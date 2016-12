Caso Lisset: ¿Aby y Alexa son las mismas niñas de Tijuana?

el •

El caso de la niña o niñas de Tijuana ha dado mucho que hablar en Baja California Sur, debido al parecido que ésta o éstas tienen con la desaparecida Lisset Soto Salinas.

En los últimos meses, los lectores que siguen interesados en el caso Lisset se han visto conmovidos por el avistamiento de fotos de dos niñas que viven en situación vulnerable, en Tijuana, B.C., y sobre las cuales -muchos de ellos- han dicho que se parecían mucho a Lisset Soto Salinas.

Recordemos que en el año 2010, Lisset desapareció (fue robada, raptada, secuestrada, o mejor dicho: privada de su libertad) en la calle, cuando iba de regreso de la escuela a su casa, a pocas cuadras de su hogar, donde le esperaba su madre. En ese momento, esa hermosa niña tenía solo 8 años de edad (casi por cumplir 9). De acuerdo a esas cifras, Lisset tendría hoy en día, entre 14 y 15 años de edad.

Es por eso que la gente anda muy atenta a niñas de la calle que tengan esa edad aproximada, y así fue como llamaron la atención dos niñas (¿o es la misma?), en la ciudad de Tijuana.

Aby o Abby

El caso más antiguo, es de una niña de nombre Aby, que se acercaba al centro a pedir dinero o comida, y que al ser fotografiada por alguien, llamó mucho la atención de quienes buscamos a Lisset, que hasta el propio padre de Lisset viajó hasta Tijuana para encontrarse con ella. Él quería sacarse la duda, quería verle a la niña en primera persona, y lo logró con el apoyo de la Policía en aquella ciudad, quienes recorrieron media ciudad hasta encontrarla. Cuando él se entrevistó con ella, se dio cuenta -con todo el dolor de un padre que ansía encontrar a su hija- que ella no era. Esa niña dijo llamarse Aby, que vivía en una situación muy vulnerable y que las autoridades mexicanas de Tijuana, dijeron que se iban a encargar de ella. ¿Se encargaron de ella? no lo sabemos, pero si la segunda niña (Alexa) resulta ser Aby, es obvio que no lo hicieron.

Alexa

En los días pasados, apareció otra niña (¿la misma?) en la ciudad de Tijuana, pero ahora con el nombre de Alexa. En la misma ciudad, esa ciudad que está lleno de niños en situación vulnerable. Bueno, ahora resulta que esa niña andaba comiendo comida de un basural, y que una señora le tuvo lástima, por lo que comenzó a darle comida afuera de su casa, por lo que la niña comenzó a andar por esa zona, para ser alimentada todos los días. La mujer la estuvo alimentando durante varios días, y no pidió ayuda a las autoridades, diciendo en otras palabras que no confiaba en ellos, y solo pidió ayuda o solidaridad a través de Facebook, donde su historia repercutió hasta llegar a una de las tantas personas que siguen esperanzadas en encontrar a Lisset.

La historia de esta niña es triste, porque la niña -al parecer- está mal de sus facultades mentales, según dijo la mujer que le daba comida, al oír que la niña hablaba sola (lo cual no es razón suficiente para decir que está loca). Además, la niña se acercaba a esa casa como si fuera un animal de la calle o ser desprotegido, solo para comer, cargando apenas su propia alma, para luego continuar viviendo entre los peligros de la calle.

Para los que vieron su foto, no tardaron en compararla con Lisset, puesto que -aunque no se sabe qué edad tiene Alexa-, se especula que son de una edad similar, aproximadamente de 14 o 15 años.

¿Es o no es?

Sin embargo, la misma familia de Lisset tiene un grupo o página por Facebook que se llama “Ayuda a Lisset Soto Salinas a volver a casa” y desde allí han dicho que ésta niña no es Lisset. Sin embargo, al parecer solo se han basado en que el papá de Lisset ya se había entrevistado con Aby, y asumen que Aby es Alexa. ¿Pero qué pasaría si Aby no fuera Alexa? Y con eso no estoy afirmando que sea Lisset, pero en todo caso, hay que seguir investigando y no descartar que cualquier niña que aparezca en esa ciudad sea alguien que haya sido secuestrada, raptada o privada de su libertad en otro lugar, debido a que en Tijuana hay muchísima prostitución en trata de personas y esclavitud sexual.

La pista de Tijuana no hay que descartar, y así como no estamos seguros si Aby y Alexa sean las mismas niñas, tampoco estamos seguros qué va a pasar con Alexa, ¿acaso las autoridades de Tijuana van a encargarse de ella? ¿ustedes creen en eso? Esperemos por el bien de éstas niñas (sean dos o una sola) que las autoridades tomen carta en el asunto y se encarguen de proteger a todas las niñas y niños de la calle, puesto que muchos de ellos tienen un paso oscuro, debido a que tal vez fueron raptados en otra ciudad y llevados para ser prostituidos a esa ciudad.

Búsqueda de Lisset sigue: no se abandona su búsqueda

En cuanto a Lisset, la seguimos buscando, y no aceptamos la teoría de que fue asesinada en Los Cabos, puesto que no existe ninguna prueba de ello. Es más, eso ni siquiera es una teoría, es un chisme barato, sin fundamento. En ese sentido, estoy muy decepcionado de Colectivo Pericú, que anduvo compartiendo una supuesta “teoría” que surgió de la imaginación confabulatoria de una tal “Princesita” (que ni siquiera su nombre real puso). Colectivo Pericú, es un medio de comunicación sudcaliforniano que en los últimos años ha ganado muchísima audiencia pese a estar totalmente politizado, y no me extrañaría que ahora traten de minimizar el caso Lisset para no ensuciar la imagen del gobierno panista (partido del cual son ellos), que viene con la imagen en picada debido a la cantidad de ejecuciones que hay en La Paz, y que tampoco han hecho nada por buscar a Lisset Soto Salinas.

Yo valoro mucho la información policíaca que ese medio ofrece a la comunidad, debido a que han recibido importantes aportes de distintos gobiernos y por lo cual tienen para conseguir noticias frescas de distintas fuentes, pero que no se metan con el caso Lisset para querer minimizarlo, porque ahí se meterán conmigo y con todos los que buscamos a Lisset. Es muy de huevones decir: “Lisset murió, dejemos de buscarla”, ese es el camino fácil, al que están acostumbrado muchos periodistas locales, donde solo publican lo actual y se olvidan de hacer seguimientos a casos importantes como el de Lisset. A mi me criticarán muchas cosas, pero de Lisset nunca me olvido y por cualquier niño o niña robados en nuestra comunidad, me pelearé con todo el mundo si fuera necesario, y no me tiembla el pulso.

El caso Lisset no se ha acabado, sigue todos los días y se renueva cada vez que alguien comparte una foto de alguna niña con algún parecido a Lisset. Nosotros (y no hablo solo por Noticabos, sino por todas las personas que la seguimos buscando), no nos basamos por fuentes como la de “Princesita” que no pone ni siquiera su nombre ni aporta pruebas, sino por búsqueda, evidencias y pistas más concretas, y espero encontrar resultados en programas parecidos a FindFace para buscar características similares en los rostros de infinidades de fotos que están en las redes sociales. Tarde o temprano algo aparecerá, algún dato, algún nombre, algo, y así, hasta en Estados Unidos hay casos de encuentros después de más de diez o veinte años de búsqueda. No faltan herramientas, solo hace falta que sigamos buscándola.

De ese mismo modo, felicitamos al padre de Lisset que se ha ido una vez hasta Tijuana para ver si Aby era Lisset, pero de la misma manera, no se ha hecho lo mismo con Alexa ni sabemos nada de ella, por lo que le pedimos a los amigos de Tijuana que se encarguen del asunto, y averigüen más sobre ella.

Que ahora no vengan, me refiero a los medios de comunicación (que saben que son formadores de opiniones), a querer minimizar o intentar dar por concluido con el caso Lisset. No hay prueba de que ella haya muerto y mucho menos que fuera asesinada de la forma en que han publicado, así que no compartan chismes baratos. Si ustedes tienen evidencias que les guíen a esa conclusión, aporten datos sólidos, para que sus investigaciones abran las pistas e investigaciones de los demás; pero mientras tanto no lo hagan, entonces no digan nada, que en este asunto, calladitos se ven mejor. He dicho.

