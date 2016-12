Yo no me alegro con la muerte de Fidel

el •

Murió Fidel Castro y mientras la mitad está de duelo y la otra mitad está festejando. Los contradictorios anticastristas dicen que ahora habrá Libertad, pero por otro lado, siempre se aferraron al bloqueo, empobreciendo al pueblo cubano.

Yo tuve la oportunidad de conocer un poquito de Cuba en vivo, aparte de lo mucho que he leído de su historia y cultura a través de los años; y sé muy bien que hay mucha pobreza, pero también puedo decir que no vi ningún niño marginado durmiendo en la calle. Yo me sentí más seguro caminando a altas horas de la noche por cualquier calle de La Habana, que caminando en la madrugada por la Los Angeles, Ciudad de México, Río de Janeiro o Buenos Aires.

Me dicen que los cubanos no viven con dignidad, pero seguramente se referirán a la pobreza causada por el bloqueo, y no a las oportunidades que le garantiza el Estado, puesto que allá al menos hay Educación de primer nivel para los niños, y hay también Salud de primer nivel para todo el pueblo cubano. Es cierto que hay escasez, pero repito, eso es causado por el bloqueo y no por las oportunidades que garantiza el gobierno.

Sobre el tema de Salud, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un pobre país tenga la Salud de primer mundo, mientras que en otros países que se creen de primer mundo, tengan que mantener un Teletón para que los niños tengan Salud? ¿Quién vive con más dignidad, los niños cubanos atendidos por el Estado, o los niños del Teletón que son usados por una Televisora para causar lástima y obtener más donaciones?

Yo entiendo que los críticos quieran Libertad para votar en Cuba, pero tal vez no sepan que allá se votan hasta en las pequeñas cosas de la comunidad, y en alto grado de participación. Esos críticos parecen que creen que en Estados Unidos las elecciones son realmente libres y que el sistema bipartidista (en donde solamente llegan dos con posibilidades), no está impuesto a propósito, para que los sectores que realmente mandan puedan ir manejando a los dos candidatos -con acuerdos y pactos- a su antojo. ¿No ven que los candidatos estadounidenses hacen pactos con las industrias y no con el pueblo norteamericano? Obama favoreció a las industrias de patentes y sistema de Salud, Trump tal vez favorezca a las empresas constructoras… Y antes de ellos, hubieron otros que favorecieron a otros sectores; pero hay algo que tienen en común todos los modernos presidentes estadounidenses, es que todos favorecen a los Bancos y a la industria de las Armas. Es simple, mantienen Guerras en distintas partes del mundo, porque saben que así pueden vender armas, ganar contratos multimillonarios para que sus constructoras puedan reconstruir las ciudades bombardeadas, y después se hacen de los buenos dando créditos de sus bancos a los países empobrecidos por sus guerras. Viven como sanguijuelas de la humanidad, pero muchos creen que ellos son los buenos. ¿No recuerdan cuando Obama dijo que Estados Unidos es el único país imprescindible en el mundo? Ojo, eso quiere decir que cualquier otro país puede ser destruido, no sean tontos.

Muy democráticos se creen los críticos, eso sí, como ¿a quién le importa quien gobierna en Estados Unidos, si al final todos los presidentes son iguales o peores en materia internacional y de derechos humanos? Obama: Premio Nobel de la Paz, mantiene tropas en gran parte del mundo y hasta casi armó la Tercera Guerra Mundial al provocar a Rusia y ahora a China. No contento con provocar a Rusia, a niveles insólitos, con bloqueos y hostilidades, ahora el presidente Obama mandó buques destructores a molestar a China. Obama parece desconocer la sabiduría de Napoleón Bonaparte, cuando dijo: “China es un gigante dormido. Dejen que duerma, porque cuando se despierte, moverá el mundo“. Pues los barcos de guerra de Estados Unidos, despertaron al gigante dormido, y ahora se están armando hasta los dientes.

Pero volviendo a Cuba, ese país que muchos llaman “pueblo oprimido”, y no se dan cuenta que el opresor no está dentro, sino afuera, y eso se llama Bloqueo de Estados Unidos.

Argentina (en su formación como país) también vivió un bloqueo. Separado por los tiempos y las formas, sin disimulo como intenta aparentar Estados Unidos, hace muchos años, allá a mediados del mil ochoscientos (entre 1845 y 1850) cuando no quiso pagar una deuda injusta que le impusieron un banco con intereses franceses e ingleses, por lo que llevaron sus barcos de guerra (de Francia e Inglaterra) hasta enfrente del puerto de de Buenos Aires, al cual cerraron para que no entrara ni saliera ninguna mercadería del país. Si quieren más información de ese asunto, busquen en Wikipedia: Bloqueo anglo-francés del Río de la Plata.

Así que nosotros ya sabemos hasta dónde son capaces los imperios con tal de vivir como sanguijuelas de los demás países del mundo. Si Cuba no hubiera tenido bloqueo, otra cosa sería. Además de Salud y Educación de primer mundo, tendrían un hermoso país socialista lleno de calidad de vida, con gente que no querría salir de la isla por nada del mundo. Pero eso no le convenía a Estados Unidos, puesto que no podían dejar que un país socialista sea lindo y mucho menos uno muy cerca de ellos, por lo que lo bloquearon comercialmente, y ese bloqueo ha durado más de medio siglo. ¿Qué país del mundo puede aguantar algo así? Pues Cuba lo hizo, con pobreza, si, pero con mucha dignidad; dignidad que no muestran muchos otros países empobrecidos sin bloqueo. Así que, cuando le muestren una foto de la Cuba empobrecida, sepan muy bien que el opresor no ha estado adentro como les han hecho creer todos éstos años, sino afuera, y se llama Estados Unidos, quien con la excusa de las falsas banderas de “Democracia” y “Libertad”, han hecho lo que quisieron en le mundo entero, bloqueando a unos, derrocando a otros, creando a ISIS, entre tanta barbarie.

Hoy vislumbro que el futuro México tendrá que soportar un “bloqueo” disimulado. Primero construirán un muro entre Estados Unidos y México, donde tal vez hasta que el mismo pueblo mexicano tenga que pagar nuevos impuestos para pagar dicho muro; después Estados Unidos saldrá del Tratado de Libre Comercio con México, afectando al país latinoamericano, y así, México quedará “bloqueado” de parte de Estados Unidos de una manera distinta y particular, obligando así a éste hermoso país, a negociar a los precios y condiciones que ellos impongan.

Como cuando hicieron el bloqueo comercial a Argentina, la comunidad internacional no dijo nada y miró para otro lado, pues algo parecido pasó con Cuba, donde aunque la comunidad internacional votaba a favor de Cuba en la ONU, pero igual no hacían nada, puesto que los estadounidenses tenían el “derecho a veto”, lo cual quiere decir que pueden hacer lo que quieran en el mundo, sin importarles cuántos se opongan a ello. Después del bloqueo a Cuba, vendrá el bloqueo a México y otros países, mientras que los medios de comunicación dirán que Fidel fue un opresor que empobreció a su país, mientras que el bloqueo empobrecerá a cualquiera que no le lama las botas al “emperador” norteamericano. Ya vimos como el presidente mexicano (Peña Nieto) casi se puso de rodillas ante el candidato (ahora presidente electo), Donald Trump, pues esperemos para ver qué pasará en los próximos años.

Abran los ojos. Fidel no quería una Cuba empobrecida, eso lo hizo el bloqueo, él quería una Cuba mejor que lo que tenía el presidente cubano de entonces, Fulgencio Batista, y les aseguro que las condiciones del pueblo ha mejorado con creces, tanto en expectativa de vida de los infantes y población en general, como en la educación ya mencionada, y así también en el ámbito científico en general. Hoy Cuba hace lo que puede con lo poco que tiene, ¡pero hace! Si no hubieran tenido la disciplina castrista, seguramente Cuba hubiera estado como Haití, que también está tan cerca de Estados Unidos y tan empobrecido por la miseria y la ignorancia. En la época de Fulgencio Batista, la mayoría de los cubanos no sabían leer ni escribir, no tenían protección de salud, ni casas donde vivir, ya que unos pocos ricos se apropiaban de todo. Hoy es distinto, son pobres pero tienen viviendas, son pobres pero tienen Salud garantizada por el Estado, son pobres pero tienen Educación básica y hasta facilidad para la educación Universitaria, son pobres pero dignos, y no tienen que depender de un Teletón ni de la “caridad” de ninguna televisora para poder curar a sus niños con problemas de salud.

Estoy convencido que las cosas cambiarán en Cuba, no cuando mueran los Castro y sus sucesores, sino cuando termine el bloqueo norteamericano, y si no me creen, imaginen un momento cuánto duraría República Dominicana o Haití con un bloqueo como el que ha recibido Cuba por más de cincuenta años. Y si quieren más, imaginen qué pasaría con México si tuviera que aguantar un bloqueo similar a lo que sufrió por tantos años el pueblo cubano. En ningún otro lado del mundo, aparte de Cuba, hay garantías de Viviendas, de Salud, de Educación. Aquí y casi en cualquier lugar del mundo nos quedaríamos desamparados enseguida, sin gobierno “democrático” que nos apoye.

Ya para terminar hablando de la muerte de Fidel, ¿sabían ustedes que Fidel Castro fue el hombre que más veces quisieron matar en el mundo? Estoy hablando de hechos confirmados por el mismo gobierno estadounidenses, de acuerdo a documentos mostrados a través de los años. La CIA (la agencia de Seguridad estadounidense que actúa muchas veces de manera ilegal en todo el mundo) intentó matarlo cientos de veces, a través de cigarros envenenados, pastillas con drogas fuertes para envenenarlo o un bolígrafo con una aguja envenenada y mujeres “fatales”, y un largo etcétera, que por puras circunstancias o destino de la vida, no funcionaron. Aquí les dejo algunos de esos intentos de asesinato:

Primero intentaron con una “Mujer fatal”. Una de las “novias” o amantes de Fidel Castro, fue Marita Lorenz, aceptó una oferta de la CIA para hacerle ingerir cápsulas envenenadas. Ella llevó las pastillas hasta el dormitorio de Fidel, pero acabó guardándolas en su tarro de crema hidratante, por lo que las píldoras se disolvieron en la crema y tuvo que desistir del plan. Luego, intentaron hacerlo con un traje de buzo envenenado, era de neopreno forrado con esporas y bacterias que le provocarían una grave enfermedad en la piel o su muerte. El plan falló porque la persona que le tenía que entregar el traje de buzo, le dio otro diferente por iniciativa propia. Siguieron con un bolígrafo envenenado, de donde salía una pequeña jeringa hipodérmica, casi invisible. Después continuaron con los puros mortales: Primero, con un puro explosivo que la CIA le hizo llegar -a través de un hombre de confianza de Castro- un explosivo envuelto en un puro, tan potente como para hacer volar su cabeza. Segundo, les enviaron un puro envenenado a través de un doble espía cubano-estadounidense, el cual estaba envenenado con toxina botulínica, capaz de matarlo en poco tiempo. Después, armaron una concha marina explosiva. Sabiendo que a Fidel Castro le gusta bucear, la CIA planeó colocar un artefacto explosivo de una concha de un caracol o caracola de mar, en uno de los lugares favoritos de Fidel donde practicaba el buceo. La Agencia preparó el caracol con colores brillantes y de aspecto lo suficientemente inusual como para atraer la atención pero el plan, como todos los demás, tampoco tuvo éxito. Si quieren ampliar más de ese tema, busquen en Google sobre los intentos de asesinatos de la CIA a Fidel Castro.

Finalmente, he leído miles de veces que Fidel Castro fue un dictador y un asesino, pero ¿acaso le dicen dictador al rey de España o a la reina de Inglaterra mientras pasan gobiernos de turnos que tienen que ser aprobados por Su Majestad?. Y cuando es calificado como “asesino” por haber mandado a juzgar (en tribunales) a los traidores de la revolución cubana que le quisieron matar o a los enemigos que quisieron derrocar, ¿es eso asesinato o ejecución de penas? Que yo sepa, en Estados Unidos también hay Pena de Muerte, inclusive por delitos comunes, además de las torturas que hacen en Guantánamo y otras cárceles para “supuestos terroristas” en distintas partes del mundo, y sus penas de muertes son mucho más frecuentes que la de cualquier otro país, y en cantidad, muchos más que la que ha provocado inclusive el Estado Islámico. Pero nadie le dice “asesino” a gobierno estadounidense, ni a sus presidentes, si hasta inclusive le dieron el Premio Nobel de la Paz a Obama, pese a que está confirmado que a través de la CIA mataron a otros líderes del mundo y le quisieron matar un montón de veces a Fidel Castro, no una ni diez, sino cientos de veces.

En fin, tal vez cuando el poder de los medios de comunicación pro-estadounidenses no influyan tanto en la población mundial, y los ojos de muchos se acostumbren a las lecturas de distintas fuentes, tal vez entonces podrán darse cuenta que en realidad no murió un dictador, sino un líder apasionado que intentó hasta su muerte mantener la independencia y libertad de su pueblo ante la opresión del imperio norteamericano.

Por todo esto, yo no me alegro con la muerte de Fidel Castro, y estoy convencido de que la Historia le absolverá como él dijo en un importante discurso, y que el pueblo cubano sacará mucho beneficio -no de su muerte, sino- de su disciplina y liderazgo.

Páginas: 1 2

Categorías:Internacional