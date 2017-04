Amenazan por teléfono diciendo que son de los “Zetas”

el •

Hace un par de horas, éste comunicador de Noticabos, recibió una llamada por teléfono, donde un supuesto grupo de “Zetas” amenazaban con hacer algo. Tengan cuidado con las llamadas de extorsiones telefónicas, no atiendan números desconocidos y mantenga la calma.

“Los Zetas” son un grupo narco-paramilitar muy peligroso en México. En otras palabras: “con ellos no se juega”. Pero hay muchos grupitos o personas que dicen ser de ese grupo para tratar de extorsionar a las personas, vía telefónica.

Hace un par de horas, recibí una llamada. Por suerte leo muchas noticias, y me cuentan muchas cosas de éste tipo, por lo que no tuve dudas de que se trataba de un engaño.

Lamentablemente, el teléfono desde el cual atendía no tenía para grabar (algo que lo solucionaré en la brevedad) pero la conversación está fresca en mi memoria y a continuación la reproduzco:

“Hola”

“Si buenos días, usted es Gustavo…. (y pronunció mi nombre completo)”.

(y pronunció mi nombre completo)”. Así es… ¿Qué desea?

“Soy el Comandante de ésta región, le llamo porque desde su casa se realizó una llamada telefónica muy importante”.

“¿Una llamada telefónica? ¿Adonde?

“En el día de ayer, alrededor de las veinte horas, una mujer realizó una llamada telefónica desde su casa, haciendo una denuncia que habían visto pasar cuatro vehículos con personas armadas, lo cual ha provocado un escándalo muy grande”.

“No señor, debe estar equivocado, desde aquí no se hizo ninguna llamada, yo estuve trabajando hasta tarde…”

“Mira Gustavo, sabemos que no fuiste tu, se trató de una mujer, de hecho aquí tengo la grabación”.

¿Pero como dice? ¿Una mujer le llamó por teléfono a usted?

“No wey, escúchame bien. Ayer desde su casa hicieron una llamada teléfonica y eso queda registrado, llamó una mujer y dijo que vio pasar cuatro vehículos armados…”

“¡Pero no! De aquí no llamó nadie y menos para hacer una denuncia”

“Mira, haber si me comprendes, yo soy el comandante de la región y esa llamada causó muchos problemas”

“¿Problemas? ¿Qué problemas? ¿Qué paso?”

“Mira, te voy a decir así para que me entiendas, tenemos identificado tu domicilio: tú te llamas … (nombre completo) y vives en la calle…

(Aclaración: en ese momento me di cuenta que habían sacado mis datos de la guía telefónica por un detalle del domicilio que dio)

“Así es, ahí vivo”

(Aclaración: la dirección que aparece en la guía telefónica no es precisa, y si se guiaran por dicha dirección estarían en un lugar inexistente)

“Bueno, eso es para que veas que te tenemos registrado. Estamos frente a tu domicilio, para que me entiendas de una vez por todas”

“Pero… ¿Porqué? ¿Qué pasó?

“Es que la llamada telefónica que hicieron desde ese número, causó muchos problemas, y por eso nos dieron orden de ejecutar a quien sea”

“Ahhh, entiendo… Osea… ¿Usted dice que de acá se hizo una llamada por teléfono denunciando no sé que cosa…”

“Que vieron cuatro vehículos con personas armadas”

“Pero eso es imposible ¿Sabe lo que habrá pasado? que de alguna parte del cable telefónico habrán realizado la llamada, en la calle, de manera exterior, y esa llamada me viene a mi cargo y al final yo tengo que pagar, pero seguro que alguien está robando conexiones telefónicas…”

“No, mira wey, te voy a pasar con el ‘Comandante 40′”

(Ahí le pasa el teléfono a otra persona)

“¿El ‘Comandante 40’? ¿Y él quien es?”

“El ‘Comandante 40’ es el jefe de la ‘Plaza’, el decide sobre toda la zona”

“A ver…”

“Hola, mira Gustavo, la neta para que me entiendas de una vez por todas, nosotros somos de los ‘Zetas’ y vamos a entrar en tu casa, vamos a partir la puerta a patadas si no nos haces caso”

“¿Pero cómo? ¿Ustedes son del ‘Semanario Zeta’? Ah, creo que una vez lo leí”

“Mira wey, no te hagas del pend*** que te vamos a partir la madre”

“Pero yo no entiendo nada, usted me dice que es Policía, después que no, que ahora de un semanario… ¿Usted es de la televisión? Ahh ¿me está llamando de la televisión o la radio?

(Ahora vuelve a hablar el primer ‘Comandante’)

“ Mira wey, para que sepas estamos afuera de tu casa y en un minuto voy a mandar a mi gente a que parta la puerta de tu casa y te vamos a agarrar ahí por querer burlarte de nosotros”

“¿Pero usted es de la televisión? ¿De qué programa es? Porque me acuerdo que una vez participamos por teléfono en un concurso de televisión enviando mensajes…”

“Tú me estás tomando el pelo, y te va a costar caro, ahora mismo vamos a ir a tu casa”

(A continuación se escucha conversaciones de las dos personas, entre el “comandante” y el “comandante 40”, y el primero le pregunta al segundo)

“Qué hacemos entonces ‘Comandante’? ¿Procedemos?

¡Procedan nomás!

¡Ya oíste wey, te van a partir la madre, entiende que ésto es serio!

“Mira, yo mejor corto, porque no entiendo nada, al final no sé si son policías o ¡qué!”

“¿Te vas a atrever a cortarnos la llamada? Es que no entiendes que somos de los ‘Zetas’, para que entiendas bien wey, somos del CRI-MEN OR-GA-NI-ZA-DOS”

“Ahhh, son del crimen organizado…”

“Si ¿Ya me entendiste?

“Si pero mejor corto, no entiendo para qué voy a seguir hablando con ustedes”

“Mira… ni te atrevas a cortarme la llamada porque ahora mismo vamos a tu puerta…”

“Bueno… yo corto… bye”

–.—-.– corté la llamada–.—.–

Inmediatamente realicé un par de llamadas para comentar lo sucedido y que otras personas tengan cuidado por las dudas, y listo. Salí a la calle a verificar si había algún movimiento extraño, lo cual por supuesto no sucedió.

Tengan cuidado con las llamadas en las cuales tratan de asustar o extorsionar. Generalmente llaman de las cárceles por medio de celulares. En lo posible no cometa el error que yo cometí aceptando una llamada de un número que no conozco.

Noticia de interés (el enlace se abre a otro sitio) ver información: Extorsión telefónica o Secuestro virtual

