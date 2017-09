Sismos ¿Se pueden predecir? Intervalo de Recurrencia

el •

La mayoría de los especialistas en sismos afirman que los sismos no se pueden predecir, sin embargo, cuando hablan del el Intervalo de Recurrencia, (que es un método científico para analizar el comportamientos de los sismos en una región), ya están hablando de manera predictiva.

Un especialista en sismos de la UNAM, Raúl Valenzuela Wong, afirmó que los sismos no se pueden predecir, pero al hablar del Sismo que se espera en la costa de Guerrero, dijo que falta el intervalo de recurrencia para determinar aproximadamente cuánto falta para que registre uno intenso.

Aunque la percepción de daños y afectaciones pueden parecer parecidos, hay notorias diferencias entre ambos movimientos telúricos, y firmó que el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue 30 veces menor al que ocurrió en 1985.

El investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que no existe relación causal entre ambos sismos, y las características son desiguales.

Señaló que la diferencia y magnitud se debió a la cercanía del epicentro: hace 32 años fue a 350 kilómetros, mientras que éste último se registró a unos 120 km.

“Sismos con epicentro en la costa, como el de 1985 (registrado en Lázaro Cárdenas, Michoacán), cuando llegan a la Ciudad de México tienen un predominio de lo que llamamos ondas superficiales, que son ondas de períodos más largos o de frecuencias más bajas, en contraste con el de hace una semana, que por su cercanía tuvo un mayor componente de ondas de cuerpo A, con frecuencias más altas”, explicó el experto.

En la videoconferencia “Sismos. 19 septiembre 1985, 2017. Sus características”, realizada en las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el especialista dijo que “los movimientos con frecuencias más altas tienden a afectar estructuras más bajas, mientras que las bajas dañan estructuras de mayor altura“.

Valenzuela Wong habló de las posibilidades sísmicas en el mundo “en el mundo se presentan alrededor de 150 sismos de magnitud 6 a 6.9, (perceptibles o no); de 7 a 7.9 = 15; y sólo uno o ninguno de hasta 8 grados”.

Intervalo de Recurrencia

Respecto a un gran terremoto, que se rumora podría ocurrir en la Brecha de Guerrero, ubicada entre Acapulco y Zihuatanejo, detalló que primero tiene que establecerse el denominado intervalo de recurrencia.

“ Sabemos que nada ni nadie puede predecir un sismo , pero también sabemos que desde diciembre de 1911 no ha ocurrido un movimiento de gran magnitud en esa zona. Aunque han pasado 106 años, no tenemos datos de cuándo fue el movimiento anterior a 1911, así que no podemos establecer el intervalo de recurrencia. Pero lo que es un hecho es que no se ha liberado energía ahí”, destacó el experto.

NOTA del autor de la nota: El Intervalo de Recurrencia o Período de Retorno, es el tiempo aproximado en el que se registran los sismos fuertes en un determinado lugar. En palabras más sencillas, el Intervalo de Recurrencia es un método de predicción de sismos. Así que si ocurren cada cien años, y el último se registró hace 99, entonces falta un año aproximado para que se ocurra un sismo. Por lo tanto, si estamos hablando de que consideramos al Intervalo de Recurrencia, entonces ya estamos aceptando que se pueden predecir, tal vez no con la exactitud de horas, pero sí de años. El período de retorno o intervalo de recurrencia, es el tiempo en que normalmente tarda en registrarse un sismo fuerte en una región, así que ya estamos hablando de que es un método más para el análisis de predicción del sismo. En palabras más sencillas, el Intervalo de Recurrencia es un método de predicción de sismos. En cuanto a que los geólogos digan que no se puede predecir un sismo, eso parece que no coincide con los que piensan los astrónomos , puesto que en la historia tenemos a varios astrólogos que analizaron a los sismos y predijeron con bastante exactitud. Por un lado, podemos ver al A) italiano, Raffaele Bendandi conocido como “el hombre terremoto”, que predijo muchos sismos en Italia y otras partes de Europa. Y también, B) al astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada, quien predijo un sismo, pese a que muchos “expertos” de su época lo descalificaron. El señor Muñoz Ferrada, 1938, predijo con cuatro días de error el terremoto que el 20 de enero de 1939 destruyó a Chillán y otras ciudades del sur de Chile y causó más de 30 mil muertos . Carlos Muñoz Ferrada predijo durante más de medio siglo muchos terremotos y erupciones volcánicas. Calculó en 1940 la aparición de un cometa que posteriormente fue descubierto por la Royal Astronomic Society de Londres, entidad que recomendó el nombre del chileno para el cuerpo celeste. Pronosticó con un margen de error muy pequeño el terremoto de 8,5 grados Richter registrado el 3 de marzo de 1985, que causó 277 muertos y un millón de damnificados y destruyó el 80 por ciento de las ciudades de Melipilla y San Antonio. Los geólogos se están quedando atrasados con su ciencia, y de seguir así, solo servirán para las estadísticas de los sismos.

