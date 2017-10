Sismo #M4.2 cerca del volcán submarino al Este de Los Cabos

el •

De nueva cuenta, y en menos de quince días, se registró otro sismo muy cerca del volcán submarino que se encuentra en el Mar de Cortés, al Este de Los Cabos.

Éste último fue registrado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con los siguientes datos: Magnitud: 4.2 / Fecha y hora: 2017-10-04, 14:37hrs / Distancia: a 125 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: / Latitud y Longitud: 23.82°, -108.80° / Profundidad: 10 km DATOS DEL sismo anterior: #Sismo 5.1 2017-09-22 00:33 hrs en el Mar de Cortés, a 122 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.53°, -108.63° Profundidad: 15 km

En la imagen que acompaña ésta nota, se puede ver el sismo actual (de color naranja, de magnitud 4.2), y el sismo anterior (de color rojo, de magnitud 5.1). Y muy cerca de los sismos, se pueden ver varios señalamientos, que representan los lugares de las chimeneas del volcán Dorsales de Alarcón (aproximadamente a unos 100 km de la costa de Los Cabos).

Hay que aclarar que un volcán submarino no es igual a un volcán terrestre en donde se ve -por lo general- un solo cono volcánico – chimenea y cráter. En los volcanes submarinos, por lo general solo se cuentan las chimeneas, las cuáles pueden tener cono volcánicos o no, y muchas veces no hay un cráter grande, sino apenas una abertura pequeña donde sale las emanaciones volcánicas.

En el mapa mencionado, existen señaladas varias chimeneas descubiertas hasta ahora, las cuáles se encuentran activas confirmadas (color violeta claro) y no confirmada su actividad (color violeta oscuro).

Como ustedes ven, los sismos se están registrando muy cerca de las chimeneas registradas en la zona, y no hay mucho estudios al respecto.

