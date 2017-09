La vulnerabilidad de Los Cabos #Lidia

el •

Estoy “shockeado” con todo el desastre que dejó la Tormenta tropical Lidia en Los Cabos. Me impresiona saber que una tormenta tropical pueda causar tantos daños en el municipio. Algunas muertes fueron evitables, y otras no.

¡Qué lejos ha quedado ese “paraíso” que pregonaban los hacedores del turismo de Los Cabos! Hoy vemos cuan vulnerable es el municipio. Tan vulnerable y peligroso que se ha convertido vivir en Los Cabos.

Las lluvias fueron intensas, sí es cierto, y se puede decir que cayó más agua de lo habitual que en años ¿pero qué podemos hacer para que no vuelvan a ocurrir tantas desgracias? ¿De qué sirven tantos voluntarios hablando del Clima o de los ciclones que llegan si la gente no hace caso y las autoridades no apoyan ni dan difusión a éstos difusores? Yo me he pasado hablando, escribiendo y haciendo videos (tanto en vivo como editados) y no veo resultado.

Me siento en shock y apesadumbrado, pensando que lo que hago no sirve para nada, porque la gente sigue sufriendo por los ciclones, puesto que muchos no hacen caso a las recomendaciones. Cuando se les dice que se queden encerrados en sus casas, salen. Cuando se les dicen que si ven que sus casas no es muy segura y que mejor se vaya a un refugio, se quedan (y después quieren salir cuando ya es muy tarde). Cuando se les dice que no crucen los arroyos, los cruzan. Cuando se les dice que va a llover muchísimo, no se preparan, no se abastecen, no creen en nada.

Ahora hay muertos y desaparecidos por cantidades indeterminadas. Hay daños, hay gente sin casas, sin trabajos y sin negocios. ¿De qué van a vivir? ¿Quién va a ayudar a tantas personas? ¿Quiénes son los responsables que las casas vulnerables que existen en las zonas de riesgos, de los mantenimientos de caminos y hacer los cauces de concreto de los arroyos? ¿Quién construye puentes que se cae o se debilita, o edificios que se desmoronan?

Las autoridades parecen novatos ante cada ciclón, y pareciera que viven en un “ecosistema” de indiferencia desde donde se menosprecia la vida de los demás, es un ecosistema de corrupción con la fantasía de vivir en París, olvidándose que su deber es el de meterse en el barro para sacar a los que cayeron en desgracias.

Desde hace años se sabe que hay que invertir más en las zonas de riesgos, más en caminos, en puentes, en información ciclónica a la población. Pero si hay informadores que nos ocupamos de ésto, nadie los apoya, si el gobierno intenta suplir de una manera lenta, en vez de apoyarse en las Plataformas que ya existen. Yo mismo ofrecí el sitio de Alerta de Huracanes al gobierno de Los Cabos, lo ofrecí para que el Ayuntamiento pueda dar cualquier tipo de información ciclónica durante los días en que se acercaba el ciclón. Sin embargo, a nadie le interesó, no le dieron ni siquiera un “me gusta” de las autoridades a mi propuesta. Después de eso me pasé dos días y dos noches haciendo videos en vivo en Alerta de Huracanes (en Facebook) y publicando información de último momento para que sepan dónde estaba el ciclón. Los del gobierno de Los Cabos nunca compartieron mis informes, demostrando indiferencia y menosprecio por la gente.

Las autoridades ya sabían que iba a llover más de lo acostumbrado, entonces ¿por qué no cortan o bloquean los caminos para que la gente no intente salir a la carretera en medio del ciclón? Pero así también, en la ciudad también hay calles y caminos que se vuelven arroyos “arroyos” espontáneos, ¿qué van a hacer para el próximo ciclón? Mirar los videos en donde se ve que la corriente arrastra a los vehículos y a las personas? ¿Por qué no hay puestos del ejército, marina, federales, estatales o municipales cortando el tránsito en las zonas vulnerables con arroyos peligrosos?

Estoy “shockeado” porque siguen ocurriendo desgracias evitables en Los Cabos. Eran vidas de personas que sonreían y que ya no están. Murieron por la desesperación de querer salir o de querer llegar a algún lugar en un momento ya muy tarde.

Ahora hay que poner la cara, pero no la cara de piedra que tienen los políticos y funcionarios mañosos. Ahora tienen que reconocer que se equivocaron y decir que el Consejo de Protección Civil no sirve para nada, porque no previenen nada, no difunden lo necesario, porque siempre quedan a deber, y cada vez es peor, ya que terminan muriendo o afectando a cada vez más personas, cuando tenía que ser al revés.

Ayer fue Odile, con sus fuertes vientos, ahora fue Lidia con sus interminables lluvias… ¿Qué pasará con el próximo ciclón que llegue a Los Cabos?

