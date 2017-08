Atentos en el #PacíficoMexicano: se formó la Depresión tropical #11E

el •

Se formó un nuevo ciclón el el océano Pacífico mexicano, a unos 220 km de la Isla Socorro (al sur de Los Cabos) y a unos 535 km de Manzanillo, Colima. No se prevé que llegue a Huracán.

Un nuevo ciclón en el Pacífico mexicano: se trata de la Depresión tropical 11E, la cual -como lo dice su nombre- es el ciclón número 11 (Depresión tropical), mientras que todavía no tiene nombre porque no hay llegado a Tormenta tropical, ni mucho menos a Huracán, lo cual es la etapa más fuerte de los ciclones.

Nombres para los ciclones (que llegan mínimamente a Tormenta tropical) de ésta temporada de huracanes 2017 en el #PacíficoMexicano: Adrian / Beatriz / Calvin / Dora / Eugene / Fernanda / Greg / Hilary / Irwin / Jova / Kenneth / Lidia / Max / Norma / Otis / Pilar / Ramon/ Selma / Todd / Veronica / Wiley / Xina / York / Zelda

El ciclón Jova todavía no ha llegado, puesto que no todos los ciclones pasan de Depresión tropical, y cada uno de ellos tiene nombre a partir de que llega a Tormenta tropical (un ciclón puede tener tres etapas: Depresión tropical, Tormenta tropical y Huracán). Hasta ahora, de los 11 ciclones formados en el Pacífico mexicano, 9 de ellos llegaron a Tormenta tropical (casi todos hasta ahora), pero todavía no se formó el esperado Jova, del cual ya hemos analizados varios pronósticos en el grupo de Alerta de Huracanes.

Con relación a éste ciclón, se puede decir que ésta Depresión tropical #11E no causa mucha preocupación, puesto que los pronósticos indican que no irá muy lejos, ya que según se espera que -según los pronósticos actuales-, no pasará de Depresión tropical, y por lo tanto, para mañana podría comenzar a debilitarse.

Datos actuales del Servicio Meteorológico Nacional

Ubicación del centro del ciclón: Latitud Norte:17.7° y Longitud Oeste: 109.2°

Distancia al lugar más cercano: 220 km al este-sureste de Isla Socorro, y a 535 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col.

Desplazamiento actual: Hacia el oeste-noroeste (300°) a 24 km/h

Vientos máximos: Sostenidos: 45 km/h Rachas: 65 km/h

Presión mínima central: 1009 hPa

Pronóstico de lluvia: Sus desprendimientos nubosos favorecen potencial de tormentas fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, y tormentas menores (25 a 50 mm) en Nayarit y Colima.

Etapas probables:

04/19h 18.3 110.4 45/65 Depresión Tropical 75 km al sureste de Isla Socorro, Col., y a 505 km al sur de Cabo San Lucas, BCS.

05/07h 19.2 112.1 45/65 Depresión Tropical 130 km al oeste-noroeste de Isla Socorro, Col., y a 454 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS.

05/19h 19.8 113.1 45/65 Depresión Tropical 475 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS., y a 520 km al sur-suroeste de Santa Fe, BCS.

06/07h 20.4 114.0 35/55 Baja Presión Remanente 500 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS., y a 505 km al suroeste de Santa Fe, BCS.

07/07h 20.7 114.6 35/55 Baja Presión Remanente 510 km al sur-suroeste de Cabo San Lazaro, BCS., y a 520 km al suroeste de Santa Fe, BCS.

