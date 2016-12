Hoy hace cinco años que desapareció Lisset Soto Salinas

el •

Lisset Soto Salinas continúa desaparecida desde aquél fatídico 14 de octubre de 2010, en que la arrebataron de la sociedad sudcaliforniana. Su familia de clase media normal, no tenía enemigos, y nunca pensaron que una inocente niña sería raptada. Fue el primer caso conocido en Baja California Sur, y desde entonces hubieron otros intentos de raptos en la capital del estado.

Lisset Soto Salinas ha movilizado a muchos ciudadanos, se hicieron pancartas, letreros chicos y grandes, reuniones, oraciones en grupo, manifestaciones y un montón de notas en los medios de comunicación locales, llegando a medios de nivel nacional; hasta podría decir que por medio de las redes sociales, el caso tuvo repercusión internacional, pero no se la ha encontrado.

No sabemos dónde está Lisset, tal vez en alguna casa cerrada de una colonia vecina, o en algún rancho alejado donde es muy difícil llegar. Lo único que sabemos que fallaron las investigaciones de las corporaciones policíacas y de Inteligencia del estado, y que la niña desapareció como si fuera abducida por extraterrestres, sin dejar huellas. Tal vez algún día, algún gobernador con corazón humano (y no de roca como los anteriores), obligue a la PGJE a reabrir o reactivar el caso. Tal vez algún día, la PGJE reconozca que no pudo con el caso y que comparta con los que la buscamos los datos y las pistas, para que haya más oportunidad de encontrarla. Mientras tanto, nosotros volvemos con una campaña de que SÍ PODEMOS ENCONTRAR A LISSET, con el objetivo de que nadie se olvide de ella, y que se mantengan atentos, avisando por si ven a alguna niña parecida a Lisset.

Mientras tanto, las búsquedas son realizadas por las personas comunes, como usted y yo. La PGJE nunca hizo un retrato de proyección, pese a que una vez dijo que lo estaban por hacer. Lo tuve que hacer yo. Yo hice varios retratos de Lisset Soto Salinas, pero terminé publicando dos: 1) con proyección de hasta 15 años, cabellos recogidos y maquillada, y 2) con hice con cabellos cortos.

Algunos me preguntaron por qué hice esos dos retratos así, y yo les respondo: los cortes de cabellos podrían ser probable en éstas dos posibilidades: 1) que haya sido esclavizada por una red de pederastas y prostitución infantil, por lo que podría ser encontrada tarde o temprano en algún burdel clandestino del estado o de otro estado, o inclusive hasta en otro país (Estado Unidos). 2) que haya sido encerrada (en una casa o en un rancho) por una pareja que no pudieron tener hijos y que a la fuerza se quieran criar a la niña como si fuera de ellos… En el primer caso (de prostitución infantil), la niña podría verse maquillada. En el segundo caso (que le roben hasta la identidad), le cortarían los cabellos para que a la distancia pareciera un varón.

Yo pensé mucho en Lisset en el día de hoy. No sabía si escribir sobre ella, hacer un video, o no hacer nada. Finalmente me dije que tenía que publicar sí o sí, para que algún día -cuando vuelva-, vea que la estuvimos extrañando aun sin conocerla.

Lisset, yo sé que estás viva, y si algún día lees ésto, quiero decirte que nadie se ha olvidado de ti, que la sociedad te recuerda, y que lo más importante es que tu papá te sigue buscando “hasta por debajo de las piedras”, tanto en La Paz como en otros lugares. Si él tiene que viajar a otro estado, lo hace, como lo hizo en su último viaje hasta la ciudad de Tijuana para encontrarse con una niña parecida a ti. Has logrado que muchas personas tratemos de aportar nuestro granito de arena para buscarte y compartir muchas veces tus fotos por las redes sociales, y aun sin conocerte, hemos deseado y hasta orado para que vuelvas a casa, con tu padre que tanto te ama.

Más información

Categorías:Alerta, Solidaridad