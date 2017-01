Se drogó, se desnudó y creyó que era un tigre siberiano #fotos #desnudo #LSD

el •

Una cámara trampa (o cámara oculta) que utilizan los cazadores y los investigadores de la vida salvaje, logró captar unas extrañas imágenes de un hombre que corría desnudo “en cuatro patas” creyendo que era un tigre salvaje.

Un joven de 21 años que ingirió LSD, se creyó que se transformó en un salvaje tigre siberiano, por lo que se puso a correr “en cuatro patas”, desnudo por un bosque de la frontera checo-polaca, en una zona boscosa.

El LSD es una droga alucinógena, por lo que éste hombre cayó enseguida en una alucinación. Más tarde, cuando fue detenido por la policía, confesó haber ingerido dicha sustancia prohibida que le hizo cambiar sus percepciones.

Debido a que el hombre no tenía ninguna droga con él, no le dieron más que una multa por andar desnudo y no se enfrentan a ningún cargo adicional.

