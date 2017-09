Norma se mueve lentamente hacia #BCS

el •

Tormenta tropical #Norma se encuentra a 470 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. Desplazamiento actual: hacia el Norte (350°) a 4 km/h. Vientos máximos Sostenidos: 85 km/h y Rachas: 100 km/h Presión mínima central 1000 hPa.

Buenos días. Mi reporte ciclónico (2017-09-15 6 am de horario central del país). La Tormenta tropical #Norma se encuentra a 470 km al sur de Cabo San Lucas #LosCabos #BCS con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas o ráfagas de vientos de 100 km/h. Su movimiento es lento a sólo 4 km/h (casi estacionario). Para mañana al mediodía (o antes) podría convertirse en Huracán categoría 1.Se espera que llegue cerca de Cabo San Lucas para el día 17 en la noche o Lunes 18 en la madrugada. #Atención: Según los nuevos modelos de pronósticos, existen mucha posibilidad de que la trayectoria de éste ciclón se mueva un poco más hacia el Oeste, es decir, pasando por el Oeste de #LosCabos (por el #Pacífico cercano a las costas). Si eso ocurre, distintas zonas de San José del Cabo podría tener menor afectación que Cabo San Lucas en cuanto a las lluvias y vientos. Todavía tenemos que ver si ocurren algunas cosas: 1) si se convierte en Huracán (como está previsto); 2) en el caso de que se convierta en Huracán, a qué categoría llega; 3) si continúa con la trayectoria; 4) cuál es el ancho o diámetro de las bandas nubosas y por último pero también muy importante: 5) si la #masaciclónica se mantiene en el centro ciclónico o se mueve del centro de la trayectoria (recuerden lo que pasó con #Lidia cuando tocó tierra, que la trayectoria seguía al Oeste de #BCS pero todas los vientos y lluvias se fueron al Este de #BCS, afectando con lluvias a la costa de Sinaloa). En otras palabras, deben estar muy alertas y no confiarse solamente con la línea de la trayectoria. Posteriormente a su paso cercano a Cabo San Lucas, los nuevos pronósticos indican que existen muchas posibilidades de que éste ciclón toque tierra en #BCS, posiblemente en el municipio de #Comondú, donde se espera que para entonces baje la intensidad a Tormenta tropical. Por el momento eso es todo, recuerden que Informar es Prevenir, así que compartan para mantener informados a los que les leen a ustedes. No se olviden de que los pronósticos pueden cambiar todos los días, así que continúen atentos. Saludos.

DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO LATITUD NORTE LONG. OESTE VIENTOS [Km/H] CATEGORÍA UBICACIÓN (En Km) 15/13h 19.0 109.8 95/110 Tormenta Tropical 430 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. 16/01h 19.4 110.0 110/140 Tormenta Tropical 385 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. 16/13h 20.0 110.1 130/155 Huracán categoría I 315 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. 17/01h 20.6 110.3 130/155 Huracán categoría I 250 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. 18/01h 22.8 111.4 130/155 Huracán categoría I 150 km al oeste de Cabo San Lucas, BCS. 19/01h 24.5 112.0 95/110 Tormenta Tropical 40 km al sureste de Cabo San Lazaro, BCS. 20/01h 26.3 110.7 65/85 Tormenta Tropical En tierra a 70 km al este-noreste de Loreto, BCS.

Si quieren más información (“minuto a minuto”) pueden entrar en Facebook a cualquiera de éstos lugares: 1) Página: Alerta Ciclónica 2) Grupo: Posibilidades ciclónicas 3) Personal: Giusttav

