Una vez tuve que escribir ésta nota porque había un alcalde que se hizo candidato a gobernador, y él, junto con su equipo de campaña más cercano, utilizaban ésta frase -escribiendo en las redes sociales- cada vez que yo publicaba una nota donde le criticaba. Por tal motivo, ésta fue mi contestación y dedicatoria.

Muchas veces hay personas que utilizan ésta famosa frase “quijotesca”: “Deja que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando“. Pero si se puede encajar dicha frase en ese libro, pero sería en un momento que estaban si ir a ningún lado.

Para los que se creen muy cultos citando esa frase como si fuera parte del diálogo entre Quijote y Sancho, les tenemos una noticia: Ésta frase no aparece en toda la novela del libro del “El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha“, de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en el año 1605.

Sin embargo, hay un indicio de que pertenece al escritor Miguel de Unamuno, por lo que pueden presumir cultura, porque fue un escritor muy importante -pero distinto-, pero un escritor al fin.

Ahora queda pensar si Miguel de Unamuno o quien fuera que haya inventado esa frase, la hizo pensando en el Quijote, y entonces la respuesta es un muy probable si.

En ese caso, la mayoría de los que leyeron con ligereza el libro de “don Quijote”… piensan que esa frase apócrifa correspondería cuando llegaron a un pueblo en medio de la noche, y los perros ladraban, a la par que se oían otros tantos ruídos de gatos y otros animales. Sin embargo, dicho pasaje no es propio de dicha frase, puesto que ellos no iban, sino que venían, (llegando) a un pueblo con el objeto de descansar en dicho lugar.

Sin embargo, hay una parte del libro que reúne todas las condiciones para que dicha frase “encaje” perfectamente:

Se trata del Capítulo XLI cuando un grupo de bromistas le hacen creer a don Quijote que lucharía con Malambruno a cuya aventura Sancho no quiere arriesgarse por temor a perder la supuesta ínsula (isla insignificante) que Quijote le había prometido. SIn embargo, accede otra vez a acompañar de escolta al legendario caballero.

La frase en cuestión podría encajar perfectamente en éste fragmento del famoso libro de Cervantes Saavedra:

“pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de verde yedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera.

Pusiéronle de pies en el suelo y uno de los salvajes dijo:

-Suba sobre ésta máquina el que tuviere ánimo para ello.

-Aquí -dijo Sancho- yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero.

Y el salvaje prosiguió diciendo:

-Y ocupe las ancas el escudero, si es que lo tiene, y fíese del valoroso Malabruno, que si no fuere por su espada, de ninguna otra ni de otra malicia será ofendido; y no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires adonde los atiende Malambruno; pero porque la alteza y la sublimidad del camino no les cause váguidos, se han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje.“