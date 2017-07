Tres tormentas tropicales en el #PacíficoMexicano: posible acercamiento de dos

el •

En las últimas horas de ayer se formó la Tormenta tropical Hilary y horas más tarde -ya en el día de hoy-, se formó la Tormenta tropical Irwin. ¿Existe posibilidad de que éstos ciclones se junten?

La semana que pasó trajo uno revoltijo de ciclones en el #PacíficoMexicano, a tal punto que en un momento dado coexistieron cinco, hasta que -uno a uno- se fueron alejando hacia el Oeste, y ninguno se aproximó demasiado a tierra. De todos éstos ciclones, estuvo el ciclón #Fernanda, que llegó a Huracán categoría 4, pero por suerte no causó ningún daño ya que se perdió hacia el alta mar, al Oeste.

Hasta ayer, solo existía un ciclón mediano y dos débiles: la Tormenta tropical #Greg, y dos Depresiones tropicales, la #9E y la #10E. En las últimas horas de la noche de ayer, la Depresión tropical #9E se convirtió en la Tormenta tropical #Hilary y posteriormente la Tormenta tropical #Irwin.

Los pronósticos no muestran ningún peligro para el territorio mexicano, pero queda todavía ver si Hilary e Irwin se pueden acercar mucho, y si eso hace cambiar de trayectoria o fortalecer a uno de ellos. Se supone, que Hilary tendría más posibilidades de ser más fuerte que Irwin, puesto que está en aguas más cálidas que el otro ciclón, y que las posibilidades de acercamiento no deberían ser mucho, o en caso de que lo fuera, dicho acercamiento no debería influir tanto en Hilary como para hacerle cambiar de trayectoria o fortalecerle demasiado. Pero por las dudas, como siempre digo, con los ciclones hay que estar pendiente hasta último momento.

Datos de los tres ciclones

#Greg es Tormenta tropical, y se va hacia el Oeste, si afectar al territorio mexicano. Ubicación del centro del ciclón Latitud Norte:14.3° y Longitud Oeste: 129.0° / Distancia al lugar más cercano A 2,225 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. / Desplazamiento actual: Al oeste (270°) a 22 km/hUbicación del centro del ciclón Latitud Norte:14.3° y Longitud Oeste: 129.0° / Distancia al lugar más cercano A 2,225 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. / Desplazamiento actual: Al oeste (270°) a 22 km/hVientos máximos sostenidos: 85 km/h y Rachas: 100 km/h. Presión mínima central: 1001 hPa. Pronóstico de lluvia: No afecta al país. #Hilary es Tormenta tropical: Ubicación del centro del ciclón Latitud Norte: 12.7° y Longitud Oeste: 102.3° Distancia al lugar más cercano: a 525 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., y a 730 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. / Desplazamiento actual: Al oeste-noroeste (290°) a 17 km/h / Vientos máximos sostenidos: 75 km/h y Rachas: 95 km/h. Presión mínima central: 1003 hPa. Pronóstico de lluvia Sus desprendimientos nubosos refuerzan el potencial de tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero, muy fuertes en Jalisco y Michoacán y fuertes en Colima. #Irwin es Tormenta tropical: Ubicación del centro del ciclón Latitud Norte: 15.0° y Longitud Oeste: 115.8° Distancia al lugar más cercano A 665 km al suroeste de Isla Socorro, Col. y a 1,075 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. Desplazamiento actual: Al oeste (280°) a 11 km/h Vientos máximos sostenidos: 65 km/h y Rachas: 85 km/h. Presión mínima central: 1004 hPa. No afecta al país.

Anuncios

Categorías:Alerta, Baja California Sur, Ciclones, Clima, Depresión Tropical, Huracán, Municipio Los Cabos, Tormenta Tropical