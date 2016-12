Se ahogó un sexagenario que buceaba en la localidad de El Sargento

el •

En la playa El Jacalito, de la comunidad de El Sargento (Municipio de La Paz), B.C.S., fue encontrado del cuerpo si vida de un oftalmólogo que estaba buceando.

¿Dónde queda El Sargento?

la localidad de El Sargento está situado en el Municipio de La Paz (en el Estado de Baja California Sur). Tiene cerca de mil habitantes y está situado a 20 metros de altitud.

—

Personas nombradas en ésta noticia:

Juan Carlos Calvillo , Oficial de Policía

, Oficial de Policía Oscar Alberto Salamanca Ramíre z , fallecido

, fallecido Sacramento Lucero Castro, amigo de occiso

Reporte Policial:

16:00 Hrs. Se recibió llamada telefónica por parte del Personal de Guardia de la Comandancia en Los Planes, B.C.S., Informando que siendo las 13:15 horas, tuvieron conocimiento por parte del C. Juan Carlos Calvillo, Oficial de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal, quien dijo que al parecer se encontraba una persona sin vida, en la playa denominada “El Jacalito”, ubicada aproximadamente a 6 kilómetros, pasando la población de El Sargento, B.C.S., por lo que inmediatamente elementos de dicha comandancia se trasladaron al lugar en compañía del Agente del Ministerio Publico del Fuero Común Investigador, así como personal de Servicios Periciales, corroborando lo anterior, encontrando en la orilla de la playa una persona sin vida del sexo masculino en posición de cubito dorsal, vistiendo un traje de buceo azul con negro, entrevistando en el lugar con el C. Sacramento Lucero Castro, de 34 años, originario y con domicilio en el Sargento, B.C.S., de ocupación albañil, manifestando ser amigo del hoy occiso quien en vida respondía al nombre de Oscar Alberto Salamanca Ramírez, de 62 años, originario del Estado de Veracruz, de ocupación Oftalmólogo, agregando que tenían rato en la mencionada playa y que su amigo se metió a bucear, transcurriendo el lapso de una hora aproximadamente, dándose cuenta que el hoy occiso no salía del mar, por lo que fue a buscarlo, encontrándolo boca abajo sobre la orilla de la playa, dándose cuenta que su amigo se encontraba sin signos vitales, por lo que inmediatamente solicito ayuda a las Autoridades correspondientes.

Dando Fe Ministerial el Representante Social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo, al Anfiteatro para la practica de la Necropsia de Ley.- Quedando pendiente las causas de su muerte.

22.889565 -109.911983

Categorías:Municipio de La Paz