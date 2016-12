Ni #DiaDeLaRaza ni nada que festejar: un día de estafa, de masacre y saqueos

el •

Colón no era Colón, ni descubrió América, ni llegó el 12 de octubre, ni era una buena persona sino un vil delincuente y mal administrador que abusaba de los demás.

Hoy en México conmemoran el “Día de la Raza” ¿Pero de qué raza estamos hablando? ¿De las razas sometidas y exterminadas o de la raza de los abusivos conquistadores que masacraron y se llevaron todas las riquezas que pudieron?

¿Qué hay que festejar un día como hoy? Nada. Fue una masacre, fue un saqueo descontrolado, fue sometimiento, esclavitud, humillación.

Cristobal Colón no descubrió América.

Antes de Colón, otros europeos llegaron al continente americano: los vikingos. Pero inclusive antes de los vikingos, otros seres humanos llegaron a “descubrir” éste continente (o al menos se puede decir que llegaron a poblarlo, sin saber si ya había sido descubierto o poblado por otros seres humanos anteriores): los asiáticos y polinesios. Los primeros (asiáticos) pasaron por el Estrecho de Bering, mientras que los segundos (los polinesios) eran grandes navegantes, y llegaron a través de largos viajes en pequeñas embarcaciones, tanto a la isla de Pascua como a otras zonas del continente americano, mezclándose los primeros con los segundos en distintos grados. Es por eso que algunos indígenas americanos, principalmente los del centro y sudamérica, tienen rasgos muy parecidos a los asiáticos, otros a polinesios, y otros a -tal vez- otras poblaciones. Las comunidades indígenas de las tribus de esquimales, se parecen muchísimo a algunas comunidades mongoloides de Asia.

Con respecto al lugar donde vivimos, al sur de la Península de Baja California, debemos recordar que los indios pericúes se exterminaron al poco tiempo de la llegada de los colonizadores, quienes quisieron someterlos por el lado de la religión y de la fuerza.

Colón no llegó a América el 12 de octubre de 1492.

Tampoco fue esa fecha en que Cristóbal Colón llegó a América, sino entre el 20 o 21 de octubre de 1492.

Lo que pasa es que actualmente utilizamos un sistema de Calendario que se llama “Gregoriano”, mientras que antes se utilizaba un sistema de Calendario que se llamaba “Juliano” en honor a Julio César que lo mandó a utilizar en el Imperio Romano en el año 46 A. C. Pues resulta que antes, era el Papa era el que mandaba. Así como antes del Papa, mandaba el Emperador romano, en el mundo occidental, pues después, el Papa se convirtió en una especie de sucesor romano, con tanto poder inclusive como para determinar el Calendario que todavía utilizamos. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII sustituyó el Calendario Juliano, debido a que no coincidía, según unos estudios realizados en la Universidad de Salamanca, el día en que había que festejarse la Pascua.

Cristóbal Colón no era Cristóbal Colón.

Para comenzar, no se sabe siquiera su nombre real, sino que se había cambiado porque al parecer era un estafador, y por habría cambiado su verdadero nombre por el nuevo de “Cristóbal Colón”. Según el historiador español Alfonso Enseñat de Villalongase, es muy probable que Colón se llamara “Pedro Scotto“, un navegante originario de Génova, Italia que había estado intentando “vender” la idea de navegar hacia las Indias usando la ruta marítima hacia el occidente.

Colón no era una buena persona.

Cristóbal Colón, o como se llamase en realidad, no vivió con honores luego de su descubrimiento, sino que tuvo muchos incidentes que bajaron su imagen a la de un vulgar estafador. El primer en observar la costa del continente americano, fue Rodrigo de Triana, quien gritó: “Tierra, Tierra”. Sin embargo, Colón escribió en su vitácora adulterada, que él mismo había visto la tierra unas horas antes, por lo que se llevó la recompensa guardada para el primero que viera la tierra. A causa de eso, Rodrigo de Triana juró vengarse de España y se convirtió en pirata, atacando a barcos españoles.

Además de eso, hay que recordar que Colón “contrató” a ladrones y estafadores. Es decir, su aventura de ir hacia una zona desconocida del océano Atlántico, hizo que las personas de bien no quisieran embarcarse con él, por lo que consiguió que los reos de las cárceles la antigua España, se embarcaran a cambio de libertad. En las tres carabelas (“La Niña”, “La Pinta”, y “La Santa María”) venían “marineros” de la peor clase, puesto que habían estado en distintas cárceles españolas, y con ese tipo de gente, Colón tuvo que lidiar.

Aunque fue un buen navegante fue un pésimo administrador. Colón siguió viviendo como delincuente, estafando a unos, robando a otros, incluso después de haber recibido el título de Virrey de la “Isla Española” (isla que comprende actualmente los países de Haití y República Dominicana). Sin embargo, las autoridades que llegaron de España a revisar la administración de Colón se encontraron con una rebelión (en contra de Colón) y al revisarle las cuentas, le encontraron una pésima administración, por lo que el Comendador Don Francisco de Bobabilla y sus soldados llevaron detenido a Cristóbal Colón y a sus hermanos (Diego y Bartolomé) para ser enjuiciados en España. Así fue como Colón fue conducido esposado a España en el año 1500, y después del juicio, cumplió condena perdiendo algunos de sus cargos y privilegios aunque todavía realizaría un viaje más en nombre de los Reyes Católicos. Finalmente moriría el 20 de mayo de 1506, en Valladolid, España, sin el glorioso pasado que supo obtener.

¿12 de qué, día de qué?

Hoy en día, yo soy parte de esa mixtura de razas, entre la blanca, negra y aborigen, entre otras. Pero si yo no hubiera existido, no habría problemas, mi alma sería feliz en otro cuerpo, en otra sangre, en otra raza, no hay diferencias. No había necesidad de venir a destruir todo para imponer una nueva cultura, sistema de creencias y religión. No había necesidad de venir a someter o exterminar para lograr saquear todo lo que podían, destruyendo templos, destruyendo idiomas, textos antiguos, y sabidurías ancestrales.

Si pensamos en todo lo que se perdió, hoy es un día triste, no hay nada que festejar. Algunos dirán que si no fueran por los blancos, aquí seguirán vestidos en taparrabos, pero ¿eso qué importa? ¿acaso importa la moda? ¿acaso la “civilización” es más importante que el respeto a otras razas y culturas? Pero al parecer, los saqueos no fueron solo parte de los españoles, puesto que los vikingos eran saqueadores, los españoles, portugueses e ingleses (y otros más) también lo fueron. Qué lástima haber perdido tanto conocimiento antiguo de éstas tierras, ¿que si eran sanguinarios? sí lo eran, pero no todos. De igual manera podemos decir que los europeos también lo fueron, pero no todos.

Después de todo ésto, me pregunto por qué será que México sigue recordando el 12 de octubre como “Día de la Raza”. ¿Raza de quién o de quiénes? ¿Día de qué, si fue otro día? ¿Festejar qué, si fue una masacre y un saqueo? En fin. En Cuba no se festeja nada el 12 de Octubre, mientras que en Chile lo matizaron como el “Día del encuentro de dos mundos” (parece algo de extraterrestres), mientras que en Argentina (lugar donde existen muchas razas, tanto de descendientes europeos como ahora también descendientes latinoamericanos), llamaron a éste día como el “Día del respeto de la diversidad cultural”. Finalmente en Venezuela, el (ex) presidente Chávez lo llamó en el 2012, el “Día de la resistencia indígena”. ¿Usted cómo llamaría a éste día? ¿Hay algo que festejar?

Más información

#Opinión 12 de Octubre: Nada que festejar

Categorías:Internacional