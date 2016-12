¿Qué hacer cuando le atienden mal en el I.M.S.S.?

el •

A lo largo de los años, el I.M.S.S. ha estado en la mira de todos por su mal servicio y pésima atención a los derechohabientes. A lo largo de los años, el I.M.S.S. ha estado en la mira de todos por su mal servicio y pésima atención a los derechohabientes.

El mal Servicio en Maternidad, es un verdadero dolor de Parto

Es tan mal el servicio que el I.M.S.S. ha dado a través de los años, que muchos afiliados prefieren atenderse con un médico particular que ir a probar suerte en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El peor de todos parece ser el área de maternidad, donde muchas mujeres son obligadas a realizar cesáreas, y posteriormente terminan mostrando cicatrices que mas bien parecen tajos realizados en carnicerías que un un lugar donde se practica la medicina avanzada.

Hay mujeres con cicatrices verticales, desde la pelvis hasta el ombligo, y otras con cicatrices oblicuas, somo si le hubieran cortado transversalmente. ¿Porqué no le hacen la cirugía horizontal que muchos médicos en clínicas privadas practican?

Citas y Esperas

Entre algunos de los casos que podemos mencionar (solo algunos, debido a que son demasiados), están los siguientes:

Los Derechoshabientes son tratados como ganado. Tienen que ir en la madrugada (3, 4 o 5 am) para tratar de conseguir una cita durante ese día. Lo más triste es que en algunos lugares les dan cita para la tarde, entregando boletas de citas recién en la tarde, haciendo que la persona se quede esperando todo el día en el lugar.

En los casos de embarazados, allí la cuestión es mucho más complicada, debido a que ocurren muchas muertes, causadas por negligencias, impunidad y olvidos. En muchos casos hasta parecen ser casos llenos de dolo.

Entre algunos comentarios, una señora nos comentó que perdió su embarazo allí sentada porque ellos no tenían sistema y no podían verificar que su número de afiliada estaba en orden.

Hay veces que piden a sus pacientes embarazadas que están a punto de parir, que regresen después, y muchas terminaron pariendo en otros lugares. Hay mujeres que han parido en el mismo patio del hospital o dentro del baño del mismo, debido a que la doctora o doctor de turno le dice que no puede atenderlos. En las noticias pueden ver muchos casos de mujeres pariendo en taxis, baños de gasolinerías, o en lugares totalmente insalubres, debido a que los doctores deciden no atender a estas personas. Es triste ver a las mujeres pariendo solas, u otras pocas veces siendo atendidas por su esposo o por inexpertos policías, debido a que en el I.M.S.S. dicen que no pueden atender, que todavía no era la fecha y que vengan otro día.

Principales quejas:

Mala atención

Mala programación en citas

Desabastecimiento en medicamentos

Burocracia en procedimientos

Negar la atención a derechohabientes

Enfermeras o médicos hablando mientras los pacientes esperan

Falta de especialización de enfermeras

Falta de elementos deshechables

Falta de modernización en la tecnología de ultrasonido.

¿Cómo hacer una Queja?

El propio I.M.S.S. tiene medios para recibir quejas, pero lo cierto es que muchas veces no son fidedignas dichas estadísticas. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en otras oportunidades, se han solicitado varias veces las estadísticas de quejas de los últimos diez años, y solo le han respondido lo siguiente:

“Se contaba con un sistema de información de quejas denominado Sistema de Quejas y Solicitudes; el que aportaba datos relacionados con el número de quejas, su distribución y los diversos factores relacionados con sus origen; sin embargo, entre estos factores no proporcionaban los relacionados con el concepto de negligencia médica. En el año 2005, el sistema SQS fue substituido por el Sistema Institucional de Quejas Médicas (Siquem), el que en su catálogo de causas consideró a la negligencia médica, por lo que solo se cuenta con el número de quejas del 2005”.

Por lo que las quejas deben realizarse, cuando sea necesario, a tres áreas a la vez: Al mismo I.M.S.S., porque no se debe saltear dicha Instancia para hacer válido en otras superiores, pero paralelamente, se puede denunciar en Derechos Humanos, en sus nivel municipal, y de allí se puede seguir subiendo la instancia de acuerdo a la importancia y trascendencia del caso.

Queja en Derechos Humanos

Instancia Municipal: CMDH (Comisión Municipal de Derechos Humanos).

Instancia Estatal: CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos).

Instancia Nacional: CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos).

Email: quejasydenuncias.oic@imss.gob.mx

Queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Ésta dependencia se comunica con el afectado y le envía un sobre con porte pagado para que le mande toda la documentación del caso para integrar un expediente del caso.

Email: ayudaweb@conamed.gob.mx los teléfonos: 54-20-70-00 para el D.F. y área metropolitana, o bien 0155-5420-7000 para el Interior de la Republica.

Derecho habientes del I.M.S.S.:

Para cualquier información preliminar, puede acceder al sitio web del I.M.S.S. http://www.imss.gob.mx/derechohabientes/ en donde podrán encontrar información de interés.

¿A Usted le han atendido mal?

Si usted tiene alguna experiencia que quiera compartir, se le agradecería mucho que comente aquí abajo.

