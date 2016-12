Hay que comenzar a buscar de cero Lisset Soto Salinas #LaPaz #BCS

el •

El 14 de octubre de 2010 desapareció Lisset Soto Salinas, una niña que tenía ocho -casi nueve- años de edad, desapareció cuando regresaba a su casa, alguien la seguía… se la llevaron a plena luz del día, arrebatando su niñez y su libertad, la paz de su familia, la tranquilidad de todo el pueblo sudcaliforniano.

Hoy se recuerda otro año más sin Lisset. Ya van cuatro años, es un largo camino de regreso a casa.

Ese 14 de Octubre de 2010 desapareció una inocente niña. Su padre la fue a buscar a la Escuela y la subió al transporte público, iba de regreso -sola- a su casa, tenía que bajarse a pocas cuadras de donde vivía… su madre la esperaba tranquila en su hogar.

De repente, la niña llama por su celular, le dice a su madre que tenía miedo, que alguien la seguía en una camioneta… la llamada se cortó repentinamente. Todo quedó en silencio. Ese mismo silencio continúa hasta ahora.

No sabemos nada de ella. Es un silencio atroz que nos corroe las preguntas. Es un silencio maldito que surge de las autoridades. Es un Silencio infame que intenta encontrar el Olvido. Los que guardan silencio no lo hacen por estrategia, simplemente no tienen respuestas.

Cuesta mucho creer que las autoridades hayan trabajado bien en este caso. Al principio sospecharon de la madre, pero no encontraron culpables.

Queremos saber…

¿Qué pasó con Lisset? Las autoridades se mantienen en silencio.

¿Cuántos detenidos hay por este caso? Ninguno, nadie pisó la cárcel.

¿Cuántos domicilios han allanado buscando a la niña? Ninguno, nada en concreto.

Aquellos que saben algo, por más leve que sea, son parte de la tragedia de una niña inocente. No deben ser cómplices de un delito grave, sea esto un rapto, esclavitud sexual o trata de personas.

A partir de éste 14 de Octubre de 2014, queremos que las autoridades comiencen a explicar lo que han hecho, que respondan por una niña desaparecida hace cuatro años, y que muestren lo último que han hecho. En otras palabras, que demuestren que no tienen encajonado el expediente.

No podemos esperar que las autoridades sigan sin resultados. Prometieron investigar, y no hay nada, ni detenidos ni domicilios allanados. Prometieron realizar un retrato actualizado (de cómo se podría ver Lisset en la actualidad), y tampoco lo hicieron… El único retrato actualizado que hay, lo hice yo, les ahorré trabajo, dediqué mucho tiempo comparando los perfiles de otras niñas parecidas con más edad, en los detalles de su rostro y en los cambios de la fisonomía de esa edad. Jamás esperé las gracias, sino que al menos lo hayan utilizado. La Sociedad todavía espera resultados, y si es necesario que vuelvan a investigar de cero, sea a quien sea, a la madre, a los parientes, a los vecinos…, etc. No hay que abandonar jamás este caso, hay que empezar de nuevo.

De la misma manera, su familia debe seguir en la lucha, deben seguir manifestándose para que las autoridades continúen investigando. Deben mostrarse cada semana o cada día 14. No deben darse por vencidos, los milagros existen y hay mucha fe que se sabrá algo de Lisset.

La Comunidad también, sean los religiosos que acompañaron a los padres de Lisset, o sea la comunidad de vecinos, de padres de familia de la escuela donde ella asistía, todos, la Comunidad en General, debe continuar exigiendo a las autoridades que… ¡Entreguen resultados o que renuncien! Entre todos hay que levantar nuevamente las pancartas de apoyo para que busquen nuevamente a Lisset. Que las autoridades sudcalifornianas busquen a Lisset mejor que los del DF buscaron a Paulet, aquella niña que finalmente fue encontrada muerta entre el colchón de su cama.

Lisset necesita de todos, de las autoridades, de los vecinos y de los conocidos que sospechan algo, que digan lo que saben, que empiecen de cero, que todos aporten. Una nueva pista va a brillar, y un iluminado investigador podrá finalmente encontrarla. Hay que seguir buscándola, porque todos los que creemos en los milagros, esperamos tener noticias de Lisset.

