El Yellowstone choyero

En la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, existe un lugar donde salen burbujas y vapor del agua. Dicen que es un lugar de “aguas termales”, pero en realidad es mucho más peligroso de lo que parece.

El lugar debería ser investigado por las autoridades de Protección Civil del Estado, puesto que podría tratarse de otro punto de riesgo en territorio sudcaliforniano.

Recordemos que Existen varios volcanes inactivos en dicho lugar, el principal de ellos es el volcán de las Tres Vírgenes, ubicado muy cerca de la localidad de “El Azufre” (el azufre es el principal indicio de un volcán que alguna vez fue activo), y también cerca de Santa Rosalía, Mulegé. Muy cerca de ahí abundan los sismos, en el Mar de Cortés (o Golfo de California) y a veces también se registran en tierra.

Otro volcán muy preocupante por donde también se registran sismos, es el volcán submarino “Dorsales de Alarcón” que están muy cerca de Los Cabos. Ese volcán fue muy poco estudiado, y yo escribí varias veces notas al respecto en el sitio de noticias “Noticabos.org“. No se sabe mucho de éste volcán, pero lo que aprendí de tanto investigar sobre volcanes submarinos, es que el más grande de los volcanes del mundo es un volcán submarino que está cerca de Japón (a unos 1600 km al este de Japón), se llama Macizo Tamues y tiene muchas “chimeneas” (o salidas de volcán). Se estima que tiene tiene un diámetro de 650 kilómetros (ya se pueden imaginar lo grande que es).

Por lo tanto, si ese volcán submarino tiene ramificaciones a cientos de kilómetros del lugar, existe entonces la posibilidad de que el volcán submarino cerca de Los Cabos “Dorsales de Alarcón” también lo tenga, e inclusive sus ramificaciones lleguen hasta el territorio sudcaliforniano, ya que éste volcán se encuentra a solo unos cien kilómetros del municipio de Los Cabos y otros más del municipio de La Paz.

Por lo tanto, las autoridades sudcalifornianas deberian investigar o encargar (solicitar o patrocinar) investigaciones a especialistas. En Baja California Sur existen investigadores del CICESE que podrían comenzar las investigaciones, pero ellos no cuentan con los recursos suficientes, por lo que mejor tendrían que hacer las investigaciones los especialistas de la Universidad de California (EEUU) quienes ya investigaron algo sobre el tema. El geólogo Jennifer Paduan dijo que allí hay evidencias de un “vulcanismo explosivo” (https://noticabos.org/…/volcan-submarino-cerca-de-los-cabo…/) por lo que en algún momento, ese volcán submarino podría hacer erupción.

Pero volviendo al tema del Yellowstone de La Paz. Esas supuestas “aguas termales” que existen en la comunidad de El Sargento, posiblemente sean lo que dicen: “aguas termales”, pero también el Yellowstone tiene “aguas termales” así como abajo también tiene un volcán a punto de hacer erupción. Las aguas termales no surgen de la nada, es decir que el agua no se calienta porque sí, sino porque hay una fuente de calor mucho más abajo. Por todo ésto, hay que estar pendientes de la madre naturaleza, puesto que cuando las autoridades “se sorprenden” es porque en realidad no han investigado bien, y aquí hay que agotar los recursos disponibles que malgastan las autoridades en viajes y reuniones infructuosas, para que investiguen éste posible Yellowstone choyero que surgió en la playa del municipio de La Paz.

