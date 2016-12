Niña parecida a Lisset en Tijuana causa revuelo en las redes sociales

el •

Las redes sociales han convulsionado hoy de tantos mensajes, en donde se hablaba de una niña parecida a Lisset Soto Salinas que andaba delirando sola por Tijuana.

Para los “nuevos” que no están relacionados con la historia de Lisset Soto Salinas, solo les resumiré que se trata de una niña que fue “robada” en la ciudad de La Paz (no fue “secuestrada”, porque jamás pidieron un rescate) en el año 2010. Desde entonces, la buscamos hasta en distintos lugares.

Como si se tratara de una película de suspenso, la vida de Lisset Soto Salinas es toda una incógnita para quienes todavía la seguimos buscando aún sin el apoyo de las autoridades.

Por medio de un grupo en Facebook que administro, el cual se llama: ¿Dónde está Lisset Soto Salinas? #BCS llegaron una impresionante cantidad de mensajes en donde compartían la foto de una niña parecida a Lisset, con la esperanza de que fuera ella.

Allí se podía ver las fotos de una niña, junto con un mensaje enviado por una mujer que le había tomado dichas imágenes, diciendo que esa niña había aparecida “afuera de su casa”, y que decía llamarse Alexa y que sus padres habían fallecido, y agrega: “no sé si sea verdad, porque habla sola”. La mujer agrega que la niña no parecía estar bien de la cabeza, y que por lo tanto, le estaba dando de comer todos los días. Sin embargo, dijo algo preocupante: no había dado aviso a las autoridades por algún miedo que no supo o no quiso explicar.

Vista a la distancia, la niña tiene un gran parecido a Lisset según la edad que tendría en estos momentos (o tal vez de la esperanzas de querer encontrarla hace que ya la veamos parecida por todos lados), y aquí dejo una foto de ella para su comparación.

Uno de los últimos mensajes que he recibido sobre esta niña, era que ya estaba con las autoridades, sin embargo ésto no pudimos verificarlo, por lo que no podemos afirmar nada al respecto, y si en caso fuera así, esperemos que sea quien sea, que las autoridades sepan darle los cuidados y atención que esa niña se merece.

