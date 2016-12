Palemón pa’ que te quiero: ¿más preocupado por su libro que por buscarle a Lisset?

el •

En el día de ayer, el Procurador General de Justicia del Estado, Erasmo Palemón Alamilla Villeda presentó en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, su último libro titulado “La Secuencia del Procedimiento Penal en el Código Nacional”.

El lic. Erasmo Palemón ha venido de otro estado a ocupar el máximo cargo en la “Procuración de Justicia”, pero “procurar” se ha vuelto un verbo difícil de conjugar en Baja California Sur, donde se ha tenido que modificar hasta la misma Constitución estatal para que éste señor ocupara el cargo de Procurador, sin resultados -hasta ahora- a la vista.

¿Se acuerdan cuando los periodistas de notas policíacas de La Paz eran más famosos que las estrellas de Hollywood? Algunos parecían que iban caminando por la alfombra roja, repartiendo calcomanías como si fueran autógrafos. Esa fama que creció como espuma se irá con las burbujas de la falta de información. debido a que existe una orden desde “más arriba” para que los policías no compartan información con la Prensa.

El sr. Procurador vino a poner orden en la casa, y frenar o mimetizar la cantidad de homicidios en BCS. Ya no dicen: Ocurrió otro homicidio en La Paz, sino que ahora dicen, detuvieron a un probable responsable. Pero “probable”puede ser inocente o culpable.

Me gustaría saber si usted, sr. Palemón… ¿Sabe quién es Lisset Soto Salinas? No creo, ya que usted vino recién éste año (2015) a BCS, con sueldo asegurado, y hasta se tuvo que modificar la Constitución para que usted consiguiera esa “chamba” de Procurador. En cambio Lisset, desapareció el 14 de octubre de 2010 cuando ella tenía 8 (casi 9) años, cuando regresaba de la Escuela a su casa. No fue abducida por extraterrestres, ella fue “robada”, “secuestrada”, o “raptada”, póngale usted el término que usted quiera, pero la cosa que está desaparecida desde ese día.

Usted que es hombre de letras (escribe libros) dirá que no robaron a la niña, porque solo se roban cosas y no personas. Dirá que no fue secuestrada, porque no pidieron ningún rescate. Dirá que no hay prueba de que fue raptada, porque no se saben si hubo intención libidinosa. Pero la cuestión es que ésta niña fue borrada de la sociedad, y posiblemente esté viviendo en condiciones inimaginables.

Le voy a decir algo, sr. Palemón. Para nosotros la palabra “sudcalifornianos” (fíjese si puse bien las comillas en esa palabra) incluye tanto a los que nacieron aquí como a los que vinimos de afuera pero que amamos éste lugar. De la misma manera, sr. Palemón, esperamos que usted aprenda a amar a Baja California Sur y que no haya venido solo por el sueldo o una notaría de premio al terminar su gestión. Tenemos esperanzas de que usted se ame este lugar y se encariñe con la gente de aquí, para que se comprometa más allá de sus horarios de oficina con ésta hermosa tierra y su gente. Mientras que usted esté aquí como Procurador, en vez de escribir libritos (que puede hacerlo cuando se retire de Procurador en unos pocos años), se puede quedar amaneciendo con el expediente del caso Lisset.

Esperamos que usted entienda, sr. Procurador, que aunque lleguemos a respetar sus libros, lo único que queremos es que usted se comprometa con el caso más importante de Baja California Sur, y ese es -sin lugar a dudas-, el caso de Lisset Soto Salinas. Si usted atiende éste caso, no nos importa que no quiera atender a la Prensa, y hasta le perdonamos cuando se levante de mal humor, pero queremos que usted mismo -con sus propias manos, esas manos que escriben letras-, reabra el caso de Lisset y lo mencione a la Prensa, o al menos a través de sus Comunicados.

Sr. Procurador, con todo respeto le digo de que:

Si usted re abre éste caso , usted estaría dando un paso importante para ganarse al público sudcaliforniano, haciendo algo que los demás procuradores no pudieron hacer;

Pero dejémonos de todas esas cosas, yo no le pediré entrevistas ni nada por el estilo, pero en nombre de la sociedad le pregunto directamente: Sr. Procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda ¿Usted buscará a Lisset Soto Salinas?

