El Parquecito de Los Cabos: el lugar más peligroso de Baja California Sur

Baños del Parquecito: pisos y paredes llenas de basura y excementos. Baños del Parquecito: pisos y paredes llenas de basura y excementos. Camino a los baños, abunda suciedad y excremento. Camino a los baños, abunda suciedad y excremento. Camino a los baños, abunda suciedad y excremento. Vagos durmiendo en en el Parque para niños. Sube y Baja herrumbrados y derrumbados. Sube y Baja herrumbrados y derrumbados. Tobogán derrumbado. Tobogán derrumbado. Parquesito Benito Juárez: estructuras inestables, a punto de caer. Parquesito Benito Juárez: estructuras inestables, a punto de caer.

El parque para niños que se encuentra ubicado en la colonia Benito Juárez, es el peor lugar al que pueden ir los niños de Los Cabos. Allí pueden encontrar vagos durmiendo, toboganes derrumbados, sube y bajas con herrumbres, estructuras inestables al borde del colapso, y drogadictos adueñándose del lugar por las noches. Pero lo más impresionante, son los baños del lugar. Imágenes repugnantes ¿Es ésto un lugar para niños? Deberían clausurarlo.

Cabo San Lucas, BCS..- Conozcan al Parque para niños más sucio de la ciudad. ¿Dije “de la ciudad”? Seguramente es el más sucio del país o del mundo; ni siquiera en las películas filmadas en las cárceles más peligrosas de los países tercermundistas se puede ver tanta mugre comparable con lo que se puede ver en los sanitarios de este Parque. Es un lugar totalmente repugnante.

El Parque para niños conocido como el “Parquecito Benito Juárez”, queda entre las calles Narciso Mendoza y Carranza, en la colonia Benito Juárez. Exactamente, está ubicado frente a la cancha de basquet de ese lugar (conocido como “Canchita Juárez”, a un costado donde hay un busto de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas). Se encuentra a solo tres cuadras del famoso centro comercial Puerto Paraíso, es decir, a tres cuadras del Centro.

Éste es uno de los muchos lugares que los promotores turísticos tratan de ocultar a los turistas -y con justa razón-, cuando les aconsejan que no se atrevan a caminar a más de dos cuadras al costado del Boulevard Lázaro Cárdenas.

En decadencia

Se trata de un lugar en total abandono, con juegos para niños, totalmente herrumbrados y a punto de caer, o algunos ya por el suelo. Protección Civil debería clausurar el lugar inmediatamente, y Servicios Públicos debería ponerse a tratar de restaurar ese lugar de manera urgente. Cualquier niño o niña que se atreva a ir a ese parque, pueden terminar cortados con los hierros herrumbrados, y contraer tétanos.

Pero eso no es todo, todavía quedan algunas cosas que pueden ser más peligrosas que el tétanos. El primer peligro, es que allí duermen vagos y drogadictos, y uno no quiere pensar qué podría pasar si algún niño o adolescente se queda jugando solo o sola cuando la calle se queda vacía, a veces no pasa nadie y en el lugar existen muchos vagos. El lugar es semicerrado, rodeado de tres paredes, solo tiene entrada o salida por una calle poco transitada. El peligro no es solo para las niñas y niños, sino hasta para cualquier adolescente o mujer indefensa que pase en la noche. Falta iluminación, falta seguridad, falta todo.

El otro gran problema que se observa, es que allí existen los baños más sucios del mundo (bueno, parece una exageración y tampoco hice censos de baños, pero a las imágenes me remito), ni siquiera en las cárceles de los talibanes, que pude ver por National Geographic, son tan asquerosas y repugnantes como el baño de este Parquecito de Los Cabos.

Por pura curiosidad me animé a entrar al baño, sabiendo que el mal olor y la asquerosidad asomaba en el pasillo de afuera, con basura y excremento humano como alfombra de Bienvenida.

Al entrar a los sanitarios, se pueden ver los pisos tapizados excremento y toda clase de porquerías (basura, sangre, inmundicias… ¿quién sabe qué cosas sucedieron ahí?). Los inodoros y paredes estaban pintados con materia fecal de los seres humanos más cochinos del mundo. Les puedo asegurar que, ni siquiera las descripciones de “El Infierno” de la Divina Comedia de Dante Alighieri me conmovieron tanto como el bañito de este parquecito de Los Cabos.

Al final salí confundido entre tantos pensamientos provocados por las fuertes imágenes y los desagradables olores. Caminé varios pasos afirmando en mi mente que deberían hacer algo urgente por limpiarlo o declararlo no apto para menores. Hasta el nombre del lugar me pareció que se quedaba manchado por el cochinero de los que ensucian (vagos y drogadictos) y los que no limpian (personal de Limpieza de la ciudad y municipio). Inclusive pensé que hasta los seguidores de Benito Juárez deberían exigir que limpien el lugar o que le cambien de nombre, y como tengo mucha imaginación, continué pensando que el Benemérito de las Américas se estaría revolcando en su tumba, si se enterara que un parque tan sucio es conocido con su nombre.

22.890533 -109.916737

