llegar al sur de Irlanda como huracán categoría 1.

