Análisis: “Protección de los Animales domésticos del estado de B.C.S.”

El Jueves 18 de abril, a las 17:00 hrs., se realizará el Foro de Consulta sobre la “Protección de los Animales domésticos del estado de B.C.S.” / Invita: Congreso de B.C.S. / Lugar: Casa de la Cultura de San José del Cabo. / Ver documento:http://www.cbcs.gob.mx/SESIONES/PORDINARIO21XIII/24-ABRIL-2012/VPUNTO.pdf

¿Qué dice el Proyecto de Ley?

Realizamos unos breves análisis sobre el proyecto de Ley que el Congreso del Estado va a presentar a Consulta en Los Cabos, mañana jueves 18 de abril.

Proyecto Ley de Protección de Animales domésticos de Baja California Sur

Capítulo I: disposiciones generales

Art. 1.- // Comentario: Falta el título de cada artículo (para su facilidad de búsqueda), aquí podríamos titular al Art. 1 como: Importancia y limitaciones

“La presente Ley es de observancia general en el Estado de Baja California Sur, sus disposiciones son de orden público e interés social“. // Comentario: Orden Público: El proyecto dice que es de Orden Público, lo cual significa que es una normativa que es necesaria para el ordenamiento jurídico de la Sociedad, por lo que irrenunciable para los individuos (particulares). Interés social: Signica que es para toda la sociedad, porque tiene objeto de regular el interés la protección de los animales, aunque éstos no sean sujetos directos de los derechos y pesea que los propietarios quieran alegar que sus mascotas renuncian a la protección que declara éste proyecto de ley. Nadie puede alegar que la ley no es útil o que no sirve para los animales.

Objeto de la Ley //Se refiere a los “objetivos” de la Ley, puesto que son las metas que se busca cumpli.

Proteger a los animales domésticos .

Sancionar el maltrato .

Conservación de la Vida silvestre / Comentario: La Conservación de la Vida Silvestre no debe estar en ésta Ley (puesto que ésta ley es para la protección de los animales DOMÉSTICOS).

Art. 2.- // Sugerencias del título: Autoridades. Obligaciones. / Comentarios: ¿Quiénes son las autoridades? El proyecto dice las autoridades son: el Estado, las sanitarias y las municipales (ver art. 4). Pero las autoridades nombradas en ese artículo son demasiado generalizadas. La ley debería ir más allá de las legislaciones comparadas y regular específicamente una autoridad para la protección de animales domésticos, poniéndose así a la vanguardia en materia legislativa. El art. 5 determina los organismos auxiliares, los cuáles podrían ser las autoridades en la materia.

Art. 3.-// Definiciones.

Animal abandonado : Los animales que deambulen libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación, así como aquellos que queden sin el cuidado o protección de sus propietarios o poseedores dentro de los bienes del dominio privado;

Animal doméstico : Los animales que dependan de un ser humano para subsistir y habiten con este de forma regular, sin que exista actividad lucrativa de por medio;

Animal feral : Los animales domésticos que por abandono se tornen silvestres y vivan en el entorno natural;

Asociaciones protectoras de animales: Las instituciones de asistencia privada, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles legalmente constituidas que se dedican a la protección a los animales.

// Comentarios: Falta definir mejor cuáles son los “animales domésticos“, puesto que según la definición que aparece aquí, “animales que dependen de un ser humano para subsistir”, pueden ser cualquier animal salvaje “domesticado”, lo cual no correspondería. Ejemplo, ¿si tengo una boa “domesticada”, es un animal doméstico? ¿Lo mismo puede ocurrir para quiénes tienen un cachorro de león? ¿Un circo puede decir que un elefante que dan de comer es un animal doméstico porque su supervivivencia depende de que ellos lo alimenten? ¿Entonces se podría aplicar el art. 15 y sacarlos a pasear, siempre y cuando tengan un collar con identificación?

// También se debería definir: “Animales víctimas” : Son aquellos “animales domésticos” que tienen dueño y que no están abandonados, pero que viven en condición de maltratos (Ejemplos: aquellos animales que son golpeados o maltratados directamente por cualquier ser humano de la casa en donde habita, o cualquier otro animal que lo maltrate con consentimiento del dueño, o aquellos que viven en condiciones deplorables -con correa muy pequeña, o en lugar demasiado reducido, o en mal estado de salud, o con poca comida y agua, etc.). Éstos animales entran en el concepto del art. 10 ( por más que vivan con sus dueños) pero no están regulados en dicho artículo, por lo que la Ley tendría una laguna. Además, también deberían estar contemplados dentro de las obligaciones de “captura”del art. 7 punto 3, puesto que la autoridad debería tener el poder de “rescatar” a los “animales víctimas” que están dentro de una casa, siempre y cuando se pueda comprobar el maltrato o el estado deplorable de las condiciones en las que vive.

Capítulo II: De las autoridades y organismos auxiliares

Art. 4.- // Autoridades (abajo se hace la síntesis de lo que trata cada punto):

El Poder Ejecutivo del Estado;

La Secretaria de Salud del Estado;

La Secretaria de Educación Publica; y

Los Ayuntamientos del Estado.

Art. 5.-// Organismos auxiliares (abajo la síntesis):

El Comité Estatal Pro-Animales;

Los Sub-Comités Municipales Pro-Animales;

Las asociaciones civiles dedicadas a la protección de los animales, debidamente registradas;

Art. 6.- // Obligaciones del Poder Ejecutivo (abajo la síntesis):

Expedir reglamentos

Celebrar convenios

Incentivar a las organizaciones

Designar representante

Crear un padrón estatal de mascotas y especies silvestres (incluyendo las aves de presa). Aquí la Ley otra vez se confunde, puesto que agrega a las especies silvestres e incluye a las aves de presas en una Ley para proteger Animales domésticos. Cada cosa en su lugar, deben trabajar en otra ley para la protección de la vida silvestre por separado, por más que se trate de una pequeña ley de solamente tres artículos.

Coordinar la participación social

Emitir recomendaciones

Art. 7.- // Obligaciones de los Ayuntamientos (abajo la síntesis):

Difundir las sanciones por incumplimiento de la Ley

Establecer centros de control de animales (ver art. 277 de la Ley de Salud de BCS).

Capturar animales abandonados o ferales en la vía pública, y llevarlos a los centros de control animal, refugios o criadores. / Aquí habría que agregar que también se puede capturar a los “animales víctimas”, siempre y cuando se pueda comprobar el maltrato por algún integrante del Comité Pro-Animal, después de que se haya realizado un informe y el dueño no haya mejorado las condiciones de vida del animal.

Atender denuncias sobre ruídos, inseguridad y falta de higiene que se produzcan por la crianza de animales. Si en la primer entrevista o informe, el dueño no desea realizar las mejoras para el animal doméstico, entonces se lo podrá “capturar” inmediatamente.

Celebrar convenios con sectores sociales o privados

Vigilar sacrificio “humanitarios” de los animales.

Supervisar criaderos.

Impulsar campañas de concientización para el trato digno a los animales.

Aplicar las sanciones correspondientes

Capítulo III: De los Comités Pro-Animal

Art. 8.- Comité Estatal Pro-Animales, que funcionará en La Paz, integrado por un representante designado del Poder Ejecutivo estatal (quien será el presidente), y hasta tres representantes de las Sociedades Protectoras de Animales.

En cada municipio se creará un subcomité Pro-Animales, integrado por un representante de la autoridad municipal (presidente) y hasta dos represenantes de las Sociedades Protectoras de Animales.

Art. 9.- El Ejecutivo estatal (a través de la Sec. de Desarrollo Económico) realizará el llamado de integración a los Comites estatal y municipales.

Se establecerá un plan anual que incluya la difusión de la ley y concientización.

Se establecerá la duración de los cargos.

Art. 10.- // Derechos y obligaciones de las Asociaciones Protectoras de Animales.

Recoger y asilar a los animales que son víctimas // Comentarios: Falta definición de “animales víctimas”.

// Comentarios: Falta definición de “animales víctimas”. Colaborar con las autoridades municipales y sanitarias para difundir las campañas de vacunación antirrábicas.

Asesorar sobre métodos de control, sometimiento y sacrificios.

Art. 11.- // Patronatos de honor.

Capítulo IV. De los animales en General // Principios

Todo animal debe vivir y ser respetado

No pueden ser explotados para trabajos

Deben recibir atención y cuidados

Derecho a vivir libre en su ambiente y a reproducirse

Vivir al ritmo y condiciones de su especie

Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural; / Ésto es un error en la técnica legislativa, no se puede hablar de derecho en la longevidad natural.

/ Ésto es un error en la técnica legislativa, no se puede hablar de derecho en la longevidad natural. Animal de trabajo // Comentario: falta definición de “animales de trabajo) y “ Derecho al descanso ” / Comentario: Ésto ya puede caer en errores graves, puesto que no faltarán los detractores que digan que deben realizar un “Derecho laboral para los Animales”. Arriba, en el punto dos de éstos “Principios”, se declara que los animales domésticos “no pueden ser explotados para trabajos”, por lo que ya no es necesario repetir el concepto y caer en detalles redundantes.

// Comentario: falta definición de “animales de trabajo) y “ ” / Comentario: Ésto ya puede caer en errores graves, puesto que no faltarán los detractores que digan que deben realizar un “Derecho laboral para los Animales”. Arriba, en el punto dos de éstos “Principios”, se declara que los animales domésticos “no pueden ser explotados para trabajos”, por lo que ya no es necesario repetir el concepto y caer en detalles redundantes. Muerte innecesaria de un animales es un Crimen contra la Vida// Comentario: “Crimen contra la Vida” (¿Qué es eso?) Parece que falta legislar entonces un “Derecho Penal para los Animales”. Aquí están hablando de “Crimen” que no está tipificado en ninguna parte, entonces ¿para qué sirve mencionarlo? Se trata de otro error en la técnica legislativa, puesto que el lenguaje moralista no debe estar incluído en las leyes.

Comentario: “Crimen contra la Vida” (¿Qué es eso?) Parece que falta legislar entonces un “Derecho Penal para los Animales”. Aquí están hablando de “Crimen” que no está tipificado en ninguna parte, entonces ¿para qué sirve mencionarlo? Se trata de otro error en la técnica legislativa, puesto que el lenguaje moralista no debe estar incluído en las leyes. Muerte de muchos animales // Comentario: hay que definir qué número)/ es un crimen contra las especies. / Comentario: Otro error legislativo. ¿De qué sirve decir que es un “crimen contra la vida” o “contra las especies”, si no hay sanciones específicas? Si quieren utilizar ese lenguaje, deben tipificar las sanciones respectivas se aplicarían a a los que incurran en esos “crímenes”.

// Comentario: hay que definir qué número)/ / Comentario: Otro error legislativo. ¿De qué sirve decir que es un “crimen contra la vida” o “contra las especies”, si no hay sanciones específicas? Si quieren utilizar ese lenguaje, deben tipificar las sanciones respectivas se aplicarían a a los que incurran en esos “crímenes”. Animal muerto debe ser tratado con respeto . / Comentario: Aquí se confunden los principios con las normas. Si se quiere hacer respetar el cuerpo o los restos de los animales muertos, se debe imponer sanciones. Los Principios son reglas generales que sirven de guía para tener una idea sobre las normas específicas que deben estar reguladas en la Ley. En todo caso, los principios fundamentales de éste caso, debería ser: “Se deben respetar a los animales” (y ahí viene la norma: “Si no cumplen, viene la sanción, si maltratan a los animales, o no se respetan los cadáveres, viene la sanción, etc.).

. / Comentario: Aquí se confunden los principios con las normas. Si se quiere hacer respetar el cuerpo o los restos de los animales muertos, se debe imponer sanciones. Los Principios son reglas generales que sirven de guía para tener una idea sobre las normas específicas que deben estar reguladas en la Ley. En todo caso, los principios fundamentales de éste caso, debería ser: “Se deben respetar a los animales” (y ahí viene la norma: “Si no cumplen, viene la sanción, si maltratan a los animales, o no se respetan los cadáveres, viene la sanción, etc.). Ninguna persona, podrá ser obligada a lesionar o provocar la muerte del anima l / Comentario: Otra vez, ésto no es un principio, ésto es una norma y falta la sanción en caso de que alguien obligase a alguien a hacer el daño o a provocar la muerte.

Art. 13.- // Venta de animales.

Obligación de informar sobre los cuidados que necesita el animal.

Art. 14.- // Obligaciones de los dueños o poseedores de animales domésticos.

Espacio mínimo y limpio

Recipientes para comida y agua

Alimentación adecuada y suficiente

Atención médica

Collar con identificación y vacunación

Cualquier acto u omisión relacionada con lo dispuesto por este artículo se considerara maltrato. / Comentario: el párrafo debería decir solamente así: “Cualquier omisión de éstos requisitos, se considerará maltrato”.

Sección Primera: Mascotas caninas

Art. 15.-// Tránsito por la vía pública

Collar y correa (y de ser necesario, bozal).

Placa de identificación en el collar y placa de vacunación . / Comentario: En la placa de identificación, debería ir el nombre del animal, y el teléfono del dueño o responsable, para los posibles casos en que se pierda el animal. En cuanto a la placa de vacunación, parece una exageración, puesto que son demasiadas, y se puede comprobar fácilmente con los registros que lleva el veterinario o que tiene el propietario, y solo serviría para que la autoridad municipal tenga pretexto para multar.

. / Comentario: En la placa de identificación, debería ir el nombre del animal, y el teléfono del dueño o responsable, para los posibles casos en que se pierda el animal. En cuanto a la placa de vacunación, parece una exageración, puesto que son demasiadas, y se puede comprobar fácilmente con los registros que lleva el veterinario o que tiene el propietario, y solo serviría para que la autoridad municipal tenga pretexto para multar. Controlar al animal

Bolsa para limpieza de excrementos.

Art. 16.- // Crueldad y maltrato

Utilizar Perros de peleas

Utilizar drogas o bebidas alcohólicas en el animal (salvo drogas de uso veterinario)

Atropellar animales de manera intencional

Art. 17.- // Captura de perros

Será obligación de las autoridades municipales de manera cotidiana. Éstos deberán evitar crueldad y maltrato.

Reclamos de propietarios: 72 hrs. siguientes. Caso contrario podrán ser sacrificados, pero no podrán ser ahorcados, envenenados ni emplear golpes / Pregunta al Foro: ¿No es demasiado corto el tiempo de 72 hrs.?

Art. 18.- // Obligaciones de terceros

Obligación de informar sobre maltrato de animales, al ayuntamiento o al comité Pro-Animal del municipio.

Capítulo V. De las Sanciones

Art. 19.- // Responsable.

Art. 20.- // Sanciones de la Autoridad Municipal Sanitaria. Multas de 2 a 50 veces el equivalente o gravedad de la falta / Comentarios: Está mal expresado el texto mencionado ¿cuántos salarios míminos equivale eso? Allí quisieron decir lo mismo que en el párrafo posterior: “la multa será de 2 a 50 veces el equivalente del salario mínimo del que cometa la falta”. Pero se podría evitar esa individualización que generará demasiados trámites burocráticos, puesto que la ley debe ser pareja para todos, por lo que debería decir unicamente que la sanción es de “tanto a tantos salarios mínimos”.

Consecuencias: decomiso de las especies si se trata de un comercio prohibido.

Agravante: Si el infractor es una institución científica o vinculada, la multa será 2 a 50 veces al salario mínimo del que cometa la falta.

Art. 21.- // Rastros.

Multas de 2 a 60 veces el equivalente del salario mínimo del lugar

Art. 22.- // Actos en perjuicios de los animales

Cualquier lesión o mutilación causada a propósito de un animal doméstico /(aquí ya se olvidaron de los animales silvestres, dando razón que es una ley para animales domésticos)

Atropellar a propósito. Abandonando al animal atropellado.

Asustar a animales para que se lesiones entre sí.

Omisión de aplicar vacunas antirrábicas

Abandonar animales y/o a sus crías en la vía pública, baldíos y/o monte.

Art. 23.- // Reincidencia: se castigará con doble pena.

Del Recurso de Inconformidad. Capítulo único.

Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad con la Ley de Justicia Administrativa.

