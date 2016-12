No confíen en Hillary Clinton, es más peligrosa que Donald Trump

el •

Hillary Clinton es peor que Donald Trump. Sí, es cierto que Trump hace todo para verse como un trompetudo que no para de decir tonterías, pero es solamente eso, un bocón. En cambio Hillary Clinton, es una serpiente peligrosa.

Quien crea que Hillary Clinton es la mejor opción, está equivocado de aquí a la Luna. No soy partidario de Trump, en realidad los dos candidatos son malos candidatos ¿pero malos para quién? pues malos para nuestros intereres como latinos, pero de los dos, Donald Trump es un candidato no político, que ha hecho su vida como empresario, en donde ha conocido el éxito pero también el fracaso. Él ha estado lejos de las guerras, él es un hombre de negocio que ha basado su vida en saber negociar, y por lo tanto, en éstos momentos tan difíciles que vive el mundo, en donde estamos al borde una tercera Guerra Mundial, lo menos que queremos es a una persona inflexible que no sepa negociar.

Hillary Clinton, se ha formado en la política desde muy joven; primero, acompañando a esposo Bill Clinton, quien primero fue Gobernador de Arkansas, y luego presidente de Estados Unidos, para luego lanzarse en su carrera como senadora, y finalmente como Secretario de Estado durante el gobierno de Obama. En su última función (como Secretario de Estado) ella tenía el papel principal de “negociar” a punta de misiles, eso quiere decir que presionaba a un montón de países para que apoyen a Estados Unidos, o sino correrían la posibilidad de que fueran vistos como enemigos de Estados Unidos, y terminaran siendo bombardeados, sean por el mismo ejército estadounidense, o por los terroristas financiados por Estados Unidos.

Durante su gestión como Secretario de Estado surgió ISIS, el principal grupo terrorista que actualmente azota al mundo. De la noche a la mañana, un grupo de reos que estuvieron detenidos en cárceles de distintos países de Medio Oriente, supervisadas por la CIA, fueron liberados y obtuvieron financiación mediante la cual compraron uniformes completos (cualquier soldado que tiene que pagarse el uniforme completo sabe lo caro que es, desde el gorro hasta las botas, pasando por los cinturones, cachas, casacas, etc.), armas de todas clases, desde las básicas hasta ametralladoras pesadas e incluso morteros lanzamisiles, vehículos de marca Toyota, que recibieron por cientos, y una gran cuenta bancaria, puesto que dicho grupo comenzó a reclutar gente hasta convertirse en un gran ejército de terroristas que solamente atacaban a los musulmanes (aunque para despistar, cada tanto digan que atacan a otros blancos). Pues, ese financiamiento fue triangulado entre Estados Unidos y su socio comercial y bélico en la zona: Arabia Saudita.

Después de que Iraq (Irak) fue destruido por Estados Unidos (durante el gobierno de George W. Bush), se sabía que los estadounidenses se querían quedar en la zona, y pese a las eternas promesas de Obama en sacar a todo el ejército de Medio Oriente y de otras zonas en conflicto del mundo, lo cierto es que con el tiempo se demostró que se quedaron y seguirán por mucho tiempo más.

Después de la Guerra de Estados Unidos (y una colisión que lo apoyaba) contra Iraq, siguieron desestabilizando al país hasta que llegó la “Primavera árabe” en donde supuestamente la gente común comenzaba a salir a las calles en los países musulmanes, hasta terminar derrocando a sus gobiernos. Al principio los musulmanes estaban felices de poder ser parte de alguna movilización, pero luego se dieron cuenta que en realidad solo fueron parte -sin darse cuenta- de algo que era organizado por la Estados Unidos, en donde éste país patrocinaba a los famosos alborotadores, y éstos captaban gente, mucha gente que los seguían y protestaba, hasta que llegaron las muertes, los enojos, las multitudes, y terminaron derrocando a esos gobiernos. La jugada les funcionó muy bien, pero no era nuevo, puesto que la CIA ya lo había intentado hace mucho en varios países latinoamericanos.

Irak era un país que Bush destruyó y que la administración de Obama empeoró. Hillary Clinton estuvo como Secretario de Estado cuando ese país fue partido en varios pedazos, y debilitaron las defensas, abandonando algunos territorios a propósito para que surgieran terroristas que actuaban a favor de los intereses de EEUU. Durante su gestión como Secretario de Estado, surgió ISIS o Estado Islámico. Estos se apoderaron primero de Mosul (en Irak)

Siria era un país hermoso. Un país en donde el presidente Bashar al-Ásad se comportoba como un occidental, el único presidente de la región que no andaba vestido con túnicas, siempre de saco y corbata, y era invitado todo el tiempo a visitar otros países occidentales, y en su país recibía a muchos mandatarios de otros países. Tenía buenas relaciones con Estados Unidos hasta que éste país se cansó de que Rusia tuviera una base militar en dicho país, pues ¿qué hicieron entonces? los estadounidenses soltaron a las “serpientes” de ISIS, y éstos se metieron en las ciudades, desde donde atacaban al ejército sirio. Estados Unidos quería apropiarse sí o sí de Siria, y no tanto por la importancia del petróleo sirio que es muy poco, puesto que no es un país netamente exportador, sino más bien por su situación estrategia en la geopolítica, ya que es un lugar de paso del petróleo de Iraq (Irak) y también es el único lugar donde Rusia tiene una base naval militar en Medio Oriente. Pues los norteamericanos querían matar dos pájaros de un solo tiro, y soltaron todas las serpientes juntas, no solo a ISIS, sino también a otros grupos terroristas que de la noche a la mañana se transformaron en ejércitos y se pusieron a pelear contra el ejército sirio. Vean ahora lo que es Siria, un hoyo de guerra lleno de terroristas financiados por estadounidenses. Hillary Clinton tuvo mucho que ver con todo estos grupos, puesto que ella era la “negociadora” de parte de Estados Unidos, donde la mayoría de las veces enviaba órdenes a través de intermediarios.

Yemen era un país hermoso. Ubicado en un rinconcito de la península arábiga, justo debajo de su peor enemigo, Arabia Saudita. ¿Por qué son enemigos? Porque unos son sunitas y otros chiítas. Los rebeldes hutíes, musulmanes chiitas, comenzaron a recibir apoyo de los que quieren derrocar al gobierno y mayoría Sunita. Ese apoyo (armas, bombas, vehículos) vino de afuera, de la administración Obama, los árabes obtuvieron el permiso estadounidense para bombardear a Yemen, por lo que dichas acciones lograron hacer enojar a Irán, quien quiere defender a los sunitas, porque ellos también lo son. Pues ahora hay que ver a Yemen, otro pozo de guerra, con terroristas sueltos en la región.

No se fíen de ella

Fue una funcionaria ineficiente

Durante su mandato como Secretario de Estado, en donde tenía -entre otras funciones- la prioridad velar por los funcionarios importantes en el exterior, pues resulta que murieron en la embajada de Bengasi, el embajador Stevens y otros tres estadounidenses.

Además de eso, y de estar monitoreando la muerte de Bin Laden, también es famosa por usar correos de Seguridad Nacional en su correo privado, , porque ya ocurrió en Estados Unidos un escándalo de correos electrónicos donde ella manejaba desde su correo personal los correos de Seguridad Nacional de su país, y después borró todos los correos para que no fueran encontrados. El FBI le comenzó a investigar hasta que recibieron una orden de dejar todo, y así fue como ella logró escapar de las garras de la Justicia.

Ella debería estar presa por ese incidente, pero no solo por eso, ella debería estar presa por todos los delitos de lesa humanidad en los que ha participado durante su gestión como Secretario de Estado.

Pero aparte de eso, tiene mala reputación. Los ex agentes del Servicio Secreto que han trabajado cuidándola, han escrito libros o han dicho de manera abierta que ella es una jefa abusiva, desconfiada, vengativa, enojada, sarcástica, exigente, desorganizada, impuntual.

Desprecio a mujeres, homosexuales y partidarios de Trump

Pero su sonrisa y ojos bonitos no pueden ocultar la codicia imparable de ésta mujer, como cuando exigió al gobierno de Arabia Saudita que le depositaran varios millones de dólares para la Fundación Clinton a cambio de ir a visitarlos. ¿Por qué hace eso? Si por un lado se pone a fingir en defender los Derechos de la Mujer, y por el otro lado negocia con Arabia Saudita, uno de los países donde peor tratan a las mujeres y no dejan siquiera que las mujeres puedan conducir un vehículo, y ni qué hablar de los homosexuales en dicho país, donde son castigados con cárcel. Ella es mentirosa, diciendo que “lucha” por los derechos de las mujeres y homosexuales, mientras que por otro lado negocia con el país que más los reprime.

Ella ha criticado mucho a Donald Trump por la forma en que ésta ha tratado a las mujeres, pero esa forma es bastante parecido a como ella a atacado a las amantes de Bill Clinton. Además, no se entiende como puede descalificar a las personas que sean partidarias de votar por Trump, diciendo que éstos son “una cesta de deplorables”. Eso quiere decir que insultó a millones de compatriotas suyos, solo porque no piensan igual que ella.

En otras palabras, ella quiere jugar con es de que es mujer y que puede ser la primera mujer presidente, pero en realidad ella es una déspota que no importa su género, es un peligro para la raza humana en general, puesto que ella es una mujer de la Guerra.

Ambición crónica y desmedida

No solo ha recibido dinero de Arabia Saudita, sino también se consta que entre sus patrocinadores está Wall Street, donde le han pagado también varios millones de dólares, como lo ha hecho Goldman Sachs, y cabe preguntarnos ¿a cambio de qué? ¿Acaso le pedirán destruyan algún país para que ellos puedan financiar la reconstrucción?

De todos los políticos que hay en el mundo, ella es de ese grupo de ambiciosos sin límites que son capaz de causar daño a la misma humanidad con tal de obtener más y más. Es escalofríamente ambiciosa a expensas de cualquier persona en su vida, con una personalidad reptiliana que es digna de desconfianza.

Su mala salud y su… ¿pacto con el Diablo?

Hablar de su mala salud, no es bueno porque eso la victimiza. Aparte del desmayo que tuvo, ella tiene frecuentes ataques de ansiedad por lo que un médico la sigue a todas partes, disfrazado de guardaespaldas, con una inyección lista en su mano. Una vez, ese médico se acercó a ella en pleno discurso, y le dijo unas palabras, al parecer fue para tranquilizarla. En otra ocasión ella escupió algo verdoso en un vaso mientras tomaba el agua de ese mismo vaso. Ella ha tenido movimientos muy extraños con su cabeza y ojos, como si éstos rebotaran de un lado al otro. Eso le ha ocurrido varias veces, pero ella se ha recuperado al momento y ha logrado sobreponerse en público, pero queda en la duda si eso se debió a algún tipo de enfermedad extraña que padece o si es algún tipo de posesión. Ésta última teoría que a simple vista parece increíble, solo se sustentaría con el hecho de que ella escribió una vez un email que los hackers lograron filtrar, y en el que decía que ella estaba muy agradecida con algo que había ocurrido, y que a causa de eso tendría que ir al ático a hacerle una ofrenda a Moloc. Como ustedes saben, Moloc es un dios pagano de la antigüedad, y que actualmente sigue vigente a través de las prácticas de las logias secretas, y ella ha pertenecido al menos a una logia universitaria, y existen muchísimas posibilidades de que ella sea miembro de alguna logia secreta adepta a Moloc.

Mentirosa y peligrosa

Ella es un “político de carrera” que ha demostrado en varias ocasiones no tener ética ni moral, inflexible y despiadada con quienes se interponga en su camino, en su agenda o en su poder.

Su falta de ética se ve reflejada también en sus decisiones. Ella votó en algunas cosas que con el tiempo ha ido cambiando de opinión, como en los temas de: el TPP (conocido aquí como Tratado de Libre Comercio entre un país y EEUU), Israel, Iraq y otros temas más. Ella simplemente ha dicho una cosa y después ha cambiado de opinión.

Pero su mayor mentira se vio cuando ella dijo que en Bosnia fue tiroteada por francotiradores bosnios en su llegada al aeropuerto, en el año 1996, mintiendo que tuvieron que salir corriendo del lugar; pues resulta que un día se vio el video de su arribo y se descubrió que fue toda mentira, pues se la vio caminando y saludando muy tranquila por el lugar, sin ningún apuro ni francotirador disparando por ningún lado.

La guerra de Iraq (Irak) fue un fracaso al nivel de Vietnam, y Hillary Clinton votó por ir a esa Guerra. Ella es responsable de la invasión de Libia.

En cuanto a las relaciones con América Latina, ella no es Bill Clinton, un político carismático y negociador que podía acercarse a cualquier país pese a que en el fondo lo despreciara. Ella es Hillary, inflexible, peligrosa, no se acarcará a nadie, puesto que ella tendrá el poder, y exigirá que se humillen a los demás. ¿Por qué creo que será así? Porque así ya lo fue con sus propios guardaespaldas del Servicios Secreto, a quienes trató de manera déspota cuando era Secretario de Estado, por lo que cuando sea Presidente será aun mucho más peligrosa.

Eso me preocupa, porque ahora las relaciones de Estados Unidos con Rusia están en su peor momento, y ella tratará de demostrar a Vladimir Putin que ella es mucho más duro que él. Actualmente, cada vez que habla de él, lo hace de manera despectiva ¿cómo podrán llevarse en paz después?. Esto es muy preocupante para el mundo. Como dijo el famoso periodista y presentador británico Piers Morgan: “Cuando la gente dice que no confían en Trump porque tendría la oportunidad de tener un dedo en el gatillo nuclear, sugiero que es más probable que Hillary lo presione”

