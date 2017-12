Queja ciudadana: abuso de autoridad de Policías municipales

Una persona que transitaba en su moto, fue detenido, y afirma que recibió insultos y golpes de los Policías municipales de Tránsito, por lo que envía ésta Queja ciudadana, para pedir Justicia. Leamos.

El día jueves 31 de octubre alrededor de las 10:00 am circulaba en mi moto Honda 110cc sobre la avenida Miguel Ángel Herrera a 100 metros de la avenida vía de Lerry del centro hacia 4 de marzo (cabe mencionar que llevaba puesta una cubre bocas para el polvo, unas gafas y un casco), cuando una patrulla de la policía municipal con numero 265 se se atravesaron en la mitad de la calle, y descendieron 2 agentes hablándome con palabras altisonantes y queriéndome someter a la fuerza, me tomaron de los brazos para ponerme las esposas, y me dijeron que ya tenían rato siguiéndome y me preguntaron sobre el porqué no me detenía.

Yo les pregunté para que me dijeran el motivo de la detención, y ellos seguían diciendo que ya tenían rato siguiéndome desde Miramar. Les comenté que yo había salido desde mi casa en Miramar hacia unos 30 minutos antes para llevar unas cosas al trabajo de mi esposa la cual trabaja en el centro y que salí deprisa en mi moto.

Los policías insistían que me venían siguiendo, que me pitaron y prendieron las torretas a lo que les contesté que yo no escuché nada, que si yo me hubiera dado cuenta que me querían detenerme me hubiera parado sin ningún problema.

Cuando me encontraba esposado se me acerca otro oficial diciéndome que me calle el hocico y me dio un golpe con su antebrazo y codo en la boca partiéndome los dos labios los cuales se hincharon a los pocos minutos, le pregunté en estado alterado que porque me golpeaba y dijo que me callara el hocico, los dos policías que me tenían sometido me subieron a la patrulla diciéndome que me tirara al piso lo que no les hice caso y me quede sentado en el piso, ellos insistían que me acostara y creo que era para que los espectadores -que ya eran varios- no me pudieran ver, a los pocos minutos llegó un policía de Tránsito de hombre Oscar Muñoz con otro agente en una patrulla de tránsito municipal.

El agente de Tránsito en mención junto con el policía golpeador que hasta ahorita creo que se llama Héctor, y era el comandante de la patrulla (información que hace falta corroborar) se pusieron de acuerdo para hacerme una multa por exceso de velocidad, no traer tarjeta de circulación de la moto, no traer placas y por faltas a la moral con los agentes, cuando la única palabra altisonante que les dije fue wey.

El policía Oscar Muñoz habló conmigo un par de veces pidiéndome que me calmara porque no tenía caso que discutiéramos más, que el juez tenía que tomar una decisión en la comandancia, los dos policías y el comandante (Héctor) seguían discutiendo conmigo diciéndome que me callara el hocico, y que me tratarían como yo los trate a ellos, sin educación, le pregunté que si parte de su educación era golpear a las personas a lo que otro policía que me había esposado (chofer de la unidad) dijo que ellos podían decir que me golpeé solo o que me caí de la moto, le conteste “que bonito, mira nomás en manos de quien estamos”, por lo que el copiloto de la unidad seguía diciéndome que me callara al igual que le mentado “comandante” de la unidad.

El chofer dijo que habían procedido conforma al Manual de la Policía, diciendo que si sentían amenazados su integridad física ellos podían actuar de esa manera a lo que le dije que a donde yo tenía un arma para que se sintiera amenazado y que podía ser privado de su vida y poder actuar como lo hizo.

El comandante se encontraba frente a mi, arriba de la unidad mirándome insistentemente, le dije si tenía coraje, que si quería seguir pegando? que lo hiciera que lo siguiera haciendo que me siguiera golpeando. Uno de sus compañeros le comentó que mejor se bajara de la unidad para que se calmara, el comandante Héctor al estarse bajando le dijo al copiloto que también estaba arriba de la patulla que mejor se bajaran para que yo no gritara que lo estábamos golpeando, después llego la grúa Araujo para llevarse mi moto.

Me llevaron en la patrulla hasta la comandancia de cangrejos y dos oficiales de policía que venían en la patrulla me presentaron con el lic. Humberto Bernal Barreras, (uno de los oficiales era mujer).

El lic. Humberto me preguntó el motivo de la detención y al estarle explicando desde el principio, la oficial de Policía me interrumpió diciendo que ya tenían rato siguiéndome y en cuanto le dije que no me había dado cuanta se empezó alterar y a levantar la voz y le comenté al licenciado que así como el estaba viendo el comportamiento de la Policía, así se pusieron sus demás compañeros, el licenciado hizo una llamada a alguien diciéndole que no procedían las dos cosas juntas (encarcelamiento y pago de multa) que se tenía que aplicar solamente una u otra, encarcelamiento $500 pesos o pago de multas $2000 pesos, así que el licenciado me aplicó la multa por ser mayor la cantidad.

Tuve que regresar a mi casa para traer los papeles de mi moto para que me dieran el papel de liberación y poder ir al corralón a pagar la grúa (otra bola de rateros pero de eso hablo después), ya con la moto conmigo llego a la comandaría alrededor de las 3 pm para poner una queja en contra de los policías con el coordinador de visitaduría interna lic. Arahat Angulo Cazarez, el cual me tomo el reporte amablemente, al terminar con el me fui con una doctora para que me hiciera una constancia médica de las lesiones provocadas por los policías, y después me dirigí a Derechos Humanos para levantar una queja pero no fui atendido, este lunes espero tener una cita para que se tomen cartas en el asunto.

Lo que yo pido es que destituyan a los 3 policías que actuaron de manera incorrecta e injusta, no podemos contar con este tipo de elementos que no son capaces de valorar una situación para poder tomar la mejor decisión en el momento y no cometer estas injusticias, no tenemos policías capacitados en las calles para hacer bien su trabajo, son puros analfabetas…