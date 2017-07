Queja ciudadana: ¿Acta de Nacimiento actualizada?

El colmo de la burocracia cabeña lo encontramos en una queja, que una ciudadana nos envió hoy, y dice lo siguiente:

Entonces le preguntamos dónde ocurrió eso, y nos respondió:

En Tránsito de San José y en Licencias. Yo acabo de renovar la mía el 30 de Enero, nunca me informaron del Acta reciente. Solo fui en dos ocasiones por que en la primera ocasión no se encontraba la [encargada] del turno de la mañana así que [tuve que regresar] hasta la tarde, y para que me sellaran el papel que te dan, tiene que ser en cajas y regresar a oficina de licencia, en cajas ¿no se si estaban comiendo o qué?… pero solo se echaban la bolita uno a otro para el procedimiento ya estaba desesperada por que me acompañaba mi hijo …

Y hoy que fue mi esposo a pedir informes, le dan los datos que tiene que llevar, cuando regresamos con los documentos le dicen que no se la dan por que la Acta debe de ser de 2005 para la fecha. Por supuesto que mi esposo se molestó y comentó ¿qué tenía su Acta si incluso está legible y en buenas condiciones?… al ponernos de espaldas al de Cajas, no se si se molestó y comentó pues que era un nuevo trámite… nos ignoró, levantándose y golpeó unos archiveros. La verdad, hice como que no lo vi, por que pues, mi esposo estaba ya molesto también… y estaba otra señora ya mayor que le paso lo mismo.

La vedad, es algo que no se puede dejar pasar, ya que los policías de Tránsito andan parando a todo mundo con cualquier excusa.