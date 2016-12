Niña de Tijuana no era Lisset Soto Salinas

Lamentablemnte tengo que informarles que el padre de Lisset Soto Salinas pudo confirmar en persona que una niña parecida a su hija, cuya imagen circuló estos días en las redes sociales, no era Lisset.

Las expectativas generadas tras la difusión de una foto de una niña, que fue tomada en un parque de la ciudad de Tijuana, B.C., se acabaron hoy, luego que el mismo padre de Lisset Soto Salinas, anunciara a través de su cuenta en Facebook, que la niña no era su hija.

He confirmado personalmente que desafortunadamente no es Lisset. Seguimos buscando. Detalles en la página: Ayuda a Encontrar a Lizeth Soto

A continuación se publicará el mensaje publicado por la familia de Lisset en esa página.

Agradecemos la valiosa ayuda de la unidad de inteligencia de la policía municipal de Tijuana quien monto un operativo amplio y siempre estuvieron con el Papá de Lisset para buscar, y en especial agradecemos a una persona como tú o como yo que, conociendo el caso, vio a la niña he inmediatamente puso sobre aviso al padre para llegar inmediatamente a ella. Seguiremos informando. Gracias.

Comparación

Cientos de personas estuvieron compartiendo la imagen de la “niña de Tijuana”, a través de una página que la búsqueda de Lisset Soto Salinas, en la cual me nombraron administrador: ¿Dónde está Lisset Soto Salinas?.

Esa página no es la página oficial (creada por su familia), pero es un buen lugar para buscar información sobre ésta niña. Además de eso, varias personas me escribieron a personalmente, tanto a mi cuenta de Facebook como por otros medios, para ver si esa niña era Lisset.

Por tal motivo, me di la tarea de hacer un trabajo de comparación en base a las fotos, pero antes que nada, me comuniqué con el padre de Lisset, quien me dijo que en ese momento estaba volando para Tijuana, para ver personalmente si esa niña era Lisset. Todas las personas que seguían preguntando en la página de búsqueda, si era ella o no, tuvieron que aguantar la impaciencia, puesto que no se podía arriesgar la búsqueda de su padre.

Unas horas después de ver a la “niña de Tijuana”, le envíe un boceto de mi trabajo comparativo, entre la “niña de Tijuana” y Lisset, del cual ya que se puede ver a continuación el trabajo reducido.

Para realizar este trabajo comparativo, 1) giré la foto para hacer coincidir el ángulo con la imagen de la proyección que yo hice de Lisset (basada en una foto de ella); 2) le di coloración a la imagen que estaba en blanco y negro; 3) borré su sonrisa, para poder trabajar con un aspecto serio, y visualizar así si coincidían los rasgos con “la niña de Tijuana”; 4) superpuse algunas partes del rostro de la “niña de Tijuana” sobre la cara de Lisset; 5) y finalmente le recorté el cabello a la proyección de Lisset, para para visualizarla con cabellos cortos. El resultado de todo eso, fue el siguiente:

El trabajo comparativo llega a un 80% de semejanza con la imagen que se veía en la foto de la “niña de Tijuana”, aunque en realidad, yo esperaba que sea ella, y me mostré muy esperanzado durante estos días.

En cuanto a la semejanza con las fotos de niña de Lisset, yo prefiero visualizarla seria (sin sonrisa), puesto que sería más fácil reconocerla en la calle o en cualquier sitio, así, como normalmente andamos por la calle, sin sonreír, que con su sonrisa de niña.

Todo el trabajo realizado tiene la firme intención de aportar en su búsqueda y encontrar datos de la niña, y sirve de referencia ante la falta de trabajo de proyecciones por parte de los expertos de la PGJE.

Recuerden que las proyecciones son modificaciones, estirando las facciones y definiendo algunos rasgos, para darle una cierta cantidad de años. En ésta proyección, también hay que tener en cuenta que ya no se trabajó sobre la foto directa de Lisset, sino sobre una proyección anterior (que yo mismo realicé), y una comparación de miradas y ángulos con la foto de otra niña, para ver si existían semejanzas.

Quien lo desee compartir, puede hacerlo libremente, sin necesidad de mencionarme.

Otras proyecciones que he realizado: