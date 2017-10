La Mendicidad como Negocio: cárcel a los que pidan dinero y también a los que los ayuden en #Noruega

En Noruega debaten un polémico proyecto de Ley, debido a que proponen convertir a los mendigos en delincuentes, y por lo tanto, también podrían ir a la cárcel los que los ayuden a los mendigos con dinero, comida y/o refugio temporal.

En un polémico avance contra la mendicidad, Noruega se pone al frente con un polémico proyecto de ley que parece ser muy extremista.

El el nórdico país proponen convertir a los mendigos en delincuentes, es decir, aquellos que pidan dinero o comida en las calles, y de la misma manera, aquellos que los ayuden podrían transformarse en cómplices de su mendicidad, por lo que también podrían ir a la cárcel. Ni siquiera pueden darles un refugio temporal: de aprobarse esta ley, la mendicidad se convertirá en un delito.

Las personas samaritanas podrían tener hasta un año de prisión por ayudar (da refugio, dinero o comida), por lo que no es buena idea andar de generoso en ese país.

La mendicidad en aquel país ya está prohibida por medio del Consejo Ciudadano, pero el ahora partido gobernante de centro-derecha, ya propuso que se convierta en un delito, con un año de prisión tanto para el mendigo como para el samaritano que lo ayude.

El fundamento de ésta propuesta, es que tratan de eliminar el negocio que existe detrás de la mendicidad (pedir dinero), y de ésta manera le darían una herramienta importante a la Policía en la lucha contra éste problema. Los representantes izquierdistas sostienen que de ésta manera solo se criminaliza a la pobreza y se corta la libertad de expresión (para pedir ayuda) al que es pobre.

La parlamentaria socialista Karin Andersen acusó al Gobierno de “criminalizar la pobreza”, y dijo por Twitter: “el país más rico de Europa criminaliza a las personas más pobres de Europa. La libertad de expresión para pedir ayuda se corta. “

¿Y qué pasa en Los Cabos?

En Los Cabos -como en muchas partes del mundo- también existe la mendicidad como un negocio. En éste municipio se puede ver (principalmente en la ciudad de Cabo San Lucas) a grupos de niños que son presuntamente hermanos, todos menores de edad, vagando por las calles hasta en las horas de la madrugada.

Al principio pensé que eran simples vagabundos, hasta que comencé a observar con más atención al tema, e inclusive una vez me puse a fotografiarlos en plena zona turística de la Marina sanluqueña. Allí me di cuenta que los niños se encontraban “comandados” por supuestas madres (“madronas”), que se encargaban de vigilarlos y recibir todo el dinero que éstos recolectaban a través de la mendicidad camuflageada en ventas de chicles a los turistas.

Recuerdo que sobre ese tema, puedo decir que una de éstas “madrona” (palabra que acabo de inventar para describir a éstas mujeres, mitad “madres” y mitad “ladronas”) me atacó y tiró mi cámara fotográfica al suelo, rompiendo el tripié de mi equipo. Posteriormente pude hablar con todas ellas, y les dije que escucharía su versión sobre el asunto y trataría de escribir también sus puntos de vista: bueno, en síntesis, ellas dijeron que en ningún lugar las contratarían “por sus fachas” (apariencias) y que en ningún lugar ganarían tanto como lo que ganaban mandando a sus “hijos a pedir dinero a los turistas” (disfrazando tal actividad en ventas de chicles). Sinceramente, tengo muchas dudas de que muchos de éstos niños fueran sus hijos, puesto que no les dejaban hablar conmigo e inclusive los mandaban a que sigan “trabajando” mientras ellas me daban entrevistas.

Para finalizar, puedo asegurar que las autoridades policiales (de la Policía Municipal) estaban coludidas hace unos años atrás, pero no puedo asegurar que así sea en el presente, puesto que en el año 2010 publiqué una nota (ver abajo: Denle algo de dinero a los policías y también chicles) donde pude constatar que se arreglaban con los policías para que los dejaran “trabajar” en sus negocio de pedir limosnas.

¿Usted considera que se debe penalizar la mendicidad para evitar que las “madronas” envíen a sus hijos a pedir limosnas a los turistas?

Más información