Pros y contras del Nuevo Sistema de Justicia Penal

En muy pocos días entrará en vigencia en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ¿Cómo es éste sistema? ¿De dónde copiaron el sistema? ¿Es el mejor de todos?

El 18 de junio de 2016, entrará en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual tiene la virtud de ser un sistema acusatorio, y cuya principales características es la oralidad y publicidad en un jucio delante de un juez; es decir, se hacen Juicios orales con público presente, en donde cualquiera puede asistir como espectador, siempre que respete las reglas del proceso.

El sistema es una copia adaptada del sistema de Justicia Penal chileno. ¿Por qué copiaron al sistema de Chile? Porque es el más rápido de todos, y la justicia (o injusticia) que es impartida por un juez, se puede definir en muy pocos días.

Ya no se tratarán de largos procesos penales en donde el acusado se pasa muchos días esperando en la cárcel para tener un juicio, sino que se trata de un proceso legal rápido, o rapidísimo, que se hace en forma oral, y es público. Los periodistas también pueden asistir, pero tienen que dar aviso al juez, para que éste los haga sentar detrás de los imputados. Pero nadie puede tomar fotos, videos ni grabaciones de audio. No está siquiera permitido encender una laptop, tablet ni enviar mensajes por el celular cuando se está dentro del reciento del juicio.

¿El sistema chileno es el mejor de Latinoamérica? La primera respuesta es no, es un sistema aceptable pero igualmente discutible, y justamente su excesiva rapidez es lo que le convierte a veces en peligroso. Yo asistí a dos diplomados del Nuevo Sistema de Justicia Penal (uno para periodistas y otro para abogados y estudiantes de leyes), y recuerdo que los maestros decían que el Sistema de Justicia Penal de Chile era el mejor de Latinoamérica por ser el más rápido. Sin embargo, la rapidez no siempre significa eficiencia. Para dar un ejemplo vigente, en éstos días en Chile, nos encontramos con un caso de un ladrón que apuñaló 20 veces a un chofer de un bus (autobús, colectivo, pesera o como quieran decirlo), pues resulta que las deficiencias del sistema de justicia penal de Chile, también son graves, y le dejaron libre a ese virtual asesino (puesto que casi asesinó al chofer), por tecnicismos que sirven a favor de los delincuentes.

Existen otros sistemas de Justicia Penal en el mundo, como el argentino, que está basado en el dualismo, es decir, la mitad del proceso es escrito (parte preparatoria, investigaciones, excepciones etc.), y la parte oral (el juicio en sí). Estos juicios duran meses o hasta cerca de un año, pero así se pueden preparar mucho mejor, tanto los abogados como los fiscales. Mientras que como dije antes, los juicios chilenos (y ahora mexicanos) podrán durar solo unos días, y que pase el siguiente.

Sin duda alguna que el nuevo sistema de Justicia Penal mexicano es mucho mejor que el que existía (el nuevo sistema es el acusatorio y el viejo sistema es el inquisitivo), puesto que las cárceles mexicanas están llenas de presos inocentes que fueron declarados culpables por ineficacia de los investigadores del caso, o por falta de buenos abogados o ausencia de los mismos jueces, que la mayoría de las veces ni conocían a los imputados, y se guiaban por lo que les decía la parte acusatoria.

Pero lo más importante de éste nuevo sistema, desde mi punto de vista, no son solo los juicios en sí, sino la posibilidad de “negociar” los casos que no son graves, por medio de audiencias y mediadores especializados que harán todo lo posible para que se aplique el concepto de Justicia reparativa o restaurativa. Ya no será más como antes en donde alguien decía: “éste hombre me chocó, quiero que vaya preso. No, aquí, lo que se hace, es que si Juan te chocó a ti, tal vez pueda pagarte una indemnización en vez de ir a la cárcel. ¿De qué sirve que vaya a la cárcel y deje de dar de comer a sus hijos solo para satisfacer el impulso de venganza del afectado? Tal vez no lo entiendan ahora, pero la oportunidad de “negociar” por el daño causado es un concepto moderno, en donde se establece que todo tiene un precio (hasta una pierna rota), así que en vez de terminar pagando con cárcel que solo le ocasiona gastos al Estado y a su misma familia, es mejor que lo termine resarciendo o negociando de otra manera. El daño ya está hecho, ahora es tiempo de negociar, y en todo caso, si no se ponen de acuerdo, ahí recién terminaría pagando con cárcel. Eso se puede aplicar en muchísimos casos, tratando de evitar que las cárceles se llenen de presos. El asunto aquí es que eso debería aplicarse solo en los casos que no sean graves, y no en los casos en donde existan 20 puñaladas, porque sino no existe Justicia.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya está funcionando en gran parte del país (excepto Sonora y B.C. norte). En Baja California Sur, ya comenzó a funcionar hace meses en Comondú, luego en La Paz, y ahora en Los Cabos (primero crearon un edificio especial para los juicios orales en San José del Cabo, y ahora están creando otro para Cabo San Lucas).

Ya llega el plazo (18 de junio), y todo el país tendrá un solo sistema. Eso es bueno, porque un país tiene que tener identidad común en algunas leyes, así como existen leyes fiscales iguales para todos, de la misma manera deben existir leyes civiles y penales iguales para todos.

Es cierto que las mañas de los abogados no se irán de un día para el otro, ni tampoco éstos estarán preparados de un día para el otro para defender (o acusar en caso de los fiscales o Ministerio Público) en los Juicios orales, pero hay un momento para empezar y es ahora.

Es la mejor oportunidad que tiene México para ser considerado un país serio en cuanto a la Justicia Penal, y servirá para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no necesite salir a salvar el sistema, como cuando salió en el controvertido caso de la francesa Florence Cassez a defender el principio In dubio pro reo (en caso de duda se está a favor del imputado).

El sistema es mejor que el anterior, eso no cabe duda, pero ¿estarán preparados los abogados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal? Seguro que no, y por eso habrán muchas injusticias en los primeros años. Es por eso que la sociedad debe participar en esos juicios e ir como espectadores, para que tanto los abogados (y fiscales) como los jueces se luzcan, y den lo mejor de sus estudios y preparaciones.

La rueda de la Justicia es lenta como una aplanadora, donde muchos inocentes terminaban en las cárceles, mientras que las ruedas de éste sistema parecen de bicicleta, donde muchos culpables quedarán libres.

